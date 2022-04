Der Ticker startet um 6:00 Uhr

17:28 Russland dementiert Massenmord in Butscha Das russische Verteidigungsministerium dementiert einen Massenmord an Zivilisten in Butscha. Jegliches «von der Ukraine veröffentlichte Bild- und Filmmaterial in diesem Zusammenhang stelle eine Provokation dar», berichtet die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Alle russischen Einheiten hätten Butscha am 30. März verlassen, meldete die Agentur Interfax.

16:36 Kandersteg nimmt 23 Waisenkinder auf Die Gemeinde Kandersteg im Berner Oberland nimmt 23 Waisenkinder und ihre Betreuer aus der Gegend von Lwiw in der Ukraine auf. Sie sind am Sonntag direkt aus Polen mit einem Bus angekommen. Bis zum Sommer werden sie im Internationalen Pfadfinderzentrum untergebracht. Laut Stefan Kesselring vom Pfadizentrum werde den Kindern Schlaf- und Aufenthaltsräume zur Verfügung gestellt und für sie gekocht. Nach Ostern sollen die Kinder zu Beginn in ukrainischer Sprache unterrichtet werden. Es handle sich um eine erste Gruppe von Waisenkindern der ukrainischen Stiftung Ridni, die in der Schweiz eingetroffen sei, sagte Hans-Peter Portmann (FDP/ZH), Vizepräsident der aussenpolitischen Kommission des Nationalrats. Nach Möglichkeit sollen ein bis zwei weitere Gruppen nachreisen, aber es sei schwierig, Ausreisebewilligungen zu erhalten. 140 ukrainische Waisenkinder würden in der Zwischenzeit in Polen an einem sicheren Ort untergebracht, sagte Portmann. Bereits vor zehn Tagen hatten der Kanton Bern und die Gemeinde Petit-Val mitgeteilt, dass das Centre de Sornetan im Berner Jura 70 Kinder aus einem ukrainischen Kinderheim aufnehmen werde. Sie würden von 20 bis 30 erwachsenen Betreuungspersonen aus ihrer Heimat begleitet. Legende: Nach 22 Stunden Fahrt mit dem Bus aus Polen haben die 23 ukrainische Waisenkinder im Pfadizentrum Kandersteg eine warme Mahlzeit erhalten. Keystone

16:04 GPK will rechtlichen Grundlagen für Schweizer Sanktionen prüfen Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats (GPK-N) will beim Bundesrat und der Bundesverwaltung bezüglich der Sanktionen der Schweiz gegen Russland genauer hinschauen. Sie hat an ihrer letzten Sitzung beschlossen, in der Sache Abklärungen einzuleiten. Kommissionspräsidentin Prisca Birrer-Heimo (SP/LU) bestätigte einen Bericht des «Sonntagsblick, Link öffnet in einem neuen Fenster», in der Sache sei man bereits an den Bundesrat gelangt. Das Parlament müsse bei diesem heiklen Dossier seine Aufsichtsfunktion wahrnehmen. Keine Angaben machte Birrer-Heimo dazu, auf welche Punkte sich die GPK-N konzentriere. Laut dem «Sonntagsblick» will die Kommission die rechtlichen Grundlagen für die Sanktionen der Schweiz und mutmassliche Willkür gegenüber russischen Wirtschaftsakteuren prüfen. Fragen gäbe es auch bezüglich der Zuständigkeiten und Kompetenzen beim Vollzug der Sanktionen zwischen Bund, Kantonen und Ämtern. Neben dem Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) stehe auch das Departement von Wirtschaftsminister Guy Parmelin (WBF) und Finanzminister Ueli Maurer (EFD) im Fokus. 06:41 Video Aus dem Archiv: Schweiz schliesst sich den EU-Sanktionen an Aus Tagesschau vom 28.02.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 41 Sekunden.

15:06 Deutschland wirft Russland schwere Kriegsverbrechen in der Ukraine vor Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundesaussenministerin Annalena Baerbock haben Russland schwere Kriegsverbrechen in der Ukraine vorgeworfen. «Die von Russland verübten Kriegsverbrechen sind vor den Augen der Welt sichtbar», sagte Steinmeier in Berlin. Auch Aussenministerin Annalena Baerbock sprach sich für eine strafrechtliche Verfolgung von russischen Kriegsverbrechen aus. Sie kündigte zudem eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland an. Zuvor hatte der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, dem Bundespräsidenten eine höchst bedenkliche politische Nähe zu Russland vorgeworfen. Steinmeier habe ein «Spinnennetz der Russland-Kontakte» geknüpft, das auch die Ampel-Regierung präge. «Für Steinmeier war und bleibt das Verhältnis zu Russland etwas Fundamentales, ja Heiliges, egal was geschieht. Auch der Angriffskrieg spielt da keine grosse Rolle», hatte Melnyk dem «Tagesspiegel, Link öffnet in einem neuen Fenster» gesagt. Steinmeier verwies auf die Aufnahme von inzwischen mehr als 300’000 Geflüchteten in Deutschland. Er sei auch dankbar für die deutschen Hilfsorganisationen, Unternehmen und private Helfer sowie die Unterstützung durch die Bundesregierung.

