Kosovo und Serbien nähern sich weiter an.

Erneute Verhandlungen fanden am Samstag in Nordmazedonien statt.

EU-Aussenbeauftragten Josep Borrell leitete den Austausch.

Ein Abkommen soll die Beziehungen auf eine neue Grundlage stellen.

Legende: Josep Borell verkündigt Fortschritte in den Verhandlungen. Keystone/BORIS GRDANOSKI

Am Samstag trafen sich die beiden Länder Kosovo und Serbien erneut am Verhandlungstisch. Die Gespräche fanden in Nordmazedonien statt. Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell verkündete nach zwölf Stunden Verhandlungen erste Erfolge.

In den Gesprächen ging es um die angespannte Beziehung der beiden Länder. Seit dem Sommer 2022 flammten vermehrt wieder Unstimmigkeiten auf. Dies zeigte sich unter anderem in technischen Anliegen, wie etwa den Autokontrollschildern oder Zollpapieren.

02:38 Video Aus dem Archiv: Spannungen zwischen Kosovo und Serbien nehmen zu Aus Tagesschau vom 27.12.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 38 Sekunden.

Der Serbiens Präsident Aleksandar Vucic und der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti hätten sich laut Borrell in den Verhandlungen nun weitgehend über die Umsetzung eines Abkommens geeinigt, welches die Beziehungen auf eine neue Grundlage stellen solle.

Im Abkommen wird festgehalten, dass Serbien die Eigenstaatlichkeit des Kosovos anerkennt. Besonders wichtig dabei sei die Anerkennung der Reisepässe, Autokennzeichen und Zollpapiere, so Borrell. Auf der anderen Seite verpflichtet sich Kosovo, die Rechte der serbischen Volksgruppe im Land institutionell abzusichern.

Bei einem ersten Treffen am 27. Februar 2023 stimmten die beiden Seiten bereits verbal einem Abkommen zu. Beide Länder streben einen EU-Beitritt an, dies ist jedoch durch den Konflikt zwischen den Staaten gebremst.