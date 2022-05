Der Ticker startet um 5:53 Uhr

18:08 Charkiw: Sieben Tote durch russischen Beschuss Bei Angriffen durch die russische Armee sind in der Region Charkiw im Osten der Ukraine nach Angaben örtlicher Behörden mindestens sieben Menschen getötet worden. Weitere 17 Menschen seien verletzt worden, sagte der regionale ukrainische Befehlshaber Oleg Sinegubow einem Bericht der Internetzeitung Ukrajinska Prawda zufolge. Sinegubow rief die Menschen dazu auf, nicht ohne Not auf die Straße zu gehen und bei Luftalarm die Schutzbunker aufzusuchen. In der Region gebe es schwere Gefechte, sagte er. Der Feind müsse zahlreiche Verluste hinnehmen. Überprüfbar sind diese Angaben von unabhängiger Seite nicht.

16:43 Streit um Nato-Beitritte: Macron telefoniert mit Erdogan Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat im Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan über die Blockade des Nato-Aufnahmeprozesses für Schweden und Finnland eine rasche Lösung des Konflikts anvisiert. Der Élyséepalast teilte nach dem etwa einstündigen Telefonat am Donnerstag mit, Macron habe seinen Wunsch zum Ausdruck gebracht, die Gespräche mögen weitergehen, um eine baldige Lösung zu finden. Erdogan wiederum habe Macron deutlich gemacht, dass Finnland und Schweden aus Sicht der Türkei Terrororganisationen unterstützten und dies nicht mit dem Bündnisgeist der Nato vereinbar sei, teilte das Präsidialamt in Ankara mit. Finnland und Schweden wollen infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in die westliche Militärallianz. Die Türkei blockiert derzeit als einziges Nato-Mitglied öffentlich den Beginn des Aufnahmeprozesses der beiden nordischen Länder.

15:21 Kreml verlangt Aufhebung von Sanktionen gegen Freigabe von Getreide Russland hat angesichts der in der Ukraine blockierten Getreideexporte den Westen erneut zu einer Aufhebung von Sanktionen aufgerufen. Dann könnten auch die Exporte aus der Ukraine wieder laufen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. «Sie sollen jene illegalen Entscheidungen aufheben, die die Frachtschiffe, die Ausfuhr von Getreide und so weiter und so fort behindern», sagte Peskow. Er nannte keine Details, was er genau meinte. Allerdings hat der Westen Russland mit einer Vielzahl von Handelssanktionen belegt, die der Wirtschaft zusetzen. Russland und die Ukraine sind grosse Getreideexporteure mit einer wichtigen Rolle für die Welternährung.

14:36 Selenski: Geld steckt hinter mancher Toleranz gegenüber Russland Hinter der Toleranz mancher Länder gegenüber Russland steckt dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski zufolge Geld. Man höre Rufe, dass Russland gegeben werden solle, was es verlange, sagt Selenski in einer Videoansprache an das lettische Parlament.

12:45 EU-Kommission will Sanktionsumgehungen zum Verbrechen erklären Insgesamt haben die EU-Staaten seit Kriegsbeginn Vermögen russischer Oligarchen im Wert von knapp 10 Milliarden Euro eingefroren. Doch nach Ansicht der EU-Kommission gelingt es den Milliardären noch zu oft, davonzukommen. Sie bringen ihre Jachten etwa in internationale Gewässer oder übertragen Vermögen auf andere Eigentümer. Das liegt auch daran, dass das Umgehen von Sanktionen nicht in allen EU-Staaten strafbar ist. Die EU-Kommission schlug deshalb vor, derlei Sanktionsumgehungen in die Liste der EU-Verbrechen aufzunehmen. Dies würde es ermöglichen, Verstösse in allen EU-Staaten gleichermassen zu verfolgen und Mindeststrafen festzulegen. Mit Strafen müssten sowohl die Oligarchen als auch ihre Helfer wie Banker oder Anwälte rechnen, wie der EU-Justizkommissar Dider Reynders sagte. Bezüglich Oligarchengeldern in der Schweiz hat die sogenannte Helsinki Commission der Schweiz vorgeworfen, diese sei eine «Gehilfin Putins». Lesen Sie, was der Experte Mark Pieth dazu sagt.

