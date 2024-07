Zwei ältere Frauen öffnen das Fenster ihres schmucken Fachwerkhauses und schauen etwas verwundert auf die Szene. Vor der Pizzeria in Durrenbach wird die Kamera des Lokalsenders France 3 Alsace aufgebaut. Ein kleiner Tross von Medienleuten umringt einen adretten jungen Mann im blauen Anzug.

«Ich bin jetzt Ihr Abgeordneter», ruft der Mann des Rassemblement National den verdutzten Frauen über die Dorfstrasse hinweg zu, noch ganz benommen von seinem Erfolg. Théo Bernhardt wurde vor seinem allerersten Fernsehinterview frisch gewählt. Er ist jüngster Abgeordnete im Elsass und der Einzige der Rechtsaussenpartei in der Region, der seine Stichwahl tatsächlich auch gewonnen hat.

Von der Provinz nach Paris

Der 24-Jährige hat gerade seine Studien in Biomedizin abgeschlossen. Nun ist er «député» im Palais Bourbon, der Nationalversammlung in Paris. 7000 Euro Monatsgehalt und 6000 Euro Parlamentarierspesen mit direktem Zugang zum Dienstwagenpool des Hauses und freier Fahrt in allen TGVs. Am 18. Juli tritt die neue Nationalversammlung zum ersten Mal zusammen.

Legende: Er werde wohl sehr beeindruckt sein, sagt der Abgeordnete auf die Frage, wie er sich seinen ersten Tag im Pariser «Hémicycle» ausmalt. Philipp Scholkmann/SRF

Auch im Pariser Hauptquartier der Rechtsaussenpartei war am Sonntagabend schon der Champagner kühl gestellt. Die Parlamentsmehrheit schien in Reichweite, doch die einlaufenden Ergebnisse lagen weit von den eigenen Erwartungen entfernt. Entsprechend konsterniert die Gesichter. Die Wahl sei gestohlen worden. Bald werde anstelle der Trikolore die Flagge Palästinas über Frankreich wehen. So zitieren die Medien in Paris frustrierte Aktivisten.

Das Rassemblement wird salonfähig

Jordan Bardella, der Parteichef, nur vier Jahre älter als der frisch gewählte Elsässer «député», malt gerne den Untergang des Landes an die Wand. Er beruft sich auf seine Jugend in der Banlieue von Paris, wo er gesehen habe, wie Frankreich islamisiert werde.

Legende: Das Rassemblement hat unter den Enttäuschten im politischen Brachland Frankreichs viele Proteststimmen aufgesogen. In den früheren Arbeiterquartieren, wo Sozialisten und Kommunisten mit ihren Gewerkschaften einst den Ton angaben, in den ländlichen Gebieten, wo kein Schnellzug hinfährt und immer mehr Läden dichtmachen. Keystone/AP/JEAN-FRANCOIS BADIAS

Marine Le Pen hat ihre ganze Energie verwendet, um ihre Partei aus der Schmuddelecke zu holen und um die rechtsnationalistischen Positionen des Rassemblements salonfähig zu machen. Es gab Schützenhilfe auch aus den traditionellen Parteien.

Da war Nicolas Sarkozy, der mit einer Rhetorik der Härte gegenüber der «racaille», dem «Abschaum» in der Banlieue, wie er sagte, an die Macht kam. Oder auch Emmanuel Macron selbst, der das Rassemblement zu seinem Hauptgegner emporstilisierte und damit das Ansehen der Rechtsaussenpartei stärkte.

Legende: Der Durchbruch des ersten Wahlgangs gab dem Rassemblement Hoffnung, doch am Schluss verpasste die Rechtsaussenpartei nicht nur die absolute Mehrheit, sie wurde sogar nur drittstärkste Kraft im neuen Parlament. Bild: Jordan Bardella nach der Wahl. Keystone/AP/LOUISE DELMOTTE

Hier im ländlichen Elsass geht's gemächlicher zu und her als in der Hauptstadt und in den einstigen Industriehochburgen Frankreichs. Hagenau, das nächste Städtchen ist Schmuck mit historischem Kern und Trachtengruppe, die auf dem Markt elsässische Tänze aufführt.

Legende: In diesem Teil Frankreichs herrscht Vollbeschäftigung, die Kriminalität ist tief. Und dennoch machte das Rassemblement National im ersten Wahlgang mehr als 40 Prozent der Stimmen, bevor der Dämpfer der Stichwahl kam. Philipp Scholkmann/SRF

Warum der Zuspruch? Darüber rätselt auch das Grüppchen Einheimischer vor dem Rathaus. «Wir können uns nun wirklich nicht beklagen in dieser behüteten Ecke des Landes», sagen sie. Doch das Gefühl, nicht mehr zu Hause zu sein, die Übersicht zu verlieren in einer immer verrückteren Welt, hat offenbar auch Menschen in dieser Gegend erfasst.

Und die Gewissheit, von den Pariser Eliten nicht ernst genommen zu werden, bestätigt sich immer wieder aufs Neue. Die Statistiken zeigen, dass die Akzeptanz der Rechtsaussenpartei auch im Mittelstand wächst. Bei den letzten Wahlen eroberte das Rassemblement National 89 Sitze, jetzt sind es 143. «Das kann nur Positives verheissen», ist Théo Bernhardt, der Elsässer Abgeordnete der Partei, überzeugt.