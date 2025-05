Flugzeugabsturz in San Diego fordert mehrere Todesopfer

Ein Kleinflugzeug ist in einem Wohngebiet in der US-Westküstenstadt San Diego abgestürzt.

Die Polizei bestätigte dies auf der Plattform X und warnte vor ausgelaufenem Treibstoff und Trümmerteilen.

Mindestens zwei Personen an Bord des Privatflugzeugs kamen ums Leben, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.

Zudem seien acht Menschen verletzt worden – zunächst hatte es geheissen, dass es keine ernsthaften Verletzungen unter den Bewohnern gegeben habe. Etwa 100 Anwohner wurden infolge des Unglücks obdachlos.

Das Flugzeug stürzte kurz vor 4 Uhr morgens in eine Wohnsiedlung des US-Militärs. Laut dem Sender ABC sollen beim Unglück mit der Cessna etwa 15 Häuser beschädigt worden sein. Unbestätigte Aufnahmen in den sozialen Medien zeigten Flammen in einer Wohngegend.

Grund für Absturz noch unklar

Die Hintergründe des Absturzes sind noch unklar, jedoch herrschte zur Unglückszeit schlechte Sicht wegen dichten Nebels. Die Behörden untersuchen derzeit, ob das Flugzeug eine Stromleitung getroffen habe.

Nach Angaben der Polizei und der Feuerwehr von San Diego hatte das Flugzeug Platz für acht bis zehn Personen, aber es ist noch nicht bekannt, wie viele an Bord waren.