12:02 Olaf Scholz: «Es wird keinen Diktatfrieden geben» Zum Abschluss des World Economic Forums äussert sich Olaf Scholz in Davos zum Krieg Russlands in der Ukraine. «Hier nimmt eine nuklear hochgerüstete Grossmacht für sich in Anspruch, Grenzen neu zu ziehen», sagt der deutsche Bundeskanzler. «Putin will zurück zu einer Weltordnung, in der der Stärkere diktiert, was Recht ist, in der Freiheit, Souveränität und Selbstbestimmung eben nicht allen zustehen. Das ist Imperialismus». Es sei der Versuch, «uns zurückzubomben in eine Zeit, in der Krieg ein gängiges Mittel war». Er rechtfertigt die deutschen Waffenlieferungen sowie die Massnahmen aller alliierten Länder. Putin dürfe diesen Krieg nicht gewinnen. Ernsthaft über Frieden verhandeln werde dieser seiner Einschätzung nach nur, wenn er merke, dass er die Verteidigung der Ukraine nicht brechen könne. Putin müsse klargemacht werden: «Es wird keinen Diktatfrieden geben. Das wird die Ukraine nicht akzeptieren, und wir auch nicht». Olaf Scholz, gerade von einer Afrika-Reise zurückgekehrt, erinnert daran, die Demokratie zu stärken. Dazu gehörten neue Partnerschaften mit Ländern des globalen Südens. «Zu lange haben wir Demokratie praktisch gleichgesetzt mit dem Westen im klassischen Sinne. Dabei war es gerade dieser Westen, der dem Süden auf ganz undemokratische Weise seine Rechte und seine Freiheit bis weit ins letzte Jahrhundert hinein vorenthalten hat. Stichwort Kolonialismus.» In Niger, Senegal und Südafrika hat er für eine engere Zusammenarbeit mit der deutschen G7-Präsidentschaft geworben.

11:46 Fast 30 Länder haben wegen Lebensmittelpreisen Probleme Durch die als Folge des Ukraine-Krieges gestiegenen Nahrungsmittelpreise auf den Weltmärkten geraten immer mehr Länder nach Angaben des Internationalen Währungsfonds

(IWF) in Schwierigkeiten. «Inzwischen haben fast 30 Länder wegen der Nahrungsmittelpreise Probleme mit ihrer Zahlungsbilanz bekommen», sagt IWF-Chefin Kristalina Georgiewa dem «Spiegel». «Einige von ihnen haben uns um Unterstützung gebeten. Ihnen helfen wir mit einem speziellen Fonds für arme Länder zu null Prozent Zinsen.» Derweil berät die Türkei nach eigenen Angaben über einen möglichen Korridor für eine Ausfuhr ukrainischen Getreides über ihr eigenes Territorium. «Die Türkei verhandelt sowohl mit Russland als auch mit der Ukraine über den Export von Getreide aus der Ukraine», sagt ein hochrangiger türkischer Beamter. Die Schwarzmeerhäfen der Ukraine sind seit dem Einmarsch Russlands im Februar blockiert. Legende: Es werde geprüft, was internationale Institutionen tun könnten, um die Nahrungsmittelproduktion effizienter zu machen: «Wir müssen das Angebot ausweiten», sagt Kristalina Georgiewa. Keystone