14:06 Fast 23'000 Geflüchtete aus der Ukraine in der Schweiz registriert In der Asylzentren des Bundes sind seit Samstag 1253 Geflüchtete aus der Ukraine registriert worden. Im gleichen Zeitraum erhielten 1608 Personen den Schutzstatus S. Die Gesamtzahl der Registrierten stieg damit auf 22'953 Personen, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Twitter mitteilte. Seit der Bundesrat den Schutzstatus S aktiviert hat, wurde dieser insgesamt 16'800 Menschen gewährt. Nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sind bisher rund 4.2 Millionen Menschen vor dem russischen Angriff auf die Ukraine ins Ausland geflohen. Ungefähr 6.5 Millionen Menschen wurden innerhalb ihres Heimatlandes vertrieben.

14:00 Russische Raumfahrtbehörde droht wegen der «illegalen Sanktionen» mit Abbruch der Beziehungen Moskau hat mit einem Ende der Zusammenarbeit auf der Internationalen Raumstation ISS gedroht, sollten die USA und andere westliche Staaten nicht ihre Sanktionen gegen Russland zurücknehmen. Eine vollwertige Wiederherstellung der normalen Beziehungen zwischen den ISS-Partnern sei «nur möglich bei einer vollständigen und bedingungslosen Aufhebung der illegalen Sanktionen», sagte der Chef der russischen Raumfahrtbehörde, Dmitri Rogosin. Die Moskauer Führung werde in Kürze konkret Fristen für ein Ende der Kooperation vorschlagen, teilte Rogosin über Telegram mit. Die Schreiben würden dann den Raumfahrtbehörden der USA, Kanadas, Japans und der Europäischen Union zugestellt. Diese hatten die Sanktionen nach Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine erlassen. Rogosin veröffentlichte auch Antwortschreiben unter anderem seines US-Kollegen Bill Nelson von der Nasa und des Generaldirektors der Europäischen Weltraumorganisation (Esa), Josef Aschbacher. Nelson antwortete demnach, dass die Zusammenarbeit mit Russland auf der ISS fortgesetzt werden solle. Die Nasa will sich demnach bei den US-Behörden auch für vereinfachte Lösungen einsetzen, hiess es mit Blick auf die mit Sanktionen belegten russischen Unternehmen, darunter der Hersteller der Raumfahrtrakete Progress. «Einen sicheren und erfolgreichen ISS-Betrieb zu erhalten, bleibt eine Priorität für die Vereinigten Staaten.» Legende: Wegen des Ukraine-Kriegs ist der sichere Betrieb auf der internationalen Raumstation ISS gefährdet. Reuters / Archiv

12:31 EU-Ratspräsident Michel wirft Russland Massaker in Butscha bei Kiew vor EU-Ratspräsident Charles Michel hat Russland für Gräueltaten in der Umgebung der ukrainischen Hauptstadt Kiew verantwortlich gemacht. Der belgische Politiker warf den russischen Truppen auf Twitter vor, in der Vorortgemeinde Butscha ein Massaker angerichtet zu haben. Die EU werde beim Sammeln von Beweisen helfen, um die Verantwortlichen vor internationale Gerichte stellen zu können. Zugleich kündigte er weitere EU-Sanktionen gegen Russland sowie Unterstützung für die Ukraine an. In Butscha und auf naheliegenden Strassen waren nach dem Rückzug der russischen Armee zahlreiche Tote gefunden worden. Auch auf den Strassen lagen Leichen. Nach Angaben der Behörden wurden inzwischen 280 Menschen in Massengräbern beerdigt. Es gibt zahlreiche Fotos, auf dem erschossene Männer zu sehen sind. Einem waren die Hände auf dem Rücken gefesselt. Die Echtheit konnte nicht unabhängig geprüft werden. 00:49 Video Die Gräueltaten von Butscha Aus Tagesschau vom 03.04.2022. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden.

