Situation in Kiew: Aus der Hauptstadt Kiew mit ihren 2,8 Millionen Einwohnern wurden am Abend heftige Explosionen gemeldet. Die Stadtverwaltung der ukrainischen Hauptstadt Kiew hatte am Montagmorgen dazu aufgerufen, nur bei dringender Notwendigkeit ihre Häuser zu verlassen. Das teilt die Behörde auf Telegram mit. Strassenkämpfe fänden weiterhin in praktisch allen Bezirken der Stadt statt.

Insgesamt sei die Nacht aber verhältnismässig ruhig verlaufen, abgesehen von einigen Gefechten und Kämpfen mit Sabotage- und Aufklärungsgruppen, hiess es weiter. Die Stadt sei hauptsächlich damit beschäftigt gewesen, sich weiter auf ihre Verteidigung vorzubereiten. Sollten die Menschen also das Haus verlassen, sähen sie neue Befestigungen, Panzerfallen und andere Verteidigungsstrukturen.

Legende: Menschen suchen in Kiew Schutz, als eine Sirene in der Nähe eines Wohnhauses ertönt. Das Bild stammt vom 26. Februar 2022. Reuters

Russlands Vorrücken: Hauptangriffspunkte der russischen Streitkräfte waren nebst den Gegenden um Kiew die Metropole Charkiw, die zweitgrösste Stadt des Landes. Dort wurden am Abend von der Nachrichtenagentur Unian mindestens drei Einschläge gemeldet. Auch in anderen Gebietshauptstädten wurde Luftalarm ausgelöst.

Nach Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums wird der Vormarsch der Russen von heftiger Gegenwehr der Ukrainer gebremst. «Die Ukrainer leisten erbitterten Widerstand», sagte ein hochrangiger Mitarbeiter des Ministeriums am Sonntag (Ortszeit) in einem Briefing für Journalisten. Man beobachte zudem «Treibstoff- und Logistikengpässe» der russischen Truppen, hiess es. Die Angaben liessen sich nicht überprüfen.

Zerstörung und Angst in der Ukraine

1 / 8 Legende: Während Pausen von der Ausgangssperre versorgen sich Kiewerinnen und Kiewer mit Lebensmitteln. (28.02.2022) Reuters 2 / 8 Legende: Ein Erdöllager in der Nähe von Kiew ist in Vollbrand (27. Februar), Keystone 3 / 8 Legende: Nach Kämpfen brennt ein gepanzerter Mannschaftstransportwagen in Charkiw (27. Februar). Keystone 4 / 8 Legende: Ein ukrainischer Soldat und sein Hund stehen in einer Stellung in der Nähe von Kiew (27. Februar). Keystone 5 / 8 Legende: Menschen suchen Schutz, nachdem am Freitagmorgen in Kiew erneut die Sirenen heulten (25. Februar). Keystone 6 / 8 Legende: Sie versammeln sich auf Geheiss der Regierung auch in den U-Bahn-Stationen der ukrainischen Hauptstadt. Reuters 7 / 8 Legende: Zerstörter Wohnblock in der Hauptstadt Kiew. Reuters 8 / 8 Legende: Auch in der Region um Luhansk sollen Gebäude zerstört worden sein, wie diese von dritter Seite zur Verfügung gestellten Bilder aus Starobilsk zeigen. Reuters

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Sonntag angeordnet, die «Abschreckungswaffen» der Atommacht in besondere Alarmbereitschaft versetzen zu lassen. Das ordnete Putin in einem vom Kreml verbreiteten Video an. Er sprach von «Abschreckungswaffen» und nannte nicht explizit Atomwaffen.

Auch laut dem ukrainischem Generalstab ist das Tempo des Angriffs deutlich gebremst worden. Der Feind habe Nachschubprobleme bei Treibstoff und Munition, teilte die Armeeführung am Sonntag auf Facebook mit. Es gebe erste Berichte über Desertionen von Soldaten, die sich weigerten, gegen die Ukraine zu kämpfen. Einige Gefangene sagten ukrainischen Medien zufolge, sie seien für ein Manöver abkommandiert gewesen und hätten sich dann in einem Krieg wiedergefunden. Überprüfbar war das nicht.

Ukrainische Gegenwehr: Die ukrainischen Streitkräfte ziehen für die Verteidigung Kiews weitere Kräfte zusammen. Es gehe vor allem um die Abwehr des russischen Angriffs im Norden und im Nordwesten der Hauptstadt, schrieb Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar am Sonntag bei Facebook. Im ganzen Land laufe die Mobilisierung. Die Luftwaffe habe russische Kampfjets und Transportmaschinen über Kiew abgefangen, im Süden habe die Marine eine russische Landung vereitelt.

