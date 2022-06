Der Ticker startet um 5:00 Uhr

6:16 Kiew habe Teile von Sjewjerodonezk zurückerobert Die Ukraine hat nach eigener Darstellung etwa ein Fünftel des an die russische Armee verlorenen Gebietes in der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk zurückerobert. Dies erklärt der Chef der Region Luhansk, Serhij Gaidai, im Fernsehen. Legende: Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden. Keystone/Archiv

2:57 Selenski äussert sich zum 100. Kriegstag Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat 100 Tage nach dem russischen Überfall den Glauben an den Sieg beschworen. Es gebe drei Worte, für die sein Land kämpfe: Frieden, Sieg, Ukraine, sagte er in der Nacht zum Samstag in seiner täglichen Videoansprache. Die Aufnahme wurde unter freiem Himmel vor seinem Amtssitz in Kiew gemacht. «Vor genau 100 Tagen sind wir in einer neuen Realität aufgewacht», sagte der Staatschef. Er beschrieb die Erfahrung des Krieges anhand neuer Wörter, die Ukrainerinnen und Ukrainer hätten lernen müssen. Dazu zählten schreckliche Wörter wie Raketentreffer, Ruinen, Deportation. Ortsnamen seien dazugekommen wie Hostomel, Butscha oder Mariupol, die Namen russischer, ukrainischer und ausländischer Waffensysteme. Es gebe aber auch positive Worte: Wiederaufbau, Rückkehr, Befreiung. Legende: Die russische Armee habe damals den Ruf als zweitstärkste der Welt gehabt, sagte Selenski. Davon übrig geblieben seien Kriegsverbrechen, Schande und Hass. Keystone

1:05 Kiewer Chefunterhändler will nur aus stärkerer Position verhandeln Die Ukraine will nach Worten ihres Chefunterhändlers erst bei einer stärkeren Position im Krieg gegen Russland an den Verhandlungstisch zurückkehren. Für die Unterbrechung gebe es gute Gründe, solange in der Ostukraine schwere Gefechte stattfinden, sagte Dawyd Arachamija im ukrainischen Fernsehen. «Die Verhandlungen sollen fortgesetzt werden, wenn unsere Verhandlungsposition gestärkt ist», sagte der Fraktionsvorsitzende der Präsidentenpartei Diener des Volkes. Die Ukraine werde vor allem dadurch stärker, «dass die Waffen, die uns von internationalen Partnern ständig versprochen werden, endlich in ausreichender Menge eintreffen.» Arachamija hatte die Kiewer Delegation in Gesprächen mit Russland in den ersten Wochen des seit 100 Tagen andauernden Krieges geführt. Der Kontakt versandete aber, als nach dem Abzug russischer Soldaten Gräueltaten in Kiewer Vororten wie Butscha bekannt wurden. Legende: Präsident Wolodimir Selenski will erst wieder verhandeln, wenn russische Truppen sich wenigstens auf die Grenzen von vor dem 24. Februar zurückziehen. Er will auch mit Kremlchef Wladimir Putin direkt sprechen, was Russland bislang ablehnt. Keystone/Archiv

23:07 Wo steht der Krieg in der Ukraine nach 100 Tagen? In der Sendung «10 vor 10» nehmen der Internationale Korrespondent Sebastian Ramspeck und Luzia Tschirky, zurzeit in St. Petersburg, eine Analyse vor. Sie sprechen über die nachlassende Geschlossenheit des Westens und damit den Grenzen der Unterstützung für die Ukraine. Und könnte das Abtreten des Gebietes Donbass an Russland Verhandlungen und ein Ende des Kriegs ermöglichen? 06:29 Video 100 Tagen Krieg in der Ukraine – wie weiter? Aus 10 vor 10 vom 03.06.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 29 Sekunden.

