Katastrophengebiete in Österreich ausgerufen – Tote in Rumänien

In Polen, Tschechien und Rumänien ist es nach Dauerregen in der Nacht zu teils schweren Überschwemmungen gekommen.

In Rumänien haben sie mehrere Todesopfer gefordert.

In Österreich wurden Gemeinden zum Katastrophengebiet erklärt.

In Tschechien wurde an mehr als 25 Pegelstationen die dritte und höchste Hochwasser-Alarmstufe «Gefährdung» ausgerufen, wie die Nachrichtenagentur CTK meldete.

In der östlichen rumänischen Region Moldau sind in den Fluten mindestens vier Menschen gestorben, wie die Nachrichtenagentur Mediafax unter Berufung auf den Katastrophenschutz berichtete. Unter den Opfern befanden sich hauptsächlich ältere Menschen. Weitere 90 Menschen wurden evakuiert, schrieb das Nachrichtenportal «digi24.ro».

Die Wassermassen erreichten in den betroffenen Ortschaften eine Höhe von bis zu 1.7 Metern, hiess es in den Berichten weiter. Menschen seien auf Hausdächer geklettert, um nicht von den Fluten mitgerissen zu werden. 200 Feuerwehrleute und ein Helikopter seien im Einsatz. Die Rettungskräfte gehen davon aus, dass noch viele ältere Menschen in ihren Häusern festsitzen.

1 / 4 Legende: Rumänien Wegen der Starkniederschläge und den darauffolgenden Überschwemmungen sind in Rumänien bereits Menschen verstorben. Romanian Emergency Services/ISU Galati via AP 2 / 4 Legende: Tschechien Feuerwehrleute stehen in der zentralen tschechischen Region Pardubice im Einsatz. (14.09.24) IMAGO/Josef Vostarek 3 / 4 Legende: Polen Polnische Feuerwehrleute bauen mit Sandsäcken Barrieren gegen das erwartete Hochwasser. (13.09.24) EPA/Tomasz Wojtasik 4 / 4 Legende: Österreich In Niederösterreich sind bereits einige Hochwasserschutzmassnahmen ausgeführt worden. (14.09.24) APA/BFKDO HOLLABRUNN/FEUERWEHR

Andernorts kam es ebenfalls zu Überschwemmungen. Der tschechische Rundfunk veröffentlichte auf X Aufnahmen aus dem Dorf Mikulovice nahe der Grenze zu Polen. Dort ist zu sehen, wie am frühen Samstagmorgen die Wassermassen Häuser überfluten.

«Das Wasser floss von den umliegenden Feldern ins Dorf herab», hiess es. Die Feuerwehr habe den Bewohnern angeboten, sich in einer Turnhalle in Sicherheit zu bringen. Bislang habe dies niemand genutzt.

Wegen des Unwetters sind mehr als 60'000 Haushalte in Tschechien ohne Strom. Das berichtete CTK unter Berufung auf die Energieversorger weiter. Am stärksten betroffen sei die Verwaltungsregion um Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) im Nordwesten des Landes an der Grenze zum deutschen Bundesland Sachsen.

Allein um Usti nad Labem waren demnach vorübergehend mehr als 20'000 Haushalte ohne Elektrizität. Als Grund wurde angegeben, dass wegen der durchnässten Böden und des starken Windes Bäume auf die Freileitungen fielen.

Im südböhmischen Budweis (Ceske Budejovice) errichteten Feuerwehrleute seit Freitagabend Hochwasserschutzwände. Sie luden Sandsäcke am Fluss Maltsch und errichteten am Moldauufer eine Barriere.

Zwei Dörfer in Polen evakuiert

Auch im Südwesten Polens ist die Lage ernst. In der Region Oppeln trat der Fluss Biala Glucholaska über die Ufer. Aus dem Dorf Glucholazy nahe der Grenze zu Tschechien mussten 400 Bewohner in Sicherheit gebracht werden.

Krakau bietet Bürgern Sandsäcke zum Abholen Box aufklappen Box zuklappen Auch Polens zweitgrösste Stadt Krakau kämpft nach starken Regenfällen mit Überschwemmungen. An 28 Stellen im Stadtgebiet könnten sich Bürger, die ihre Gebäude selbst schützen wollen, Sandsäcke abholen, schrieb die Stadtverwaltung auf X. Der öffentliche Nahverkehr in der südpolnischen Metropole mit rund 800'000 Einwohnern war vorübergehend gestört, nachdem mehrere Unterführungen im Zentrum mit Wasser vollgelaufen waren. Strassenbahnen und Busse mussten zeitweise umgeleitet werden.

160 Sicherheitskräfte seien in dem Dorf im Einsatz, schrieb Innenminister Tomasz Simoniak auf X. Auch aus dem Dorf Morow musste ein Teil der Bewohner evakuiert werden, weil hier der Fluss Mora über die Ufer getreten war. Insgesamt fuhr die Feuerwehr in der Region 400 Einsätze.

Gemeinden in Österreich zum Katastrophengebiet erklärt

In Österreich haben Einsatzzentralen wegen der anhaltenden schweren Regenfälle mehr als ein Dutzend Gemeinden zum Katastrophengebiet erklärt. In der Region Waldviertel rund 120 Kilometer nordwestlich von Wien wird Hochwasser erwartet, wie es im langjährigen Durchschnitt nur alle 100 Jahre vorkommt.

«Die kommenden Stunden werden für den Hochwasserschutz die Stunden der Wahrheit und für unsere Einsatzkräfte und zahlreiche Landsleute zu einer massiven Belastungsprobe», warnte die Landeshauptfrau von Niederösterreich, Johanna Mikl-Leitner: «Gerade im Waldviertel erwarten wir Herausforderungen in historischer Dimension.»

Deutschland wachsam, eingestürzte Brücke vor Wassermassen geräumt Box aufklappen Box zuklappen Auch in einzelnen Regionen in Deutschland herrscht Hochwassergefahr. Am Nachmittag wurde im sächsischen Schöna an der Elbe bereits Alarmstufe 1 (vier Meter) überschritten. Dabei beginnt die Ausuferung der Gewässer und die Lage wird ständig überwacht. In Dresden wird dies aktuellen Vorhersagen zufolge am frühen Sonntagmorgen erwartet. Dort arbeiten derzeit Einsatzkräfte mit Hochdruck an der zum Teil eingestürzten Carolabrücke. Der Hochwasserscheitel wird für Donnerstag erwartet, anschliessend sollen die Pegelstände wieder zurückgehen. Für Riesa wird mit einem Elb-Anstieg im Bereich des Richtwertes der Alarmstufe 3 gerechnet. Auch für Torgau ist dies nicht ausgeschlossen.