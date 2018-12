«Die Separatisten sehen die Ministerratssitzung in Barcelona als Provokation», sagt die Journalistin Julia Macher in Barcelona. Für die Separatisten sei Sánchez eine Art Kolonialherr, der in die abtrünnige Provinz reise. Ausserdem stören sie sich am heutigen Datum, denn vor genau einem Jahr fanden von Madrid verordnete Wahlen statt, welche die Separatisten als eine Art Zwangswahlen sehen.

Die Basis der Separatisten kämpfe nach wie vor für eine Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien, während die mehrheitlich aus separatistischen Kräften zusammengsetzte Regionalregierung eher den Kompromiss mit Barcelona suche. Entsprechend richte sich die Wut der Separatisten-Basis zunehmend gegen die Regionalregierung, so Macher.