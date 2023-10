Legende: srf/David Nauer

Als im März 2022 die Russen nach Pisky kamen, verschanzte sich Lesias Familie im Keller – aus Angst vor Beschuss und aus Angst vor den Russen. «Nach ein paar Tagen rief ich auf einem ukrainischen Armeestützpunkt an und sagte: ‹Warum bombardiert ihr die Russen nicht? Sie sind hier in unserem Dorf, viele Soldaten, sie sind in der Schule, im Kulturzentrum. Bombardiert sie!› Man hat mir geantwortet: ‹Wir können sie nicht beschiessen, weil Ihr dort seid, im Dorf hat es viele Kinder, Zivilisten.› Ich antwortete: ‹Macht sie fertig, wenn es sein muss zusammen mit uns›.» So verzweifelt war Lesia damals – sie hätte sogar den eigenen Tod in Kauf genommen.