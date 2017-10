Die irakischen Streitkräfte sind in den Norden des Landes vorgerückt und haben die Stadt Kirkuk eingenommen. Die Kurden, die noch vor kurzem eine Abstimmung über einen unabhängigen Staat durchführten, sind in die Defensive geraten. Die Journalistin Inga Rogg war am Dienstag in Kirkuk. Ihre Schilderungen im Gespräch.