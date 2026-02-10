In Grenoble, Frankreich, wurde ein fast 80-Jähriger Mann wegen mutmasslicher sexueller Handlungen an Minderjährigen unter Anklage gestellt.

In einem Zeitraum von fast 50 Jahren hat der Mann mutmasslich rund 90 Opfer vergewaltigt oder sexuell missbraucht.

Die Opfer kamen unter anderem auch aus der Schweiz und waren zwischen 13 und 17 Jahre alt.

Ein 79-jähriger Franzose ist wegen mutmasslicher sexueller Übergriffe auf 89 Minderjährige in Frankreich und anderen Ländern unter Anklage gestellt worden. Einige der Taten seien in der Schweiz begangen worden, gab die Staatsanwaltschaft Grenoble bekannt.

Die Zahl der Opfer wurde anhand von Aufzeichnungen ermittelt, die der Mann auf einem USB-Stick gespeichert hatte. Sie beschrieben sexuelle Handlungen mit Minderjährigen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren, wie der Grenobler Staatsanwalt Etienne Manteaux erklärte.

Viele Taten in mehreren Ländern

Die Taten sollen ausser in Frankreich und der Schweiz auch in Deutschland, Marokko, Niger, Algerien, den Philippinen, Indien, Kolumbien und Neukaledonien begangen worden sein, wo der Mann als Erzieher tätig war.

Der USB-Stick sei vom Neffen des Mannes entdeckt worden, der sich «Fragen zum Liebes- und Sexualleben» seines Onkels gestellt habe, so der Staatsanwalt. Es handle sich um umfangreiches Material, präzisierte er.

Der Staatsanwalt rief Zeugen auf, sich zu melden, «damit sich mögliche weitere Opfer melden können». Im Verlauf der Einvernahmen gab der Mann auch zu, 1970 seine krebskranke Mutter im Endstadium der Krankheit erstickt zu haben. Ebenfalls getötet habe er 1990 auf dieselbe Art seine 92-jährige Tante.