11:34 Russland zeigt Bilder von Start einer Iskander-K-Rakete Das russische Verteidigungsministerium zeigt Aufnahmen, auf denen der Start einer Rakete vom Typ Iskander-K zu sehen ist. Die ballistische Kurzstrecken-Rakete sei auf ein nicht näher bezeichnetes «militärisches Ziel» in der Ukraine gerichtet, meldet die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Die russischen Truppen haben Iskander-K-Raketensysteme gegen ukrainische Städte, Munitionsdepots und andere militärische Ziele eingesetzt. Legende: Dieses Archivbild vom 19. Februar 2022 zeigt den Start einer Rakete vom Typ Iskander-K. Keystone

8:48 Russischer Bericht: 8000 ukrainische Kriegsgefangene in Luhansk und Donezk In den von Russland unterstützten Separatisten-Gebieten Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine werden einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge rund 8000 ukrainische Kriegsgefangene festgehalten. «Es gibt viele Gefangene», zitiert Tass den Vertreter der selbst ernannten und international nicht anerkannten Volksrepublik Luhansk, Rodion Miroschnik. «Natürlich gibt es mehr von ihnen auf dem Territorium der Volksrepublik Donezk, aber wir haben auch genug, und jetzt liegt die Gesamtzahl irgendwo in der Grössenordnung von 8000. Das ist viel, und buchstäblich Hunderte kommen jeden Tag hinzu.» Legende: Diese leicht verletzten ukrainischen Soldaten werden in einem Feldlazarett nahe Popasna in Luhansk behandelt (Bild vom 10.05.2022). Viele ihrer Kameraden gerieten in russische Kriegsgefangenschaft. Keystone

7:56 Russische Grossoffensive im Donbass: Luhansk zu 95 Prozent erobert Nach Angaben des ukrainischen Militärs treiben die russischen Streitkräfte ihre Grossoffensive im Donbass voran. «Die Besatzer beschossen mehr als 40 Städte in den Regionen Donezk und Luhansk und zerstörten oder beschädigten 47 zivile Einrichtungen, darunter 38 Häuser und eine Schule. Infolge dieses Beschusses starben fünf Zivilisten und 12 wurden verwundet», teilen die ukrainischen Streitkräfte auf Facebook mit. Auch der Beschuss auf die Grossstadt Sjewjerodonezk dauerte den ganzen Mittwoch an, wie der ukrainische Generalstab mitteilte. Das Verwaltungsgebiet Luhansk im Donbass sei zu 95 Prozent von russischen Truppen erobert, sagte Gouverneur Serhij Hajdaj. Die Lage sei «extrem schlecht». Die ukrainische Armee auf der anderen Seite habe zehn feindliche Angriffe abgewehrt, vier Panzer und vier Drohnen zerstört und 62 «feindliche Soldaten» getötet. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sagte, die russischen Truppen seien in Teilen des Ostens zahlenmässig weit überlegen.

3:16 Laut Selenski wird zu viel Rücksicht auf Russland genommen Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat die Weltgemeinschaft aufgerufen, sich eindeutiger auf die Seite seines von Russland angegriffenen Landes zu stellen. In seiner Videoansprache in der Nacht zum Donnerstag zeigte er sich enttäuscht auch von den Beratungen beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Er sagte unter anderem: «Egal, was der russische Staat tut, es gibt immer jemanden, der nur die eigenen Interessen im Blick hat.» In Davos sei es auch so gewesen und dies «trotz Tausender russischer Raketen, die die Ukraine treffen und trotz Zehntausender getöteter Ukrainer», so Selenski weiter. Forderungen nach Gebietsabtretungen waren am Weltwirtschaftsforum in Davos geäussert worden, vom ehemaligen US-Aussenminister Henry Kissinger. Nur so könne der Krieg beendet werden, begründete dieser seinen Vorschlag. Legende: Selenski wurde am Mittwoch per Video zu einer Gesprächsrunde in Davos zugeschaltet und sagte, die Ukraine werde kein Gebiet abgeben und so lange kämpfen, bis sie alle Gebiete wieder zurückerobert habe. Er sei bereit zu Gesprächen mit Moskau, wenn Russland sich auf die Frontlinien von vor dem 24. Februar zurückziehe, so Selenski. Keystone/Archiv

