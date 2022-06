Der Ticker startet um 5:38 Uhr

17:37 UNO zählt mehr als sieben Millionen Grenzübertritte aus der Ukraine Mehr als sieben Millionen Menschen haben nach Angaben der Vereinten Nationen, Link öffnet in einem neuen Fenster seit Kriegsbeginn die ukrainische Grenze überschritten. Allerdings ist unklar, wie viele dieser Grenzübertritte Flüchtlinge sind und wie viele Menschen aus anderen Gründen das Land zeitweise verlassen haben. Die Zahl der Flüchtlinge in Europa wurde mit gut 4.7 Millionen angegeben. Die meisten Menschen haben sich in Polen, Russland und Moldawien in Sicherheit gebracht.

16:36 Moskauer Oberrabbiner ausgereist – Zuspruch für russischen Krieg verweigert Der Moskauer Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt hat Russland wegen seiner Weigerung einer Unterstützung des Kriegs gegen die Ukraine verlassen. Er sei von den russischen Behörden aufgefordert worden, sich für die «Spezialoperation» in der Ukraine auszusprechen, schreibt eine Verwandte des Oberrabbiners, Avital Chizhik-Goldschmidt, auf Twitter. Der Geistliche habe aber eine Unterstützung verweigert und sich ins Exil begeben. Er und seine Frau Dara Goldschmidt seien im März zwei Wochen nach Beginn der Ukraine-Invasion nach Ungarn gereist, um Geld für Flüchtlinge in Osteuropa zu sammeln und dann nach Israel weitergereist, teilte Chizhik-Goldschmidt mit, die als Journalistin in New York lebt.

16:05 Ex-Aussenministerin Calmy-Rey kritisiert Bundesrat Die frühere Schweizer Aussenministerin Micheline Calmy-Rey hat den Bundesrat für seinen Auftritt in der Neutralitätsdebatte zum Ukraine-Krieg harsch kritisiert. «Der Bundesrat kommunizierte extrem schlecht, ja katastrophal», sagte die 76-Jährige dem Nachrichtenportal «Blue News» in einem Interview. Die Schweizer Landesregierung habe es versäumt, die Positionen der Schweiz bei einer Pressekonferenz zu Beginn des Krieges klar darzulegen. «Niemand verstand etwas.» Die internationale Verwirrung um die Schweizer Neutralität hätte es laut Calmy-Rey nicht gegeben, wenn der Bundesrat besser kommuniziert hätte. «Wir liefern den Kriegsparteien keine Waffen und verbieten ihnen die Nutzung des Schweizer Luftraums. Hätte der Bundesrat diesen Sachverhalt klarer kommuniziert, würden sich die Fragen zum Neutralitätsrecht nicht stellen.» Die Schweizer Neutralität beruhe auf der Achtung des Völkerrechts. «Man ergreift nicht Partei für ein Land, man ergreift Partei für das Recht, und wer die Regeln nicht einhält, wird verurteilt», sagte Calmy-Rey weiter und forderte eine bessere Definition des Begriffs «Krieg». Kriege würden immer komplexer und es herrsche eine Inkohärenz: Die Schweiz könne Waffen nach Saudi-Arabien schicken, aber nicht in die Ukraine. Gleichzeitig seien Bürgerkriege, Stellvertreterkonflikte und Cyberkriege vom Neutralitätsrecht nicht betroffen. Legende: Nach Ansicht der alt Bundesrätin muss sich die Schweiz zudem mit Blick auf die geplante Ukraine-Wiederaufbaukonferenz von Anfang Juli in Lugano zur Beschlagnahmung von Oligarchengeldern klar positionieren. Keystone

15:52 Ukrainischer Parlamentspräsident wirbt für EU-Kandidatenstatus Der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk hat einen möglichen EU-Beitrittskandidatenstatus für sein Land als Ansporn für weitere Reformen bezeichnet. Der 46-Jährige warb im Strassburger Europaparlament dafür, der Ukraine die Perspektive auf einen EU-Beitritt zu gewähren und den Ukrainern die Hoffnung darauf nicht zu nehmen. Er könne den Abgeordneten versichern, dass diese Botschaft Ansporn für sein Land wäre, schnell weitere Reformen voranzutreiben, sagte Stefantschuk der Parlamentsübersetzung zufolge. Es sei wichtig, dass die Ukraine diesen Ansporn von dem EU-Gipfel am 23. und 24. Juni erhalte. Mit Blick auf den EU-Gipfel in zwei Wochen sagte der Parlamentspräsident, dies müsse der Tag werden, an dem der grosse Sieg der Ukraine vorbereitet werde. Sollte die Ukraine nicht den Status als Beitrittskandidat bekommen, wäre dies eine Botschaft an Russlands Präsidenten Wladimir Putin, dass er nicht bestraft werde.

