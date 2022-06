Der Ticker startet um 5:43 Uhr

22:22 Estland befestigt seine Grenze zu Russland Estland hat den ersten Teil seiner Grenze zu Russland dauerhaft befestigt. Der 23.5 Kilometer lange Abschnitt im Südosten des baltischen EU- und Nato-Landes wurde am Donnerstag offiziell übergeben – ein Jahr vor der eigentlich geplanten Fertigstellung. Ein von der Polizei- und Grenzschutzbehörde veröffentlichtes Video zeigte einen gut zwei Meter hohen Schutzzaun. Der Grenzstreifen ist auch mit Überwachungssystemen ausgestattet. Grenzschutz-Chef Egert Belitsev erinnerte an die Lage an der EU-Aussengrenze im vergangenen Spätsommer und Herbst, als in den Lettland, Litauen und Polen tausende Migranten versuchten, von Belarus aus illegal in die EU zu gelangen. Estland hatte vor einigen Jahren begonnen, seine Landgrenze zu Russland von insgesamt 338 Kilometern besser zu schätzen. Legende: Neu verstärkte Grenzschutzabschnitte in Estland zur russischen Grenze. Grenzwache Estland politsei.ee

21:53 Scholz weist Melnyk-Forderungen nach Panzern zurück Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat Forderungen des ukrainischen Botschafters in Deutschland nach Panzerlieferungen zurückgewiesen. Nach Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski in Kiew sagte Scholz in der ARD, dass dies gar nicht das sei, was Kiew gerade benötige. Selenski wünsche sich nämlich mehr Artillerie im Osten des Landes. Genau das liefere Deutschland. Der ukrainische Botschafter Andrej Melnyk hatte dagegen die Lieferung von 88 Leopard-1-Kampfpanzer und 100 Marder-Schützenpanzer gefordert.

21:30 Rüstungskonzern Nexter soll «Caesar»–Geschütze produzieren Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat einem Insider zufolge den französischen Rüstungskonzern Nexter aufgefordert, die Produktion von Geschützen anzukurbeln. Macron habe vor seinem Besuch in Kiew das Unternehmen gebeten, sich für die Produktion von «Caesar»–Geschützen für die französische Armee einzurichten, wie eine Person aus dem Umfeld des Verteidigungsministeriums der Agentur Reuters sagte. Macron hatte der Ukraine bei seinem Besuch in Kiew zugesagt, sechs weitere Waffensysteme aus französischen Beständen zu den zwölf bereits gelieferten abzugeben. Die französische Armee verfügt insgesamt über weniger als 80 der Artillerie–Waffen.

21:10 Einschätzung der SRF-Korrespondenten zum Besuch in Kiew Nach Ansicht von Luzia Tschirky, aktuell in Warschau, Polen, wurden mit dem Besuch der Staats- und Regierungschefs in Kiew die Erwartungen auf ukrainischer Seite teilweise erfüllt. «Sehr positive Reaktionen gab es auf die Ankündigung von Macron für schwere Artilleriesysteme. Im Gegensatz dazu hat Scholz keine konkrete Waffenlieferung ankündigen können, dafür aber seine Unterstützung für einen EU-Kandidatenstatus der Ukraine.» Bezüglich des EU-Kandidatenstatus seien einige EU-Mitgliedstaaten doch noch skeptisch, sagt Michael Rauchenstein in Brüssel. Dazu gehörten die Niederlande und Schweden, die Bedenken hätten wegen Korruption in der Ukraine. Offen sei auch, wie sich Ungarn verhalten werde. «Viktor Orban hatte vor dem Krieg ein gutes Verhältnis zu Wladimir Putin. Sollte Ungarn dem Kandidatenstatus zustimmen, stellt sich die Frage, wie sich das auf dieses Verhältnis auswirken wird», so Rauchenstein. Um den Kandidatenstatus zu erhalten, müssten alle 27 EU-Staaten zustimmen. 03:59 Video Einschätzung der SRF-Korrespondenten zum Besuch in Kiew Aus Tagesschau vom 16.06.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 59 Sekunden.