02:00 Video Molotow-Cocktails zur Selbstverteidigung Aus SRF News vom 28.02.2022. abspielen

Männliche Staatsbürger der Ukraine im Alter von 18 bis 60 Jahren dürfen das Land nicht mehr verlassen, weil sie einberufen werden könnten. Am Sonntag sagte Selenski zudem, die Ukraine baue eine ausländische, «internationale» Legion für Freiwillige aus dem Ausland auf. «Dies wird der wichtigste Beweis für ihre Unterstützung für unser Land sein.»

Deshalb hat sich Putin zum Angriff entschlossen Box aufklappen Box zuklappen In einer Rede, die Wladimir Putin am Donnerstag – um 5 Uhr Kiewer Zeit – gehalten hatte, begründete der russische Präsident die Invasion als eine Art Selbstverteidigung. «Die Umstände erfordern entschlossenes und sofortiges Handeln von uns. Die Volksrepubliken im Donbass haben Russland um Hilfe gebeten. Ich habe deswegen eine Militäroperation angeordnet.» Für SRF-Russland-Korrespondentin Luzia Tschirky entbehrt Putins Rede jegliche Fakten. Es ergebe keinen Sinn, den Donbass schützen zu wollen, dann aber die Hauptstadt Kiew anzugreifen, die nicht zu diesem Gebiet gehöre. Die Gefahr sei nie von der Ukraine ausgegangen, die Gefahr sei von Anfang an von der russischen Regierung ausgegangen, sagt Tschirky. Sie rechnet mit der vollständigen Okkupation des Landes. Die russischen Truppen waren seit dem frühen Donnerstagmorgen aus mehreren Richtungen auf ukrainisches Gebiet vorgerückt: aus den für unabhängig erklärten Regionen Donezk und Luhansk im Osten aus, im Süden von der Krim aus und im Norden aus Belarus. Aus fast der ganzen Ukraine wurden später Explosionen gemeldet, verursacht durch Kampfflugzeuge, Raketen und Artillerie. Laut dem ukrainischen Grenzschutz drangen auch Bodentruppen in die Ukraine vor. Die Beziehungen zwischen Moskau und der Ukraine spitzen sich zusehends zu.

Opfer: Das ukrainische Gesundheitsministerium berichtete von 352 getöteten Zivilisten, mindestens 2040 Zivilisten seien verletzt worden. Selenskyj hatte am Freitag von 137 toten Soldaten gesprochen, sich seitdem aber nicht mehr dazu geäussert. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs starben seit Beginn des Krieges 4500 russische Soldaten. Russland räumte Verluste ein, nannte aber keine Zahlen.

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf Box aufklappen Box zuklappen Angesichts der sich abzeichnenden humanitären Krise in der Ukraine hat die Schweizer Spendensammelorganisation Glückskette zur Solidarität mit der betroffenen Bevölkerung aufgerufen. Die Institution rief zu Spenden auf. Die Menschen flüchteten in die Nachbarländer. Deshalb werde sich die Glückskette auf die Aufnahme von Flüchtlingen in diesen Staaten, insbesondere Polen, konzentrieren. Je nach Entwicklung der Situation werde die Glückskette ihre Unterstützung auf Hilfsprojekte direkt innerhalb der Ukraine ausweiten, sofern die Sicherheitslage dies zulasse. Spenden können ab sofort unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine» getätigt werden

Flüchtende: Im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine sind bereits mehr als 500'000 Menschen in benachbarte Länder geflohen. Das gab der UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, am Montag auf Twitter bekannt. Damit ist die Zahl der Flüchtlinge seit Sonntagabend um rund 80'000 angestiegen.

Ausserdem sei im Zuge der russischen Invasion eine sechsstellige Zahl an Menschen innerhalb der Ukraine vertrieben worden, sagte UNHCR-Sprecher Chris Melzer. Eine genaue Schätzung der Binnenflüchtlinge sei derzeit nicht möglich. Die meisten Flüchtlinge haben sich bislang nach Polen aufgemacht.

05:37 Video Bericht von der polnischen Grenze Aus Tagesschau vom 28.02.2022. abspielen

Nach Angaben des polnischen Grenzschutzes waren es mehr als 281 '000 seit Kriegsbeginn. Allein am Sonntag hätten fast 100'000 Flüchtlinge die Grenze passiert, sagte eine Sprecherin am Montag. Die anderen wichtigen Zielländer sind laut UNHCR Rumänien, Moldau, Ungarn und die Slowakei.