15:43 Referendum in Saporischschja über Anschluss an Russland geplant Die von Russland installierte Verwaltung im besetzten Teil der ukrainischen Region Saporischschja will noch in diesem Jahr ein Referendum über einen Anschluss an Russland abhalten, wie die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf ein Mitglied des Gremiums meldet. «Die Menschen werden über die Zukunft der Region Saporischschja entscheiden, das Referendum ist für dieses Jahr geplant», wird Verwaltungsvertreter Wladimir Rogow zitiert.

15:05 Italiens Aussenminister verurteilt russische Getreide-Blockade Italiens Aussenminister Luigi Di Maio hat die Blockade ukrainischer Häfen durch die russische Marine scharf verurteilt. Moskau hindert die Ukraine derzeit daran, das in vielen Teilen der Welt dringend benötigte Getreide auszuschiffen. «Den Weizen zu blockieren bedeutet, Millionen von Kindern, Frauen und Männern als Geiseln zu nehmen und sie zum Tod zu verurteilen», sagte der Aussenminister bei einer Konferenz zur Ernährungssicherheit als Folge des Ukraine-Krieges. Di Maio äusserte die Hoffnung, dass unter der Vermittlung der Türkei ein Ende der Blockade im Schwarzen Meer ausgehandelt werden könne.

14:45 Norwegen liefert 22 Haubitzen an die Ukraine Norwegen liefert der Ukraine 22 Panzerhaubitzen, Ersatzteile, Munition und andere Ausrüstung, wie das norwegische Verteidigungsministerium mitteilt. «Die norwegische Regierung hat mit der öffentlichen Bekanntgabe der Lieferung aus Sicherheitsgründen gewartet. Künftige Lieferungen dürfen nicht angekündigt oder kommentiert werden.»

14:06 Nur eine Minderheit der geflüchteten Menschen aus der Ukraine sucht Hilfe beim RAV In der Schweiz haben bisher 55'892 ukrainische Flüchtende den Schutzstatus S beantragt. Nur eine kleine Minderheit davon hat sich bisher an die regionalen Arbeitsvermittlungszentren RAV gewandt. «Bis Ende Mai hatten sich 1173 Personen aus der Ukraine bei einem RAV angemeldet», sagte Oliver Schärli, Leiter des Bereichs Arbeitsmarkt/Arbeitslosenversicherung beim Seco. Im Vergleich mit den insgesamt rund 170'000 Stellensuchenden sei die Integration von Ukrainerinnen und Ukrainern bisher also eher ein «Nebengeschäft» für die RAV-Mitarbeitenden. Von den ukrainischen Stellensuchenden seien sieben von zehn Frauen, die in Begleitung ihrer Kinder in die Schweiz gekommen sind. «Sie haben also wahrscheinlich erst einmal andere Sorgen, als sich gleich um eine Arbeit zu kümmern», erklärte Schärli. Zudem würden viele davon ausgehen, dass sie schon bald in ihr Land zurückkehren können.

13:32 Ukraine untersucht weitere Kriegsverbrechen Die Staatsanwaltschaft in der Ukraine erhebt Anklage in acht weiteren Fällen wegen mutmasslicher Kriegsverbrechen russischer Soldaten. Das teilt Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa im Fernsehen mit. Bislang laufen mehr als 16’000 Ermittlungen wegen möglicher Kriegsverbrechen.

13:24 Russland gibt der Ukraine die Schuld an den blockierten Häfen Russland weist jegliche Schuld zur Blockade von ukrainischem Getreide in Häfen am Schwarzen Meer zurück. Aussenminister Sergej Lawrow machte bei einem Besuch in der Türkei die Ukraine selbst dafür verantwortlich. «Von unserer Seite gab es nie irgendwelche Hindernisse, um dieses Problem – in Wirklichkeit ein Problemchen, es ist klein – zu lösen. Sollten die Kiewer Behörden reifen, werden wir nur zu gerne kooperieren.» Die Ukraine weigere sich bislang, ihre Häfen zu entminen oder anderweitig Durchfahrten von Frachtschiffen zu gewährleisten, sagte Lawrow nach einem Treffen mit dem türkischen Aussenminister in Ankara. Faktisch blockiert die russische Marine seit Beginn des Angriffskriegs auf das Nachbarland die ukrainischen Schwarzmeer-Häfen. Kiew traut den Moskauer Zusagen einer sicheren Passage nicht. Die russischen Streitkräfte würden die Situation nicht für ihre Zwecke ausnutzen, sagte Lawrow dazu. «Das sind Garantien des Präsidenten Russlands.» Legende: Russlands Aussenminister Sergej Lawrow und der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu besprechen in Ankara die aktuelle Situation. Konkrete Ergebnisse wie etwa die Einrichtung eines Sicherheitskorridors brachte das Treffen nicht. Reuters