20:29 Haager Geheimdienst: Russe wollte Weltstrafgericht infiltrieren Der russische Geheimdienst hat nach Angaben niederländischer Behörden versucht, einen Agenten beim Internationalen Strafgerichtshof einzuschleusen. Ein russischer Offizier des militärischen Informationsdienstes GRU hatte mit einem gefälschten brasilianischen Pass beim Weltstrafgericht eine Praktikumsstelle bekommen, wie der Geheimdienst AIVD in Den Haag mitteilte. Der 36 Jahre alte Russe war vom AIVD aber entlarvt und noch am Amsterdamer Flughafen Schiphol festgenommen worden. Das Weltstrafgericht ermittelt zur Zeit zu möglichen Kriegsverbrechen Russlands in der Ukraine. Nach Einschätzung des AIVD hätte der Russe beim Internationalen Strafgerichtshof grossen Schaden anrichten können. «Die Bedrohung, die von dem Geheimdienstoffizier ausging, war potenziell sehr hoch.» Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge bereits im April, wurde aber jetzt erst bekannt gegeben.

20:03 Maxar: Russische Schiffe bringen ukrainisches Getreide nach Syrien Der private US-Satellitenbetreiber Maxar teilt mit, Schiffe unter russischer Flagge hätten in den vergangenen Monaten Getreide aus der ukrainischen Ernte nach Syrien transportiert. Die Bilder von Maxar zeigen demnach zwei unter russischer Flagge fahrende Frachter, die im Mai im russisch kontrollierten Krim-Hafen von Sewastopol angedockt hatten und mit Getreide beladen wurden. Einige Tage später sammelten die Maxar-Satelliten Bilder der gleichen Schiffe, die in Syrien angedockt waren, mit offenen Luken. Sattelschlepper seien bereitgestanden, um das Getreide abzutransportieren, so Maxar. Syrien und Russland sind enge Verbündete. Die Ukraine wirft Russland vor, Getreide aus denjenigen Gebieten zu stehlen, welche russische Streitkräfte seit Beginn der Invasion Ende Februar besetzt haben. Legende: Gemäss Maxar zeigt das Satellitenbild, wie ein Schiff in Sevastopol mit Getreide beladen wird. Reuters

19:25 Lettland beschliesst Demontage von sowjetischen Denkmälern In Lettland müssen nach einem Parlamentsbeschluss alle Objekte, die totalitäre Regime verherrlichen, bis zum 15. November demontiert werden. Ein entsprechendes Gesetz wurde von der Volksvertretung Saeima in Riga angenommen. Die Regelung zielt speziell auch auf den Abriss des sowjetischen Siegesdenkmals in Riga, dessen Demontage unter scharfen Protesten Russlands zuvor bereits vom Stadtrat der lettischen Hauptstadt beschlossen worden war. Die übrigen von den jeweiligen Städten und Gemeinden zu demontierenden Objekte sind demnach von der Regierung des baltischen EU- und Nato-Landes festzulegen. In Lettland gibt es den Anmerkungen zum Gesetz zufolge etwa 300 Denkmäler, Gedenktafeln und Erinnerungsobjekte, die dem Sowjetregime oder der Roten Armee gewidmet sind. Lettland war im Zweiten Weltkrieg abwechselnd von Deutschland und der Sowjetunion besetzt. Nach Kriegsende war der Baltenstaat bis 1991 unfreiwillig Teil der Sowjetunion. Legende: Das Siegesdenkmal wurde 1985 zum 40. Jahrestag des sowjetischen Sieges über Hitler-Deutschland im Zweiten Weltkrieg errichtet. Die meisten Letten sehen das Denkmal aber nicht als Symbol für den Sieg über Hitler-Deutschland, sondern für die erneute Besatzung Lettlands durch die Sowjetunion. Keystone

18:56 EU-Kommission verstärkt Einsatz gegen Desinformation im Netz Die EU-Kommission will mit einem erweiterten Verhaltenskodex künftig schärfer gegen Desinformation im Internet vorgehen. «Dieser neue Kodex gegen Desinformation kommt zu einer Zeit, in der Russland Desinformation als Waffe im Rahmen seiner militärischen Aggression gegen die Ukraine einsetzt», sagte Kommissionsvize Vera Jourova in Brüssel. Konkret sollen Verbreiter von Falschnachrichten, keine Werbeeinnahmen bekommen, Nutzer entsprechende Inhalte einfacher melden und Forschende besseren Zugang zu Daten bekommen, hiess es. Auch Faktenchecks sollen künftig eine immer bedeutendere Rolle spielen. 34 Beteiligte haben die neue Version des Verhaltenskodex bereits unterzeichnet – darunter etwa der Facebook-Konzern Meta, Google, Twitter, Tiktok und Microsoft. Online-Plattformen müssten viel energischer gegen Desinformation vorgehen, sagte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton. Niemand solle für die Verbreitung von Desinformation nur einen einzigen Euro bekommen. Sehr grosse Plattformen, die wiederholt gegen den Kodex verstossen würden, riskierten Geldbussen von bis zu sechs Prozent ihres weltweiten Umsatzes.

