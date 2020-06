In den USA haben Demonstrierende im ganzen Land an das Ende der Sklaverei vor 155 Jahren erinnert und zumeist friedlich gegen Rassismus protestiert. Von New York über Chicago bis nach Oakland fanden Kundgebungen, Märsche und Autokorsos anlässlich des «Juneteenth»-Tages statt.

Statue gestürzt

In Washington D.C. rissen Demonstranten allerdings die einzige Statue eines Südstaaten-Generals in der Hauptstadt herunter, warfen brennbares Material auf das über drei Meter hohe Standbild von Albert Pike und legten Feuer. Dazu riefen sie «Ohne Gerechtigkeit keinen Frieden!» und «Keine rassistische Polizei!».

Bild 1 / 5 Legende: «Juneteenth»-Teilnehmer verfolgen eine Performance in Sherman Oaks (Kalifornien). imago images Bild 2 / 5 Legende: Die heruntergerissene Statue von General Albert Pike in Washington. imago images Bild 3 / 5 Legende: «Gerechtigkeit ist öffentlich gemachte Liebe» steht auf diesem Plakat an einer Protestaktion in Los Angeles. imago images Bild 4 / 5 Legende: In New York halten Demonstrierende Plakate von George Floyd hoch. imago images Bild 5 / 5 Legende: In Tulsa (Oklahoma) hielt der schwarze Bürgerrechtler Al Sharpton eine Rede. Dort hält Donald Trump am Samstag seine erste grosse Wahlkampf-Veranstaltung seit der Corona-Pandemie ab. imago images

In der Bucht von San Francisco stürzten sich viele Hundert Schwimmer für eine Protestaktion ins Meer. Vor der Kulisse der historischen Alcatraz-Gefängnisinsel hielten sie schwimmend ein grosses «Black Lives Matter»-Schild hoch.

Zum Feiertag erklärt

In New York entfiel wegen der Corona-Pandemie der übliche Strassenumzug im Viertel Harlem. Bürgermeister Bill de Blasio kündigte an, dass «Juneteenth» von kommendem Jahr an ein Feiertag in der Stadt sei und dann beispielsweise Schulen geschlossen bleiben. Die Metropole folgt damit dem Bundesstaat New York und zahlreichen anderen US-Staaten.

Die Gedenkveranstaltungen standen im Zeichen der aktuellen Anti-Rassismus-Kundgebungen, die seit der Tötung des Afroamerikaners George Floyd Ende Mai in Minneapolis im ganzen Land anhalten.

«Juneteenth», auch «Freedom Day» genannt, ist jedes Jahr am 19. Juni. An diesem Datum im Jahr 1865 – kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg – hatte eine entsprechende Proklamation in Texas das Ende der Sklaverei verkündet.