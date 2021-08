In der Schweiz gab es laut der Internet-Plattform stopfemizid.ch dieses Jahr bereits 19 Femizide – also Fälle, in denen Frauen von ihren Ehemännern, Ex-Partnern oder Familienangehörigen umgebracht worden sind – und sechs versuchte Femizide. Diese Angaben macht Sylke Gruhnwald, die die Plattform vor zwei Jahren mitgegründet hat. Gruhnwald stellt dabei fest: «Femizide sind keine Einzelfälle – sie sind ein Resultat struktureller Gewalt.» Der Ursprung für gewalttätige Übergriffe gegen Frauen liege in den Machtverhältnissen in unserer Gesellschaft.

Noch immer werde in der Schweiz Gewalt in der Familie oftmals als Privatangelegenheit angeschaut, der Begriff «Femizid» sei hierzulande «leider» noch immer viel zu wenig geläufig, so Gruhnwald. «In der Schweiz gibt es keine offizielle Stelle, die Femizide festhält und aufzeichnet.» Deshalb habe man das Projekt stopfemizid.ch gegründet. «Wir wollen Fälle von Gewalt an Frauen und an Personen, die als Frauen gelesen werden, möglichst umfassend dokumentieren.» Dazu gehörten auch Fälle aufgrund von Motiven wie Homophobie, Rassismus oder Behindertenfeindlichkeit sowie Morde an Sexarbeiterinnen.

Die Plattform arbeite darauf hin, die mediale Berichterstattung über Femizide in eine achtsamere Richtung zu lenken. «Sie soll unter allen Umständen verhindern, Hinterbliebene und Traumatisierte zu re-traumatisieren und potenzielle Täter anzustacheln», so Gruhnwald. Man versuche auch Denkanstösse in Richtung Aufklärung und Prävention zu geben. Die am Montag in Frankreich angekündigten Massnahmen schätzt Gruhnwald als «sicher sinnvoll» ein.