13:06 Mehr als 23 Millionen Tonnen Getreide in ukrainischen Häfen blockiert Wegen der Blockade der Schwarzmeer-Häfen durch Russland kann die Ukraine nach eigenen Angaben mehr als 23 Millionen Tonnen Getreide und Ölsaaten nicht exportieren. Dies teilte Ministerpräsident Denys Schmyhal am Mittwoch auf seinem Telegram-Kanal mit. Trotz des seit mehr als drei Monaten dauernden russischen Angriffskriegs seien aber 75 Prozent der Vorjahresflächen bestellt worden. Das Landwirtschaftsministerium arbeite nun an der Einrichtung mobiler Silos, um die Lagerkapazitäten um zehn bis 15 Millionen Tonnen zu erhöhen. Seit Russlands Einmarsch in die Ukraine sind die wichtigen Häfen am Schwarzen Meer für den Export blockiert. Der Rückgang ukrainischer Agrarexporte hat in vielen Ländern zu steigenden Lebensmittelpreisen geführt. 03:33 Video Aus dem Archiv: Weizenausfuhr aus der Ukraine weiterhin blockiert Aus Tagesschau vom 28.05.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 33 Sekunden.

9:52 Ukraine erwartet gewaltige Offensive in Sjewjerodonezk Die Ukraine rechnet mit einer gewaltigen russischen Offensive auf die Industriestadt Sjewjerodonezk. Das sagt der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Gaidai, im Fernsehen. Vermutlich werde Russland all seine Bemühungen darauf konzentrieren. Bereits jetzt würden die bislang heftigsten Kämpfe wüten. Möglicherweise müssten sich ukrainische Soldaten auf stärkere Positionen zurückziehen. Die Stadt werde aber nicht aufgegeben. Legende: Nun werde alles andere gestoppt. Das sagt der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Gaidai, in einer Videobotschaft. Reuters

7:57 Russland soll Ackerland in der Ukraine zerstören Das ukrainische Militär wirft Russland die Zerstörung von landwirtschaftlich genutzten Flächen in der südlichen Region Mykolaiw vor. «Diejenigen, die vorgeben, besorgt über die Welternährungskrise zu sein, greifen in Wirklichkeit Ackerland und Infrastrukturstandorte an», erklärt das Militärkommando auf Facebook. Es seien Brände von beträchtlichem Ausmass ausgebrochen. Die russische Regierung bestreitet die Verantwortung für die internationale Nahrungsmittelkrise und macht westliche Sanktionen dafür verantwortlich. Die Ukraine ist einer der grössten Getreideexporteure weltweit. 02:17 Video Ukraine-Krieg: USA werfen Russland Getreide-Diebstahl vor Aus Tagesschau vom 07.06.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 17 Sekunden.

7:37 800 Menschen sollen in eine Chemiefabrik in Sjewjerodonezk geflüchtet sein Etwa 800 Zivilistinnen und Zivilisten sollen sich in einer Chemiefabrik in der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk in der Ostukraine verstecken. Dies meldet Lanny Davis, der Anwalt des Fabrikinhabers. «Unter den 800 Zivilisten befinden sich etwa 200 der 3000 Beschäftigten der Fabrik und etwa 600 Einwohner von Sjewjerodonezk», sagt Davis in einer Erklärung. In der Stadt tobten seit mehreren Tagen Kämpfe zwischen der ukrainischen und der russischen Armee.

