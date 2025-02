Mindestens neun Tote nach Überflutungen in den USA

In Kentucky im Osten der USA sind bei schweren Regenfällen mindestens neun Menschen ums Leben gekommen.

Er befürchte, dass die Zahl noch steigen werde, sagte der Gouverneur des Bundesstaats Andy Beshear.

Zehntausende Haushalte sind ohne Strom und ohne Trinkwasser.

Im Bundesstaat Georgia ist ebenfalls ein Mensch ums Leben gekommen, wie die Zeitung «Atlanta Journal-Constitution» unter Berufung auf örtliche Behörden berichtete.

Mehr als 1000 Menschen seien allein in Kentucky durch Rettungseinsätze in Sicherheit gebracht worden. US-Präsident Donald Trump habe auf Antrag des Bundesstaates den Notstand ausgerufen. Die Nationalgarde sei im Einsatz.

Legende: Wie hier nahe Bowling Green im Bundesstaat Kentucky stehen in der Region ganze Strassen unter Wasser. Warren County Sheriff's Office via AP

Die bereits am Samstag, begleitet von Sturmböen, einsetzenden Regenfälle haben mehrere Bundesstaaten betroffen, neben Kentucky unter anderem auch Tennessee, Georgia, Arkansas, Virginia und West Virginia. In Tennessee brach ein Damm, was nach Angaben der Behörden zu lebensgefährlichen Situationen führen kann.