12:04 Massive Vorwürfe an Russland nach Leichenfunden in Butscha Der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba bekräftige, dass in der nordwestlich von Kiew gelegenen Stadt Butscha, die gerade erst von der russischen Armee zurückerobert worden ist, zahlreiche Leichen gefunden worden seien. Er sagte weiter, «das Massaker von Butscha» sei vorsätzlich verübt worden «Die Russen wollen so viele Ukrainer auslöschen, wie sie können. Wir müssen sie aufhalten und herauswerfen. Ich fordere JETZT neue, verheerende Sanktionen der G7», schrieb Kuleba er auf Twitter. Legende: Auch auf der Autobahn bei Butscha sind nach ukrainischen Angaben viele Leichen gefunden worden, die zurückgelassen wurden. imago images

10:39 Griechischer Aussenminister will noch heute nach Odessa Griechenlands Aussenminister Nikos Dendias will noch am Sonntag eine Lieferung von Hilfsgütern nach Odessa begleiten, wie sein Ministerium in Athen mitteilt. Griechenland wolle zudem sein Konsulat in der Hafenstadt wiedereröffnen. Legende: Nikos Dendias in einer Aufnahme vom 8. März in Wien. imago images

10:18 Russland bestätigt Angriffe auf Odessa Das russische Verteidigungsministerium teilt mit, Treibstoff-Lager bei der Hafenstadt Odessa seien mit Raketenangriffen zerstört worden. Der Treibstoff diene der Versorgung ukrainischer Truppen im Gebiet der Stadt Mykolaiw. Nach Angaben der Stadtverwaltung in Odessa wurde ein wichtiger Teil der «Infrastruktur» getroffen. «Wir hoffen, dass es keine Todesfälle gibt», sagte Stadt-Sprecher Sergej Bratschuk unterdessen. Legende: Feuerwehrleute bekämpfen die Flammen im Industriegebiet von Odessa. imago images

9:36 Neuer Anlauf für Evakuierungen aus Mariupol Das Rote Kreuz unternimmt nach Angaben der stellvertretenden ukrainischen Regierungschefin Iryna Wereschtschuk einen neuen Versuch zur Evakuierung von Einwohnern aus Mariupol. «Mit sieben Bussen versucht man näher an Mariupol heranzukommen», erklärt sie in einer Video-Botschaft. Die Busse würden vom Internationalem Komitee des Roten Kreuzes begleitet. 17 Busse würden für Evakuierungen aus Mariupol und Berdyansk vorbereitet.

9:08 Russland: Umsetzung westlicher Sanktionen soll strafbar werden Die Mehrheitspartei im russischen Parlament, Einiges Russland, will die Umsetzung westlicher Sanktionen unter Strafe stellen. Ihr Abgeordneter Andrei Klischas kündigt via Kurznachrichtendienst Telegram an, ein entsprechender Gesetzentwurf solle am Montag in die Duma eingebracht werden. Er lässt offen, wer als Beschuldigter gelten soll und welche Strafen drohen. 02:27 Video Archiv: Schweiz übernimmt weitere Sanktionen gegen Russland Aus Tagesschau vom 25.03.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 27 Sekunden.

8:19 Russland: Weitere Verhandlungen am Montag Russlands Verhandlungsführer Wladimir Medinsky erklärte, der Entwurf eines Friedensabkommens sei noch nicht reif für ein Spitzentreffen zwischen Wladimir Putin und Wolodimir Selenski. Die Verhandlungsposition Russlands bleibe unverändert, insbesondere, was die Krim und Donbass angehe. Weitere Verhandlungen würden am Montag fortgesetzt, so Medinsky weiter. 05:48 Video Archiv: Friedensverhandlungen in Istanbul Aus Tagesschau vom 29.03.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 48 Sekunden.

8:02 Grossbritannien: russischer Angriff über das Meer «unwahrscheinlich» Der britische Geheimdienst berichtet, ein Angriff russischer Truppen über das Meer sei unwahrscheinlich. Die russischen Seestreitkräfte würden sich bei einer Landung einem hohem Risiko aussetzen, da die ukrainische Armee genügend Zeit zur Vorbereitung gehabt habe. Der Geheimdienst warnt vor Minen im Schwarze Meer und im Asowschen Meer. Diese seien wahrscheinlich russischen Ursprungs. Legende: Ein russisches Kriegsschiff, das laut ukrainischen Angaben am 24. März im Hafen von Berdjansk zerstört worden ist. imago images

7:18 Explosionen in Odessa In der Hafenstadt im Südwesten des Landes war am frühen Morgen eine Reihe von Explosionen zu hören. Dies berichten Reporter der Nachrichtenagentur AFP und der britischen ITV vor Ort. Die Explosionen, die sich gegen 6 Uhr ereigneten, sandten mehrere schwarze Rauchsäulen und sichtbare Flammen aus – offenbar in einem Industriegebiet. Der ITV-Reporter Richard Gaisford twitterte, es seien Brennstofflager-Terminals getroffen worden. Anton Gerachtschenko, Berater des ukrainischen Innenministers, schrieb auf seinem Telegram-Account: «Odessa wurde aus der Luft angegriffen. In einigen Gebieten wurden Brände gemeldet. Ein Teil der Raketen wurde von der Luftabwehr abgeschossen. Es wird empfohlen, die Fenster zu schliessen.» Wie der Stadtrat von Odessa auf Telegram mitteilte, soll es keine Verletzten gegeben haben. Die historische Stadt ist von strategischer Bedeutung: Sie verfügt über den grössten Hafen des Landes und ermöglicht der restlichen Ukraine den Zugang zum Schwarzen Meer. Tweet des ITV-Journalisten Richard Gaisford aus Odessa