22:59 100 Tage Krieg in der Ukraine Heute sind es 100 Tage her, seit russische Truppen die Ukraine überfallen haben. Millionen Menschen sind geflüchtet. Die Schäden im Land sind immens. David Nauer, langjähriger Russland-Korrespondent von SRF, befindet sich derzeit in Kiew. Der Frühsommer beginnt in der Hauptstadt – und doch ist der Krieg allgegenwärtig und die Stadt wirkt leer. Kiew – wo der Krieg als Gespenst durch die Strassen zieht 04:14 Video 100 Tage Krieg in der Ukraine Aus 10 vor 10 vom 03.06.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 14 Sekunden.

22:17 100'000 verbliebene Menschen in Mariupol «sind russische Geiseln» Nach der russischen Einnahme der Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine hat der vertriebene Stadtpräsident Wadym Boitschenko der russischen Führung die Geiselnahme der verbliebenen 100'000 Menschen vorgeworfen. Die Einwohner könnten nicht auf von der Ukraine kontrolliertes Gebiet fliehen. Vielmehr wollten die Russen die Zivilisten in der Stadt behalten, um der Ukraine eine Befreiungsoffensive zu erschweren, sagte Boitschenko in Kiew. Präsident Selenski hatte gesagt, dass Kiew auf die Lieferung von Waffen aus dem Westen warte, um besetzte Gebiete zu befreien. Auch Mariupol solle nicht aufgegeben werde, obwohl die Stadt zu 95 Prozent zerstört sei, sagte Boitschenko. Bei den Kämpfen um Mariupol seien mehr als 20’000 Menschen getötet worden. «Das sind doppelt so viele wie im Zweiten Weltkrieg unter deutscher Besatzung». In der ganzen Stadt verbreite sich Leichengeruch und die Gefahr von Infektionen, weil die Toten nur sehr oberflächlich Hinterhöfen verscharrt worden seien. Hier die Reportage des Ukrainers Mstislaw Chernov aus Mariupol zum Lesen und Hören: «Im Minutentakt sind die Bomben in Mariupol eingeschlagen» Audio Symbol des Widerstands: Schilderungen aus Mariupol 06:47 min, aus Echo der Zeit vom 03.06.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 47 Sekunden.

21:58 Ukraine erwartet Angriff auf Grossstadt Slowjansk Die russische Armee zieht offenbar starke Kräfte für einen Angriff auf die Grossstadt Slowjansk im Donbass zusammen. Der ukrainische Generalstab sprach am Freitagabend auf Facebook von bis zu 20 russischen Bataillons-taktischen Gruppen (BTG). Das sind Kampfeinheiten mit gepanzerter Infanterie, Artillerie und Luftabwehr, sie zählen 600 bis 800 Soldaten. Slowjansk gehört zum ostukrainischen Verwaltungsgebiet Donezk, den Russland vollständig erobern möchte. Die Stadt liegt ausserdem im Rückraum des seit Tagen umkämpften Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk. In Sjewjerodonezk rückten russische Truppen mit starkem Artilleriefeuer auf Wohngebiete weiter vor, aber nur mit teilweisem Erfolg, hiess es im Bericht des Generalstabs. Russland meldet, die Stadt fast vollständig unter Kontrolle zu haben. Dagegen berichtete die ukrainische Gebietsverwaltung, die ukrainische Armee habe mit Gegenangriffen ein Fünftel der Stadt zurückgewonnen. Die militärischen Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar. Legende: Die Grossstadt Slowjansk im Donbass gehört zum ostukrainischen Verwaltungsgebiet Donezk und liegt Rückraum des seit Tagen umkämpften Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk. SRF

21:11 Putin weist Verantwortung für Getreideknappheit zurück Russlands Präsident Wladimir Putin hat bei einem Spitzengespräch mit der Afrikanischen Union (AU) in Sotschi eine Verantwortung Moskaus für die Getreideknappheit auf dem Weltmarkt zurückgewiesen. Die Krise habe schon vor der «militärischen Spezialoperation» in der Ukraine begonnen. Nicht Russland verhindere einen Export von Weizen aus der Ukraine, sagte er im russischen Fernsehen. Die Ukraine müsse die Minen an der Schwarzmeer-Küste entfernen. Die russische Armee werde dies nicht für Angriffe ausnutzen, versprach er. Russland könne auch die von ihm kontrollierten Häfen Mariupol und Berjansk am Asowschen Meer zur Verfügung stellen, sagte Putin weiter. Faktisch blockiert die russische Marine die ukrainischen Häfen. Die Führung in der Ukraine traut den Zusagen nicht, Schiffe aus der Ukraine durch das Schwarze Meer sicher passieren zu lassen. Schon zuvor hatte der Kreml ein Ende der Getreideblockade von der Aufhebung der Sanktionen gegen Russland abhängig gemacht. Der einfachste Weg wäre aber eine Ausfuhr über Belarus. «Aber dafür muss man die Sanktionen gegen Belarus aufheben», sagt Putin. Der Präsident Weissrusslands, Alexander Lukaschenko, ein Verbündeter Putins, schlug diese Variante zuvor ebenfalls vor.

