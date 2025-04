Nach einem Anschlag in Kaschmir droht eine Eskalation zwischen den Erzfeinden. Pakistan warnt Indien vor einem Angriff.

Pakistan in «höchster Alarmbereitschaft»: Nach dem tödlichen Anschlag im indisch verwalteten Teil Kaschmirs rechnet Pakistan in Kürze mit einem Angriff des indischen Militärs. Jegliche Aggression würde von Pakistan entschieden beantwortet, warnte Informationsminister Attaullah Tarar auf der Plattform X: «Indien trägt die volle Verantwortung für alle schwerwiegenden Folgen in der Region.»

Pakistan habe «glaubwürdige Geheim­dienst­erkenntnisse», wonach Indien einen Angriff in den nächsten 24 bis 36 Stunden plane. Der Anschlag im indischen Teil Kaschmirs diene Indien dabei lediglich als vorgeschobene Begründung. Pakistans Verteidigungsminister Khawaja Muhammad Asif sagte, Pakistan sei in höchster Alarmbereitschaft, würde seine Atomwaffen jedoch nur einsetzen, «wenn eine direkte Bedrohung unserer Existenz besteht».

Der Anschlag: Bewaffnete Angreifer hatten am Dienstag vergangener Woche auf einer Bergwiese in einem beliebten Ferienort nahe der Stadt Pahalgam 26 Menschen getötet – vorwiegend indische Touristinnen und Touristen. Die Regierung in Neu-Delhi wirft Pakistan eine Beteiligung vor, was der Nachbarstaat zurückweist. Seit dem Anschlag haben die Spannungen zwischen den beiden rivalisierenden Atommächten nochmals deutlich zugenommen.

Kriegsrhetorik auf beiden Seiten Box aufklappen Box zuklappen Legende: Der indische Premier Narendra Modi erklärte: «Die Zeit ist gekommen, jedes Stück Land zu zerstören, auf dem die Terroristen und ihre Mitverschwörer stehen.» Keystone / AP / MANISH SWARUP (Archiv) Die indische Regierung hatte letzte Woche die Ausreise aller pakistanischen Staatsangehörigen angeordnet – und das Abkommen ausgesetzt, das die gemeinsame Nutzung des Indus regelt. Pakistan annullierte seinerseits Visa für indische Bürgerinnen und Bürger und setzte den Handel mit Indien aus. Weiter teilte der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif mit, dass jeder Versuch, den Wasserlauf des Indus zu stoppen oder umzuleiten, als Akt des Krieges betrachtet «und mit dem gesamten Spektrum der nationalen Macht» beantwortet werde.

Der Kaschmir-Konflikt: Die Kaschmir-Region im Himalaya ist zwischen Pakistan und Indien geteilt – beide beanspruchen aber das ganze Gebiet für sich. Die Ursprünge des Konflikts reichen bis in die Kolonialzeit zurück. 1947 entliessen die Briten den indischen Subkontinent in die Unabhängigkeit und teilten diesen in Indien und den neuen Staat Pakistan für Muslime auf. Die gewaltvoll verlaufene Teilung nährt bis heute eine erbitterte Rivalität. Seit ihrer Unabhängigkeit führten beide Länder drei Kriege gegeneinander, zwei davon um Kaschmir.

Legende: Indien wirft seinem Nachbarland seit langem vor, islamische Extremisten in der umstrittenen Kaschmir-Region zu unterstützen. Bild: Betende Muslime in Kaschmir, beobachtet von einem indischen Soldaten. Keystone / AP / MUKHTAR KHAN

Die Einschätzung: Beide Seiten drehen munter an der Eskalationsschraube. Für SRF-Südasienkorrespondentin Maren Peters ist es durchaus wahrscheinlich, dass es nicht bei Worten bleibt. «Die Gefahr einer militärischen Vergeltung durch Indien ist gross.» Gemäss Analysten sei die Frage nicht, ob Indien einen Angriff auf Pakistan lanciere – sondern nur wann und in welcher Form. Die Atommächte seien sich jedoch bewusst, welche Gefahren eine direkte Konfrontation berge. «Es ist also im Interesse beider Seiten, das richtige Mass zu finden, um einen Krieg zu vermeiden», schliesst Peters.