4:00 Kiews Bürgermeister Klitschko appelliert an die Schweiz Die Ukraine kämpfe auch für die demokratischen Werte der Schweiz, sagte Klitschko in einem Interview mit der «SonntagsZeitung», das per Video geführt wurde. Die Russen hätten die Infrastruktur zerstört, die Logistik sei zusammengebrochen. Zudem seien viele Versorgungswege nach Kiew versperrt. Klitschko sagte, dass es noch Reserven für ein paar Wochen gebe. Aber im Osten der Ukraine zeichne sich eine «riesige humanitäre Katastrophe» ab. «Wir brauchen Reserven an Lebensmitteln und Medikamente.» Klitschko wies zudem darauf hin, dass jeder, der weiterhin mit Russland geschäfte, Blut an den Händen habe, da alles Geld in die Armee fliesse. Gegenüber SRF News hatte sich am Freitag bereits Vitalis Bruder Wladimir Klitschko in ähnlicher Weise an die Schweiz gerichtet. 02:06 Video Wladimir Klitschko: «Die Schweiz muss uns helfen» Aus Tagesschau vom 01.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 6 Sekunden.

1:31 Litauen stoppt Gasimporte aus Russland Litauen hat den Import von Erdgas aus Russland als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine eingestellt. Das teilte das litauische Energieministerium mit. Seit Anfang Monat funktioniere das Gasnetz Litauens ohne russische Gasimporte. Man sei das erste EU-Land unter den Lieferländern des russischen Erdgasunternehmens Gazprom, das unabhängig von russischen Gaslieferungen sei, wird der litauische Energieminister zitiert. Der gesamte litauische Gasbedarf werde nun über das Flüssiggas-Terminal in der Ostsee-Hafenstadt Klaipeda gedeckt. Litauen hat die schwimmende Anlage Anfang 2015 in Betrieb genommen, um sich unabhängiger von russischen Gasimporten zu machen. Litauen bezog laut Parlamentsangaben bisher jährlich Öl, Gas und Strom im Wert von mehr als drei Milliarden Euro von Russland. Legende: Die litauischen Gasimporte werden nun über den Hafen von Klaipeda abgewickelt. Reuters

0:45 Selenski erwartet russische Angriffe im Donbass und im Süden Nach dem Abzug russischer Truppen aus der Umgebung der ukrainischen Hauptstadt Kiew rechnet Präsident Wolodimir Selenski mit russischen Angriffen im Donbass und im Süden des Landes. «Was ist das Ziel der russischen Armee? Sie wollen sowohl den Donbass als auch den Süden der Ukraine erobern», sagte Selenski in einer Videobotschaft. Um den russischen Plänen entgegenzuwirken, werde die Abwehr der ukrainischen Streitkräfte in östlicher Richtung verstärkt. Zugleich verfolgten ukrainische Einheiten die nördlich von Kiew und bei Tschernihiw zurückweichenden russischen Truppen, sagte Selenski. Auch sorge der Kampf um die «heroische» Hafenstadt Mariupol dafür, dass grosse russische Verbände gebunden seien.

0:12 Kiews Präsidentenberater: Viele tote Zivilisten in Butscha Ukrainische Truppen haben in der zurückeroberten Stadt Butscha nordwestlich von Kiew Dutzende tote Zivilisten entdeckt. Viele von ihnen seien von russischen Soldaten erschossen worden, twitterte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak. «Sie waren nicht beim Militär, sie hatten keine Waffen, sie stellten keine Bedrohung dar», schrieb er. «Wie viele derartige Fälle ereignen sich gerade in den besetzten Gebieten?» Auf einem Foto, das Podoljak in seinem Tweet teilte, waren erschossene Männer zu sehen, bei einem von ihnen waren die Hände auf dem Rücken gefesselt. Die Echtheit des Bildes konnte nicht unabhängig geprüft werden. Auch weitere Berichte ukrainischer Medien über vermeintliche Gräueltaten russischer Soldaten konnten nicht unabhängig überprüft oder bestätigt waren. Die Behörden beerdigten unterdessen rund 280 Zivilisten in Butscha in einem Massengrab. Die Leichen konnten während der russischen Besatzungszeit nicht beigesetzt werden, verlautete nach Angaben der «Ukrajinksa Prawda» aus der Verwaltung. Legende: Zerstörte russische Militärfahrzeuge in Butscha (1. März). Bei der Rückeroberung der Stadt sollen ukrainische Soldaten zahlreiche tote Zivilisten vorgefunden haben. Keystone