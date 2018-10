Mehrere 10'000 japanische Unternehmen sind in China tätig. 500 Geschäftsleute sind mit Japans Premier Shinzo Abe in Peking unterwegs. Japanische Investitionen sind dieser Tage sehr wahrscheinlich – beispielsweise in das Milliardenprojekt «One Belt, one Road», der neuen chinesischen Seidenstrasse.

Japan will in Infrastrukturprojekte in Drittländern investieren, vor allem in Südostasien. Der Inselstaat könnte auch bei Chinas asiatischer Infrastruktur- und Investitionsbank mitmachen. Attraktive Investitionspotenziale gäbe es für Japan einige. (srf/aldm;gfem)