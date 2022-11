Hinter den Kulissen empfehle sich Indien längst als Vermittlerin, schreiben US-Medien wie die «New York Times». So habe beim Abkommen zwischen der UNO und der Türkei im Juli, bei dem es um ukrainische Getreidelieferungen ging, erst Indien Russland überzeugen können. In der indischen Regierung gebe es bereits fortgeschrittene Überlegungen, wie Indiens Rolle als Friedensvermittlerin im Ukraine-Krieg aussehen könnte, wenn die Zeit reif sei, so das US-Blatt.