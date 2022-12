Die britische Modedesignerin Vivienne Westwood ist gestorben.

Die offiziellen sozialen Profile der britischen Modedesignerin gaben die Nachricht bekannt.

Westwood, die als «Königin des Punkstils» gilt, wurde 81 Jahre alt.

Ihr Ehemann Andreas Kronthaler betonte in einer Mitteilung: «Wir haben bis zum Ende gearbeitet, und sie hat mir viele Dinge mitgegeben, mit denen ich weitermachen kann. Danke Liebling.»

Westwood gilt als Wegbereiterin des Punks in der Modebranche. Gemeinsam mit Malcolm McLaren, dem Manager der Punkband Sex Pistols, führte sie eine Boutique in der Londoner King's Road. Für die Musiker seiner Band schuf sie Sado-Maso-Monturen.

Bild 1 / 6 Legende: Die britische Modeschöpferin Vivienne Westwood verstarb mit 81 Jahren. Sie war bis zum Schluss eine politisch interessierte, streitbare Persönlichkeit. Hier im Juli 2020 bei einem Protest gegen die Auslieferung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange vor dem Central Criminal Court in London. Reuters / Neil Hall Bild 2 / 6 Legende: Westwood war auch bekannt für ihr Engagement gegen den Klimawandel. Hier an einer Veranstaltung im November 2016, bei der eine Sammlung von Punk-Erinnerungsstücken verbrannt wurde. Sie gehörte Joe Corre, dem Sohn von Malcolm McLaren, dem ehemaligen Manager der Sex Pistols und Westwoods. Reuters / Neil Hall Bild 3 / 6 Legende: Westwood war aber natürlich vor allem für ihre Modekreationen berühmt. Model Bella Hadid überreicht hier an der Women's Fashion Week 20/21 in Paris Designerin Vivienne Westwood einen Blumenstrauss zum Abschluss von Westwoods Modekollektion. Keystone / Vianney Le Caer Bild 4 / 6 Legende: Vivienne Westwood und ihr Ehemann Andreas Kronthaler bei der Präsentation ihrer Damenkollektion Herbst/Winter 2015/2016 während der Pariser Modewoche. Reuters / Gonzalo Fuentes Bild 5 / 6 Legende: Vivienne Westwood bedankt sich für den Applaus am Ende der Präsentation ihrer Herbst/Winter-2010/11-Herrenkollektion während der Mailänder Modewoche. Sie blieb bis zum Schluss eine gefeierte Ikone der Haute Couture. Reuters / Alessia Pierdomenico Bild 6 / 6 Legende: Die britische Modedesignerin Vivienne Westwood erhielt auch zahllose Preise. Hier spricht sie anlässlich der Verleihung des Europäischen Kulturpreises «Stier» für soziales Engagement 2019. Keystone / Christian Bruna

Anschliessend baute sie eine globale Modemarke auf, die heute Geschäfte in Grossbritannien, Frankreich, Italien, Amerika und Asien hat. Verrückte Outfits waren noch lange ihr Markenzeichen. 1992 wurde Vivienne Westwood in den Order of the British Empire aufgenommen, 14 Jahre später machte die Queen sie zur Dame.

Einsatz für die Umwelt

Neben ihrer Mode machte Westwood auch mit Tier- und Umweltaktivismus auf sich aufmerksam und brachte den Klimawandel auf den Laufsteg. Bis ins hohe Alter fehlte sie auf kaum einer grösseren Demonstration. Zur Unterstützung für Julian Assange schmierte sie sich Torte ins Gesicht. Im knallgelben Outfit sass sie vor einem Gerichtsgebäude in London in einem überdimensionalen Vogelkäfig.

Die Modeschöpferin hinterlässt zwei Söhne, den Fotografen Ben Westwood und Joseph Corré, den Gründer der Dessous-Firma Agent Provocateur.