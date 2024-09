Überschwemmungen in Tschechien und Polen – Slowakei in Alarmmodus

In Polen und Tschechien ist es nach Dauerregen in der Nacht zu Überschwemmungen gekommen.

Bereits am Freitag hatten sich Einsatzkräfte in den beiden Ländern sowie in Österreich und der Slowakei auf Unwetter vorbereitet.

In Tschechien wurde an mehr als 25 Pegelstationen die dritte und höchste Hochwasser-Alarmstufe «Gefährdung» ausgerufen, wie die Nachrichtenagentur CTK meldete.

Andernorts kam es durch plötzlichen Starkregen zu Überschwemmungen. Der tschechische Rundfunk veröffentlichte auf X Aufnahmen aus dem Dorf Mikulovice nahe der Grenze zu Polen. Dort ist zu sehen, wie am frühen Samstagmorgen die Wassermassen Häuser überfluten.

«Das Wasser floss von den umliegenden Feldern ins Dorf herab», hiess es. Die Feuerwehr habe den Bewohnern angeboten, sich in einer Turnhalle in Sicherheit zu bringen. Bislang habe dies niemand genutzt.

Im südböhmischen Budweis (Ceske Budejovice) errichteten Feuerwehrleute seit Freitagabend Hochwasserschutzwände. Sie luden Sandsäcke am Fluss Maltsch und errichteten am Moldauufer eine Barriere.

Legende: Feuerwehrleute stehen auch in der zentralen tschechischen Region Pardubice im Einsatz. (14.09.24) IMAGO/Josef Vostarek

Meteorologen zufolge werden die Pegelstände der Flüsse in Tschechien am Wochenende weiter ansteigen. Mancherorts hat es seit Freitag bereits 50 bis 110 Liter pro Quadratmeter geregnet.

Zwei Dörfer in Polen evakuiert

Auch im Südwesten Polens ist die Lage ernst. In der Region Oppeln trat der Fluss Biala Glucholaska über die Ufer. Aus dem Dorf Glucholazy nahe der Grenze zu Tschechien mussten 400 Bewohner in Sicherheit gebracht werden.

160 Sicherheitskräfte seien in dem Dorf im Einsatz, schrieb Innenminister Tomasz Simoniak auf X. Auch aus dem Dorf Morow musste ein Teil der Bewohner evakuiert werden, weil hier der Fluss Mora über die Ufer getreten war. Insgesamt fuhr die Feuerwehr in der Region 400 Einsätze.

Das polnische Meteorologische Institut rechnet weiter mit anhaltenden Regenfällen. An 35 Wassermessstationen sei der Alarmpegel bereits überschritten, teilte das Institut mit.

Slowakei überschwemmt gezielt selbst zur Vorbeugung von Schäden Box aufklappen Box zuklappen Die slowakischen Behörden bereiten sich darauf vor, in der Region Zahorie gezielt Flächen zu überschwemmen, um grössere Schäden durch Hochwasser zu verhindern. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr suche man bereits geeignete Flächen dafür aus, sagte Umweltminister Tomas Taraba der Nachrichtenagentur TASR. Das Hochwasser des Grenzflusses March solle damit notfalls abgeleitet werden, bevor es in Bratislava die Donau erreiche. Taraba rechnet mit einem Jahrhundert-Hochwasser der March, wie er sagte. Abgesehen davon drohen laut dem staatlichem Wetterdienst SHMU Überschwemmungen in der nördlichen Westslowakei.

Österreich erwartet teils 300 Liter Regen

In Österreich erwarten Wetterfachleute in den kommenden Tagen massive Regenmengen mit Überschwemmungen und Erdrutschen. In Teilen Niederösterreichs und Oberösterreichs könnten laut staatlichem Meteorologie-Institut Geosphere Austria bis Dienstag mehr als 300 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.

Einsatzkräfte bereiten sich entlang der Donau in Österreich auf ein Hochwasser vor, wie es etwa alle 10 bis 15 Jahre vorkommt. Unter anderem wurden mobile Hochwasserschutzanlagen aufgebaut und Sandsäcke gefüllt.

Die Zeit rennt uns weg.

Die heftigen Niederschläge östlich von Elbe und Spree lassen voraussichtlich auch die Wasserstände der Elbe im deutschen Bundesland Sachsen anschwellen. Womöglich am Samstagabend wird am Pegel Schöna die Alarmstufe 1 erreicht, für Dresden wird damit am frühen Sonntagmorgen gerechnet, wie das sächsische Landeshochwasserzentrum in einer Warnmeldung informierte. Die höchsten Wasserstände an den sächsischen Elbepegeln werden derzeit ab Mittwoch und Donnerstag kommender Woche erwartet.

Deswegen drängt die Zeit bei den Abrissarbeiten am eingestürzten Teil der Dresdner Carolabrücke. «Die Zeit rennt uns weg», sagte Feuerwehrsprecher Michael Klahre am Freitag. Eine Spezialfirma arbeite rund um die Uhr, um die Trümmerteile zu beseitigen.

Geplant ist, mit Ausnahme des am frühen Mittwochmorgen in den Fluss gestürzten Abschnitts den gesamten Bereich des Brückenzuges C zu beräumen. So sollen Folgeschäden beim drohenden Hochwasser vermieden werden. Die Arbeiten sollen bis Sonntagabend erledigt sein.