6:34 Der Prozess gegen drei ausländische Kämpfer der ukrainischen Armee beginnt Die russischen Separatisten im Donbass-Gebiet haben nach eigenen Angaben den Prozess gegen drei Ausländer aus den Reihen der ukrainischen Armee begonnen. Angeklagt sind zwei Briten und ein Marokkaner wegen Söldnertums, berichtete die russische staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft erklärt, dass gegen die Angeklagten die Todesstrafe verhängt werden könne. Auf ukrainischer Seite kämpfen viele Freiwillige aus dem Ausland. In Moskau werden diese als Söldner bezeichnet. Laut dem Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums würden die internationalen Konventionen zur Behandlung von Kriegsgefangenen für sie nicht gelten. Daher müssten sie bei einer Gefangennahme «im besten Fall» mit einer langen Gefängnisstrafe rechnen. Legende: Für den Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, gelten die Freiwilligen nicht als Kombattanten. Reuters

4:44 Dialog zwischen US- und russischem Militär verhindert Eskalation Die bilateralen Beziehungen durch den russischen Krieg gegen die Ukraine sind schwer belastet. Dennoch halten ranghohe russische und US-Militärs weiter Kontakt. Diese «gelegentlichen Telefongespräche» zwischen den Verteidigungsministern und Generalstabschefs seien äusserst wichtig, um eine direkte militärische Konfrontation zu verhindern. Das sagte der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, am Dienstag dem russischen Staatsfernsehen. Ansonsten drohe eine Eskalation mit unvorhersehbaren Konsequenzen. Zugleich betonte Antonow, dass sich der bilaterale Dialog derzeit auf einem äusserst niedrigen Niveau befinde. Antonow versicherte, Russland sei bereit zu einem ernsthaften und professionellen Dialog mit den USA. Dies liege im russischen, amerikanischen und internationalen Interesse. «Aber wir werden den Amerikanern nicht hinterherlaufen», sagte der Botschafter. Legende: «Vertrauen wurde untergraben, die Zusammenarbeit zerfällt selbst in Feldern mit beidseitigem Interesse, die Kommunikation zwischen den Seiten ist gering und vornehmlich reduziert auf eine Debatte technischer Probleme», sagt Anatoli Antonow. imago images

4:01 Reparatur von Russlands Flugzeugträger verzögert sich erneut Die Reparaturarbeiten am einzigen Flugzeugträger von Russland verzögern sich einem Medienbericht zufolge weiter. Die «Admiral Kusnezow» werde frühestens 2024 wieder in Dienst gestellt werden können. Das meldet die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Verteidigungskreise. Die bisherige Arbeit sei fehlerhaft. Das Schiff lief 1985 vom Stapel. Umbauarbeiten sollten ursprünglich in diesem Jahr abgeschlossen werden. Das Datum wurde später jedoch auf 2023 verschoben. Legende: Keystone/Dover Marina

2:13 Selenski kündigt «Buch der Henker» zu Kriegsverbrechern an Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski kündigt ein Informationssystem an, um Daten über mutmassliche Kriegsverbrecher zu erfassen. Im «Buch der Henker» sollten bestätigte Angaben über Kriminelle aus der russischen Armee zusammengetragen werden, erklärt er in einer Videoansprache. «Es handelt sich um konkrete Fakten zu konkreten Personen, die sich konkreter, grausamer Verbrechen gegen Ukrainer schuldig gemacht haben.» Selenski verweist dabei auf mutmassliche Verbrechen in dem Ort Butscha bei Kiew. Russland hat entsprechende Hinweise als Fälschungen zurückgewiesen. Audio Aus dem Archiv: Neuer Bericht dokumentiert Kriegsverbrechen nahe Kiew 02:15 min, aus Rendez-vous vom 06.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 15 Sekunden.

1:39 Selenski spricht von 300 toten russischen Soldaten täglich Mehr als 31'000 Soldaten in der Ukraine seien seit Beginn des russischen Angriffs ums Leben gekommen. Das sagt der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski. «Seit dem 24. Februar zahlt Russland für seinen absolut sinnlosen Krieg gegen die Ukraine mit mehr als 300 seiner Soldaten jeden Tag. Und es wird der Tag anbrechen, an dem die Zahl der Opfer sogar für Russland die Grenzen des Zulässigen übertrifft.» Für die genannten Opferzahlen gibt es keine unabhängige Bestätigung. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wurden 4253 Zivilisten seit Kriegsbeginn getötet. Allerdings wird angenommen, dass deutlich mehr Menschen ums Leben gekommen sind. 15:01 Video Aus dem Archiv: Russische Soldaten sind unfreiwillig an der Front Aus Rundschau vom 04.05.2022. abspielen. Laufzeit 15 Minuten 1 Sekunde.