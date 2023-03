Mehr Rechte für Homosexuelle und Regenbogenfamilien, aber auch die Leihmutterschaft – bei diesen Themen sieht die Regierung von Giorgia Meloni rot.

«Es geht um viel Geld und die Versklavung des weiblichen Körpers.

Die erzkatholische Familienministerin Eugenia Rocella beispielsweise sprach kürzlich in einem TV-Interview rund um die Leihmutterschaft von einem «Markt für Kinder» bei dem es um viel Geld gehe und um die Versklavung des weiblichen Körpers.

Es handelt sich um ein schweres Verbrechen, schwerer als die Pädophilie.

Federico Mollicone, Mitglied der Fratelli d’Italia und Präsident der Kulturkommission im Abgeordnetenhaus fand noch deutlichere Worte: «Es handelt sich um ein schweres Verbrechen, schwerer als die Pädophilie.»

Kinder von Leihmüttern werden nicht mehr eingetragen

Die Leihmutterschaft ist in Italien verboten. Nun will die Regierung diese nicht nur im eigenen Land, sondern auch im Ausland unter Strafe stellen. Für homosexuelle Paare ist das meist der einzige Weg, um sich den Kinderwunsch zu erfüllen. Diese Kinder, welche im Ausland geboren und dort auf ihre beiden Eltern registriert wurden, konnten bisher unkompliziert auch in Italien amtlich eingetragen werden. Das ist nun nicht mehr zulässig.

Das sind Kinder zweiter Klasse.

Für Marina Zela, LGBTQ-Aktivistin und Rechtsanwältin, ist das ein grosser Rückschritt nicht nur für die gleichgeschlechtlichen Eltern, sondern auch für deren Kinder: «Das sind Kinder zweiter Klasse, für die es nur noch eine Möglichkeit gibt, von beiden Eltern anerkannt zu werden. Und zwar dann, wenn die Eltern es sich leisten können und den langen, anstrengenden und stressigen Weg ans Gericht gehen.»

«Ehe für alle» rückt in ferne Zukunft

Seit 2016 können gleichgeschlechtliche Paare ihre Partnerschaft in Italien eintragen lassen. Das Recht auf Adoption allerdings bestehe nicht. Dies mache ihr Sorgen auch für die Zukunft, sagt Zela: «Wir haben bereits ein völlig unzureichendes Gesetz, das der zivilen Vereinigung, das aber keine Ehe ist. Mit der Ehe wäre alles einfacher, auch die Anerkennung von Kindern. Die Ehe macht die Adoption möglich.»

Doch die Ehe für alle werde mit der jetzigen Regierung sicher nicht kommen.