1:08 Suworow-Denkmal in Uri nach Farbanschlag wieder gesäubert Das Suworow-Denkmal in der Schöllenenschlucht im Kanton Uri ist nach einem Farbanschlag Mitte Mai und einer Kontroverse um die Reinigung zwischen Uri und Russland gesäubert worden. Menschen aus Russland und der Schweiz hätten die Initiative dazu ergriffen, teilte die russische Botschaft mit. Sie hatte am 16. Mai in einem Brief ans Schweizer Aussendepartement die Beschmutzung des Denkmals verurteilt, eine Aufklärung der Tat und eine Reinigung durch die Schweiz gefordert. Uri aber weigerte sich, das Denkmal zu reinigen. Die kantonale Regierung erklärte, für die Beseitigung der Farben sei Moskau zuständig. Russland müsse als Eigentümerin des Denkmals die Reinigungsarbeiten selber in Auftrag geben und für deren Kosten aufkommen. Legende: Die russische Botschaft in Bern bedankte sich danach bei den Personen, die die Initiative zur Säuberung ergriffen hätten. Das Denkmal erinnert an den Zug des Feldmarschalls Alexander Suworow mit 21'000 Mann von Italien durch die Alpen nach Norden im Jahr 1799 und die blutige Schlacht gegen die Truppen Napoleons. Keystone/Archiv

22:48 Lyssytschansk: Polizei beerdigt Tote in Massengrab In der umkämpften ostukrainischen Stadt Lyssytschansk hat die örtliche Polizei mindestens 150 Menschen in einem Massengrab beerdigt. Das teilte der Gouverneur des Gebietes Luhansk, Serhij Hajdaj, auf seinem Telegram-Kanal mit. Die Polizei müsse in der Notsituation viele Aufgaben übernehmen, auch die von Bestattern, schrieb er. In dem Grab würden Opfer des russischen Beschusses beigesetzt und auch Menschen, die eines natürlichen Todes gestorben seien. Ein Video zeigte, wie die Leichen in weissen Säcken, jeder mit dem Namen versehen, in eine Grube geworfen wurden. Nach dem Krieg sollten die Toten ordentlich beigesetzt werden, versprach der Gouverneur.

21:43 Selenski will Visumspflicht für Russen Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski tritt für eine Visumspflicht für Russen bei der Einreise in die Ukraine ein. Er stellte sich hinter eine entsprechende Online-Petition, die seit Februar auf knapp 27'000 Unterschriften kam. «Vor dem Hintergrund der umfassenden russischen Aggression ist die angesprochene Frage wichtig und dringend», schrieb er. Er sehe die Notwendigkeit, die Kontrolle über die Einreise russischer Bürger auf das Territorium der Ukraine zu verstärken. Die Regierung unter Ministerpräsident Denys Schmyhal wurde mit einer Regelung beauftragt. Zwischen der Ukraine und Russland gilt grundsätzlich Visumsfreiheit. Allerdings gab es schon in den vergangenen Jahren Beschränkungen für die Einreise von Russen in die Ukraine, viele Einzelpersonen hatten Einreiseverbot. Kurz nach dem russischen Überfall verbot die Ukraine am 28. Februar generell die Einreise russischer Staatsbürger.

21:00 Heftiger Beschuss auf Sjewjerodonezk dauert an Der schwere russische Beschuss auf die ostukrainische Grossstadt Sjewjerodonezk haben nach Angaben des Kiewer Generalstabs den ganzen Mittwoch über angedauert. Die Stadt und Orte im Umfeld würden mit Artillerie und aus der Luft angegriffen, teilte die ukrainische Militärführung mit. Sjewjerodonezk und das benachbarte Lyssytschansk sind die letzten grossen Städte, die im Gebiet Luhansk noch von ukrainischen Truppen gehalten werden. Russland will das Gebiet vollständig erobern, um es der sogenannten Volksrepublik Luhansk zuzuschlagen. Diese hatte Moskau wenige Tage vor dem Angriff auf die Ukraine als unabhängigen Staat anerkannt – genauso wie die Volksrepublik Donezk. Legende: Reuters

