Legende: Dutzende Tote forderte der Angriff der Saudis letzte Woche in Sanaa. Reuters

Der UNO-Sicherheitsrat befasste sich diese Woche einmal mehr mit Jemen. Radhya Al Mutawakel war direkt aus Jemen zugeschaltet. Die Vorsitzende der jemenitischen Menschenrechtsorganisationen Mwatana erinnerte die Weltgemeinschaft dabei eindringlich an den enormen Preis für die Zivilbevölkerung. So bombardierten die Saudis und Emiratis in den letzten Wochen als Vergeltung für die Drohnenangriffe auf Abu Dhabi wieder intensiver Ziele in Jemen, darunter auch solche, die im dicht besiedelten Gebiet liegen.

Bei einem einzelnen Angriff in Saada, in den Stammland der Huthis, wurden mehr als 80 Menschen getötet. Saudi-Arabien versichert nun zwar, man werde diesen Angriff intern untersuchen. Doch schon früher trafen saudische Bomben in Jemen Hochzeiten, Schulen, Spitäler, ohne dass interne Untersuchungen mehr Schonung für die Zivilbevölkerung gebracht hätten.

Aber auch die Huthis stehen am Pranger. Ihnen wird Repression vorgeworfen in den Gebieten, die sie kontrollieren. Auch, dass sie selbst Halbwüchsige als Kämpfer rekrutieren und in grossem Stil Hilfsgüter abzweigen oder Geschäfte für Erpressungen nutzen. Die Weltgemeinschaft müsse aufhören, Waffen an kriegstreibende Staaten zu liefern, so die jemenitische Menschenrechtsaktivistin in ihrem eindringlichen Appell. Oder wenigstens Druck machen, dass keine dicht besiedelten Gebiete mehr bombardiert würden.