Wegen des russischen Angriffskriegs besteht in der EU eine grosse Nachfrage nach Gas und Öl aus Norwegen. Trotzdem gibt es Unmut gegenüber der EU. Laut SRF-Nordeuropamitarbeiter Bruno Kaufmann liegt das am entzweiten Norwegen, was Energiefragen betrifft:

«Norwegen besteht in Energiefragen aus zwei unterschiedlichen Teilen. Da ist zum einen das Offshore-Norwegen: jenes Norwegen, das Öl und Gas aus dem Meeresgrund fördert, Europa versorgt und dadurch in den letzten Jahrzehnten steinreich geworden ist. Zum anderen gibt es das Onshore-Norwegen, das sich mit sauberem Strom aus Wasserkraft weitgehend selbst versorgt. Dieser Strom war lange günstig, doch durch die Anbindung an den europäischen Strommarkt sind die Strompreise gestiegen. Das war der Zentrumspartei ein Dorn im Auge. Die Sozialdemokraten hingegen betonen, man müsse das Gesamtbild beider Norwegen im Blick behalten.»