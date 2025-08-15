Bei einem Zugunfall nahe der dänischen Kleinstadt Tingleff unweit der deutschen Grenze ist ein Mensch gestorben und mehrere verletzt worden.

Zwei Verletzte wurden mit einem Rettungshelikopter in ein Spital gebracht.

Laut der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau machte die Polizei vorerst keine Angaben zur Zahl der Verletzten, der Sender TV 2 spricht jedoch von mindestens 18.

Der Personenzug sei in der Region Südjütland entgleist. Rettungskräfte und Polizei waren mit einem Grossaufgebot vor Ort. Medienberichten zufolge war eine Schulklasse in dem Zug. Keiner der Schülerinnen und Schüler sei jedoch schwerer verletzt worden, berichtete TV 2. 95 Personen sollen sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Zug befunden haben.

Legende: Die Rettungskräfte sind vor Ort des Zugunglücks. Reuters/BO AMSTRUP

Kollision mit Fahrzeug

Nach Angaben der Eisenbahnbehörde Banedanmark hat der Zug ein Fahrzeug an einem Bahnübergang erfasst. Daraufhin sei es zu dem Unfall gekommen. Laut TV 2 sagte die Polizei, dass es dort keine Schranken gegeben habe.

Der Zugverkehr zwischen Tingleff und der Stadt Sonderburg sei für den Rest des Tages und auch am Samstag eingestellt worden, schrieb die Dänische Staatsbahn DSB in einem X-Beitrag. Auch eine Krisenhotline wurde demnach eingerichtet.

Tingleff befindet sich nahe der deutschen Grenze, etwa 25 Kilometer von Flensburg entfernt.