18:32 USA: Wollen Kiew bei Gesprächen mit Moskau zu nichts drängen Die US-Regierung will der Ukraine mit Blick auf mögliche Verhandlungen mit Russland beratend zur Seite stehen. «Wir werden sie unterstützen und mit ihnen beraten, während sie darüber nachdenken, wie sie eine Einigung mit den Russen angehen wollen», sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, in Washington. «Wir sind der Meinung, dass diese Angelegenheit auf diplomatischem Wege beendet werden muss.» Es sei aber nicht die Aufgabe der USA, Bedingungen oder Ziele für Verhandlungen festzulegen. Sullivan betonte, dass die Ukraine am Ende selbst entscheiden müsse, worauf sie sich einlasse. Man werde die Ukraine nicht zu territorialen Zugeständnissen drängen – dies sei mit dem Völkerrecht nicht vereinbar und «schlicht falsch». «Bis auf weiteres bedeutet unsere Unterstützung, dass wir (die Ukraine) durch die kontinuierliche Bereitstellung von Waffen und nachrichtendienstlichen Informationen unterstützen.» Wichtig sei es, die Ukraine auf dem Schlachtfeld zu stärken, weil dies schlussendlich auch ihre Position am Verhandlungstisch stärke, so Sullivan. Zuvor hatte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz betont, Russland dürfe keinen Diktatfrieden durchsetzen. Nur die Ukraine, der Präsident, die Regierung, das Parlament, das Volk könne entscheiden, was richtig sei im Rahmen einer Vereinbarung über einen Frieden – von dem man weiterhin sehr, sehr weit entfernt sei. Legende: Jake Sullivan ist der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden. Reuters

17:47 Israel soll verflüssigtes Gas über Ägypten nach Europa liefern Israel soll über Ägypten künftig verflüssigtes Gas nach Europa liefern. Während eines Besuchs von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Kairo unterzeichneten Minister der beiden Länder eine entsprechende Absichtserklärung. Für die europäische Seite unterschrieb EU-Energiekommissarin Kadri Simson. Die Einigung komme zu einer «sehr schwierigen Zeit» für die EU - während eines Kriegs auf europäischem Boden, sagte von der Leyen. Ziel seien fossile Brennstoffe von «vertrauenswürdigen Lieferanten». Der Erklärung zufolge soll Israel Gas ins benachbarte Ägypten liefern, das dort verflüssigt und mit Tankern nach Europa exportiert werden soll. Die Vereinbarung gilt zunächst für drei Jahre. Für Ägypten wie auch für Nachbar Jordanien ist Israel dank einer bestehenden Leitung schon zu einem der wichtigsten Gaslieferanten geworden. «Was für ein besonderer Moment», sagte von der Leyen. Mit der Einigung will sich die EU unabhängiger machen vom Gas aus Russland. Im Vergleich zu den russischen Importen dürften die erwarteten Mengen aus Israel allerdings kaum ins Gewicht fallen: Durch die Kairoer Einigung rechnet die EU-Kommission für 2023 mit Lieferungen von rund 10 Milliarden Kubikmetern Gas. Aus Russland führte die EU vergangenes Jahr dagegen mehr als das 15-Fache ein.

17:29 Getreide-Exporte: Iohannis wirft Russland Erpressung vor Rumäniens Staatspräsident Klaus Iohannis hat Russland wegen der Blockade von ukrainischen Getreide-Exporten Erpressung vorgeworfen. «Ich verurteile mit Nachdruck, dass Russland Getreide in eine Waffe verwandelt, mit derartig globalen Folgen», sagte Iohannis bei einer Pressekonferenz in Kiew. Rumänien bemühe sich, über den Schwarzmeer-Hafen Constanta sowie über den gemeinsamen Grenzstrom Donau eine effiziente Ausweichroute für die ukrainischen Exporte zu schaffen, sagte Iohannis. Seit Kriegsbeginn sei bereits fast eine Million Tonnen ukrainisches Getreide über Constanta exportiert worden, sagte Iohannis. Nach Constanta gelangt das ukrainische Getreide mühsam in Lastwagen und auf kleinen Frachtschiffen, die zum Teil durch das Donaudelta fahren müssen. Durch den Krieg und die Tatsache, dass die Ukraine als einer der grössten Getreideexporteure der Welt nicht mehr liefern kann, werden in mehreren Ländern der Welt bereits die Nahrungsmittel knapp. «Ich verurteile mit Nachdruck, dass Russland Getreide in eine Waffe verwandelt, mit derartig globalen Folgen.»

