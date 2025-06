Er hat knuffige Augen, einen frechen Schnauzbart und trägt gerne rote Mütze und Schal: Kater Matroskin aus der russischen Zeichentrickserie «Die drei aus Prostokwaschino» ist in seinem Heimatland ein echter Kinderstar, den alle kennen. Nun soll Matroskin einen noch bekannteren Partner bekommen: Kreml-Herrscher Wladimir Putin.

Legende: Ähnlich bekannt wie Pingu in der Schweiz: Kater Matroskin aus der «Prostokwaschino»-Serie. Screenshot Youtube

Man wolle Putin als Trickfilmfigur zeichnen, kündigte die Leiterin der Kino-Produktionsgesellschaft Sojusmultfilm, Julianna Slaschtschewa, am Wirtschaftsforum in St. Petersburg an. Putin werde mit Kater Matroskin, dem Haupthelden der Geschichte, ein hervorragendes Duo abgeben, um Russland und seine Kultur zu propagieren, so die Kulturmanagerin.

Putin-Kleider und Putin-Souvenirs

Der russische Machthaber im Trickfilm mit einem putzigen Kater? Für Russland-Korrespondent Calum MacKenzie keine besonders ungewöhnliche Idee. Immer wieder gebe es in Russland Beispiele von Unternehmen, die Putin auf irgendeine Art inszenierten und sich durch solche Anbiederungen an den Kreml-Chef Vorteile erhofften. MacKenzie sieht darin vielmehr eine Art vorauseilender Gehorsam als einen grossen Plan. So habe eine russische Sportbekleidungsfirma am gleichen Wirtschaftsforum T-Shirts mit Putin-Zitaten präsentiert.

Ein anderes Beispiel ist der russische Modeunternehmer Dimitri Schischkin. Dieser rief 2020 ein Modelabel mit dem Namen «Putin Team Russia» ins Leben. Läden der Marke sind an zahlreichen russischen Flughäfen und Shoppingcentren zu finden. Schischkin gehörte später zu einer Gruppe illustrer Persönlichkeiten, die Putin für die Präsidentschaftswahlen 2024 nominierten. Zudem wurde er mit zwei staatlichen Orden ausgezeichnet.

Legende: Eröffnung eines «Putin Team Russia»-Ladens in einem Moskauer Einkaufszentrum. IMAGO / SNA

Nicht alle diese Initiativen kämen auf direkte Anweisung aus dem Kreml, sagt Korrespondent MacKenzie. Doch man betreibe über die staatlich gesteuerten Medien seit Jahren eine Putin-Propaganda und stelle den Kreml-Herrscher als harte, ultrakompetente und starke Führungsfigur dar. Das sickere in den Privatsektor über, so MacKenzie.

Keine Imagepflege

Zeugen davon sind auch zahlreiche Putin-Souvenirs, die auf Moskaus Strassen verkauft werden. «Dass Putin sozusagen in die Popkultur eingeht, ist eher ein Nebeneffekt als ein Hauptziel der Propaganda, die der Kreml über ihn verbreitet», hält MacKenzie fest.

Populäre Trickfilmhelden Box aufklappen Box zuklappen Die «Prostokwaschino»-Serie war ursprünglich eine Trickfilmtrilogie nach den Erzählungen des Kinderbuchautors Eduard Uspenski. Erzählt werden die Abenteuer eines Jungen und seiner sprechenden Haustiere, des Katers Matroskin und des Hundes Scharik, wobei das einfache Leben auf dem Dorf romantisiert wird. Nach mehr als 30 Jahren Pause wurden dann ab 2018 rund 160 weitere, deutlich kürzere Folgen gedreht, in denen das Geschehen in die aktuelle Zeit verlegt wurde. Die Trickfilmhelden sind auch auf Infovideos der Moskauer Metro zu sehen. Und Kater Matroskin wirbt für Milchprodukte.

Filmstudioleiterin Slaschtschewa gibt den Cartoon-Plänen in einem Statement dennoch eine gewisse politische Komponente: «Das wird die populärste Soft Power, die es überhaupt geben kann», sagte sie. Dass man im Kreml irgendwie durch die Aktion versuchen wolle, bei der Bevölkerung zu punkten, glaubt MacKenzie nicht: «Putin braucht keinen Zeichentrickfilm, um sein Image aufzupolieren.» Der russische Propaganda-Apparat sei viel komplexer und umfassender.

Legende: Russland-Souvenir: An einem Moskauer Markt wird eine Tasse mit Putins Konterfei feilgeboten. IMAGO / imagebroker

Die meisten Russinnen und Russen würden Probleme wie die Inflation oder den Krieg gegen die Ukraine ohnehin nicht mit Putin verbinden. Vielmehr seien dann die Sanktionen oder die Nato, die gemäss Kreml-Narrativ mit Russland im Krieg ist, schuld.

Und wie wird es in Russland ankommen, wenn der Präsident in einem Cartoon auftaucht? Das werde den meisten wohl egal sein, so Korrespondent MacKenzie. Die grosse Mehrheit wolle so wenig wie möglich mit Politik zu tun haben. «Gut möglich, dass es nicht so gut ankommt, wenn Putin in einem unpolitischen Trickfilm auftaucht.»