20:14 Flüchtlinge im Kanton Bern sollen von Integrationsprogrammen profitieren können Der Kanton Bern will, dass Ukraineflüchtlinge möglichst pragmatisch von den kantonalen Integrationsprogrammen profitieren können. Dazu will er mit dem Bund eine Programmvereinbarung unterzeichnen. Der Kanton will unter anderem den Zugang zu Sprachförderungsangeboten, Bildung und zum Arbeitsmarkt erleichtern, wie die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion mitteilte. Bei Sprachförderungsangeboten, welche von der Bildungs- und Kulturdirektion subventioniert werden, soll eine direkte und kostenlose Anmeldung möglich sein. Auch die Angebote der familienergänzenden Kinderbetreuung sollen zugänglich sein. Legende: Ukrainische Flüchtlinge in Bern sollen von Integrationsprogrammen profitieren können. (Bild: Temporäre Unterkünfte auf dem Viererfeld) Keystone

20:11 «Nur» noch rund 1.5 Millionen Kriegsgeflohene in Polen Nach aktuellen Schätzungen halten sich noch rund 1.2 bis 1.5 Millionen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Polen auf. Für einen grossen Teil der eingereisten Menschen sei Polen nur ein Transitland auf dem Weg in den Westen Europas gewesen, sagte Blazej Pobozy vom Innenministerium in Warschau dem Radio Olsztyn. Andere seien in ihre Heimat zurückgekehrt, weil sich der russische Angriffskrieg derzeit auf den Donbass und den Süden der Ukraine konzentriere. Pobozy stützte seine Schätzung unter anderem auf der Zahl der Personen, die in Polen eine nationale Identifikationsnummer beantragt haben. Die sogenannte Pesel-Nummer muss bei Aufenthalten von mehr als zwei Monaten beantragt werden. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs vor drei Monaten sind nach Angaben des polnischen Grenzschutzes mehr als 3.5 Millionen Menschen aus der Ukraine in Polen eingereist.

18:56 «Das sind Bilder, die nichts Menschliches an sich haben» «Das sind Bilder, die nichts Menschliches an sich haben. Du siehst Zivilisten, junge Leute, Frauen und Männer, ältere Leute, die vielleicht unterwegs waren. Die sind vorher gequält worden, das sieht man. Mit gefesselten Händen hinter dem Rücken wurden sie auf den Knien mit einem Kopfschuss ermordet.» Berühmt geworden ist er als Box-Weltmeister, jetzt kämpft er für seine Heimat. Wladimir Klitschko ist zu einer Ikone des Widerstandes im Ukraine-Krieg geworden. Im «Club» erzählt er, wie der Krieg ihn verändert hat, für welche Prinzipien er kämpft und welche Unterstützung er sich dabei von der Schweiz erhofft. Hier können Sie das Interview nachlesen.

18:33 Nato-Staaten wollen durch Absprachen Krieg mit Russland verhindern Unter den Nato-Staaten gibt es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur informelle Absprachen zum Verzicht auf die Lieferung bestimmter Waffensysteme an die Ukraine. Wie der dpa in Bündniskreisen in Brüssel bestätigt wurde, soll dadurch das Risiko einer direkten militärischen Konfrontation zwischen Nato-Staaten und Russland möglichst gering gehalten werden. Befürchtet wird so zum Beispiel, dass Russland die Lieferung westlicher Kampfpanzer und Kampfflugzeuge offiziell als Kriegseintritt werten könnte und dann militärische Vergeltungsmassnahmen ergreift. Waffensysteme dieser Art wurden bislang nicht in die Ukraine geliefert. Legende: Reuters