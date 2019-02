Pakistan will einen festgenommenen indischen Militärpiloten am morgigen Freitag freilassen.

Das gab der Pakistanische Premierminister Imran Khan heute im Parlament in Islamabad bekannt.

Die Freilassung sei als «Geste des Friedens» zu werten.

Nachdem Indiens Luftwaffe in der Nacht auf Dienstag zum ersten Mal seit 1971 einen Angriff auf pakistanischem Gebiet geflogen hatte, schoss Pakistan nach eigenen Angaben am Mittwoch zwei indische Kampfflugzeuge ab. Ein indischer Pilot sei danach festgenommen worden.

Indische Wahlen spielen eine Rolle

Khan hatte Indien bereits am Mittwoch in einer Fernsehansprache Gespräche angeboten. Indiens Regierung um die hindu-nationalistische Partei BJP von Premierminister Narendra Modi steht allerdings unter Druck: In Indien stehen in wenigen Monaten Parlamentswahlen an und der Premierminister will sich von seiner harten Seite zeigen.

Russland bringt sich als Vermittler ins Spiel Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Indien und Pakistan könnten in seinem Land Gespräche führen, um den Konflikt zu lösen, erklärte der russische Aussenminister Sergej Lawrow. «Natürlich nur, wenn sie auch wollen.» Das russische Aussenministerium warnte zugleich vor einer weiteren Eskalation und rief beide Seiten zur Zurückhaltung auf.

In den vergangenen Tagen, so auch in der Nacht auf Donnerstag, gab es Berichte über Schusswechsel und Truppenbewegungen entlang der De-facto-Grenze in Kaschmir.