17:10 Macron und Scholz sagen Ukraine weitere Waffen zu Nach dem Treffen mit Wolodimir Selenski in Kiew hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Lieferung weiterer Artillerie-Systeme angekündigt. Zudem betonte Macron bei einer Pressekonferenz, Europa stehe an der Seite der Ukraine bis zu deren Sieg. Auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sicherte der Ukraine bei seinem Besuch in Kiew weitere Waffenlieferungen zu, machte aber keine neuen konkreten Zusagen. «Wir unterstützen die Ukraine auch mit der Lieferung von Waffen, und wir werden das weiterhin tun, solange die Ukraine unsere Unterstützung benötigt», sagte er. «Gerade bilden wir ukrainisches Militär an modernsten Waffen aus, an der Panzerhaubitze 2000 und am Flugabwehrpanzer Gepard», bekräftigte Scholz. Zusätzlich habe er zugesagt, das moderne Flugabwehrsystem Iris-T zu liefern, das eine ganze Grossstadt gegen Luftangriffe verteidigen könne, und das Spezialradar Cobra. Scholz verwies zudem auf dreiseitige Gespräche mit den USA und Grossbritannien mit dem Ergebnis, dass die Ukraine Mehrfachraketenwerfer erhalte.

16:24 Macron, Scholz und Draghi: Ukraine soll EU-Beitrittsstatus erhalten Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sowie der italienische Ministerpräsident Mario Draghi haben sich dafür ausgesprochen, der Ukraine den Status eines EU-Beitrittskandidaten zuzusprechen. «Auf jeden Fall unterstützen wir den Beitrittsstatus der Ukraine zur EU», sagte Macron bei einer Medienkonferenz in Kiew. Dieser Beitrittsstatus werde von einem Fahrplan begleitet und ausserdem die Situation der westlichen Balkanstaaten berücksichtigen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz sagte: «Deutschland ist für eine positive Entscheidung zugunsten der Ukraine.» Das gelte auch für die Republik Moldau. «Die Ukraine gehört zur europäischen Familie», ergänzte er. Draghi meinte ebenfalls, seine Hauptbotschaft sei, dass Italien das Land als Teil der EU sehen wolle. Die EU-Kommission will an diesem Freitag eine Empfehlung zu dem Thema vorlegen, die Entscheidung muss einstimmig getroffen, voraussichtlich beim EU-Gipfel am 23. und 24. Juni in Brüssel. 05:40 Video Draghi, Macron und Scholz in Kiew Aus Tagesschau vom 16.06.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 40 Sekunden.

16:05 Weitere Länder melden Gasreduzierungen durch Russland Der russische Gas-Produzent Gazprom bleibt dabei: Er reduziert seine Gas-Lieferungen in verschiedene europäische Länder weiter. Nach Deutschland meldeten unter anderem Italien, Österreich, Tschechien und die Slowakei Probleme. Betroffen ist künftig wohl auch Österreich, wie Gazprom angekündigt hat. Der russischen Nachrichtenagentur RIA zufolge könnten Gaslieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 ausgesetzt werden. Sie zitierte den russischen Botschafter bei der EU entsprechend. Laut Mitteilung des russischen Unternehmens geht es dabei um Lieferstörungen bei Nord Stream 1. Dies wegen fehlender Ersatzteile, die wegen der Sanktionen gegen Russland nicht geliefert werden könnten. Nach Aussagen von Gazprom-Chef Alexej Miller ist keine Lösung in Sicht. «Die Turbine liegt in der Fabrik, Siemens kann sie nicht abholen, und nicht alle anderen Turbinen passen», sagte Miller beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Der Chef des russischen Staatskonzerns betonte aber, dass die infolge von Russlands Krieg gegen die Ukraine stillgelegte Pipeline Nord Stream 2 theoretisch einsatzbereit sei. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck, aber auch verschiedene Beobachter, glauben, die Lieferkürzungen seien politisch motiviert.

