Die EU habe offiziell bestätigt, dass in der Schweiz ausgestellte Covid-Zertifikate anerkannt würden: Diese gute Nachricht verkündete Philippe Voirol, Vizedirektor des Bundesamtes für Informatik (BIT), am Freitag vor den Medien in Bern. So könne auch die Schweiz die in EU-Staaten ausgestellten Zertifikate von Einreisenden überprüfen.

«Entscheid ist noch gar nicht möglich»

Ein Sprecher der EU-Kommission präzisiert gegenüber SRF. Diese Bestätigung habe sich auf technische Tests bezogen – «diese haben funktioniert». Und führt weiter aus: «Zum jetzigen Zeitpunkt wäre ein solcher Entscheid durch die EU-Kommission noch gar nicht möglich. Die entsprechende gesetzliche Grundlage ist noch nicht in Kraft.»

Die Schweiz müsse zudem zuerst die Reziprozität bestätigen. Dann brauche es ausserdem noch den definitiven Entscheid der EU-Kommission.

«Die technische Kompatibilität wurde uns von der EU bestätigt und laut der EU ist die Schweiz technisch bereit», sagt Sonja-Uhlmann-Haenni, Mediensprecherin des BIT. Voirols Aussagen hätten sich auf den technischen Kontext bezogen.