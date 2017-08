Nun hat Yingluck Shinawatra, die ehemalige Premierministerin Thailands, vielleicht doch kalte Füsse bekommen. Sie musste mit zehn Jahren Haft rechnen, wäre sie heute vom Gericht verurteilt worden. Yingluck Shinawatra war angeklagt Staatsgelder verschwendet zu haben. Mit ihrem teuren Reissubventionsprogramm hatte sie sich die Gunst der Wähler gekauft, jedoch auch ein Loch in Milliardenhöhe in den Staatshaushalt gerissen. Nun

erschien Shinawatra heute Morgen nicht vor Gericht und wird per Haftbefehl gesucht. Die Militärjunta könnte das insgeheim freuen. Denn, dass der Fall Shinawatra ein politischer ist, steht ausser Zweifel. Die Militärjunta hatte sich vor drei Jahren an die Macht geputscht und Yingluck Shinawatra vertrieben. Bald sollen Wahlen stattfinden. Die Generäle haben deshalb ein grosses Interesse die populäre Politikerin loszuwerden. Denn ob aus dem Ausland oder dem Gefängnis – politisieren lässt es sich von dort kaum.