15:29 Erneut Luftalarm bei Besuch der EU-Spitzenpolitiker in Kiew Beim Besuch von Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Mario Draghi und Klaus Iohannis in Kiew ist in der ukrainischen Hauptstadt zum zweiten Mal Luftalarm ausgelöst worden. Das berichtete ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur vor Ort. Schon nach ihrer Ankunft am Morgen hatte es einen Luftalarm gegeben. Auch in zahlreichen weiteren Landesteilen gab es Luftalarm. Die Gäste aus der EU hielten sich zum Zeitpunkt des neuen Luftalarms im Präsidentenpalast von Wolodimir Selenski auf, um über weitere Unterstützung für das von Russland angegriffene Land zu sprechen. Legende: (v.l.): Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski, der italienische Ministerpräsident Mario Draghi und Rumäniens Präsident Klaus Iohannis. Sie treffen sich am 113. Tag nach dem russischen Angriff zu Gesprächen nach Kiew. Keystone

15:07 Kreml: Staatschefs sollten in Kiew nicht nur über Waffen reden Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sowie ihre Kollegen aus Italien und Rumänien sollten sich nach Kremlangaben bei ihrem Besuch in Kiew nicht nur auf militärische Hilfe für die Ukraine konzentrieren. Moskau hoffe, dass die Vertreter der EU-Staaten den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski «dazu bringen, dass er auf die Lage der Dinge schaut, wie sie wirklich sind», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Bei dem Besuch dürfe es nicht nur um die weitere Ausrüstung der Ukraine mit Waffen gehen. «Das ist absolut sinnlos, das führt zum Leiden der Menschen und wird diesem Land einfach noch weiteren Schaden zufügen», betonte Peskow. Russland wirft der Ukraine seit Monaten in dem Krieg vor, seine Kräfte falsch einzuschätzen. Kiew hat Aufforderungen Moskaus zur Kapitulation kategorisch zurückgewiesen. Zu Beginn des Krieges hatte es auch Verhandlungen gegeben zwischen Vertretern der Ukraine und Russlands über ein mögliches Ende des Krieges. Diese wurden ohne Ergebnis abgebrochen.

14:50 Scholz: Europäer stehen fest an der Seite der Ukraine Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Ukraine die europäische Solidarität versichert. «Wir Europäer stehen fest an Eurer Seite», schrieb Scholz auf Twitter. Er dankte dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski für den Empfang von ihm, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Italiens Ministerpräsident Mario Draghi und Rumäniens Staatspräsident Klaus Iohannis in Kiew. Die Rede war von einem offenen Gespräch. Zudem zeigte sich Scholz erfreut, dass Selenski die Einladung zur Teilnahme am G7-Gipfel Ende Juni angenommen hat. Unklar blieb, ob der ukrainische Staatschef dafür sein Land verlassen wird oder wie bei anderen Treffen per Video zugeschaltet wird. Selenski dankte seinerseits den Staatschefs für Ihren Besuch und schrieb auf dem Kurznachrichtendienst Telegram: «Wir wissen Ihre Solidarität mit unserem Land und unserem Volk sehr zu schätzen».

14:32 Lyssytschansk: Mindestens drei Tote nach Luftangriff Bei einem Luftangriff in der umkämpften ostukrainischen Stadt Lyssytschansk sind mindestens drei Menschen getötet und sieben verletzt worden, teilte der örtliche Gouverneur Serhiy Gaidai mit. «Wir räumen die Trümmer beiseite», schrieb Gaidai auf Telegram. Lyssytschansk liegt am Fluss Siverskyj Donez, gegenüber der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk, wo es in den letzten Wochen heftige Kämpfe gegeben hat.

14:03 Russland will mit den USA über Atomwaffenkontrolle verhandeln Russland warnt vor weiteren Spannungen mit den USA und fordert neue Gespräche über eine Atomwaffenkontrolle. Russland und die Vereinigten Staaten befänden sich derzeit an einem «sehr, sehr heissen Punkt der Konfrontation», sagt Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow laut der russischen Nachrichtenagentur RIA. Beide Seiten müssten wieder über eine Verlängerung des Start-Vertrags zur Begrenzung strategischer Atomwaffen sprechen. Dies sei wichtig für die globale Sicherheit. Russlands Militäreinsatz in der Ukraine sei kein Grund, auf einen Dialog darüber zu verzichten.