20:17 Drohende Hungerkrise: Putin redet mit Afrikanischer Union Russlands Blockade von Getreide, auch aus der Ukraine, ist weltweit spürbar. In Afrika droht eine Hungerkatastrophe. Darum hat sich der Präsident Senegals und der Afrikanischen Union (AU), Macky Sall, am Freitag in Sotschi mit Russland Präsident Wladimir Putin getroffen. Putin empfing Sall im Schwarzmeer-Kurort. Er sprach dabei von einer wachsenden Bedeutung Afrikas für Russland. Die AU plädiere darum für einen Waffenstillstand, ein Ende des Krieges und die Freigabe aller Lebensmittelprodukte, um eine Hungersnot abzuwenden. Russland hingegen will erreichen, dass die AU sich im Westen dafür einsetzt, dass die Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden. Auch die Türkei will am kommenden Mittwoch zwischen Russland und der Ukraine vermitteln. Moskau bekundete die Bereitschaft, Möglichkeiten eines Getreideexports zu erörtern. Laut dem russischen Aussenminister Sergej Lawrow ist vereinbart worden, dass die Türkei bei der Entschärfung ukrainischer Seeminen helfen könne, damit Schiffe wieder auslaufen können. Legende: Russlands Präsident Wladimir Putin (L) begrüsst Macky Sall (R), den Präsidenten der Afrikanischen Union (AU) und Senegals sowie Moussa Faki Mahamat (M), Kommissionspräsident der AU und ehemaliger Premierminister des Tschad. Sie trafen sich in der Residenz Bocharow Ruchey, dem Sommersitz des russischen Präsidenten am Schwarzen Meer. Keystone

19:27 FAO: Weltmarktpreise für Getreide steigt – Pflanzkartoffeln für die Ukraine Getreide ist auf dem Weltmarkt im vergangenen Monat teurer geworden. Der Preis für Weizen lag im Mai 5.6 Prozent über dem Niveau des Vormonats und sogar 56.2 Prozent über dem Durchschnittspreis vom Mai 2021, wie die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) der UNO in Rom mitteilte. Der Anstieg geht auf einen angekündigten Export-Stopp Indiens und den Krieg in der Ukraine zurück. Anders als beim Getreide sanken gemäss den Daten der FAO, Link öffnet in einem neuen Fenster im Mai die Preise für pflanzliche Öle, Milchprodukte und Zucker. Fleisch verteuerte sich dagegen und der Preisindex erreichte ein neues Allzeithoch. Teurer wurde vor allem Geflügel wegen der Vogelgrippe und einer höheren Nachfrage im Nahen Osten. Die FAO hat in der Ukraine 862 Tonnen Pflanzkartoffeln an über 17’700 bedürftige Familien geliefert. «Es ist jetzt absolut entscheidend, den Landwirten zu helfen. Den grossen, aber auch den Familien, die einen Garten betreiben», sagte Pierre Vauthier, bei der FAO für die Ukraine zuständig. «Die Landwirtschaft ist wichtig für die Ernährungssicherheit des Landes. Sie ist zudem eine Einkommensquelle für über 12 Millionen Menschen in ländlichen Gebieten».

18:39 Grünes Licht des deutschen Bundestags für Bundeswehr-Aufrüstung Der Bundestag in Berlin hat mit einer Änderung des Grundgesetzes den Weg für Milliarden-Investitionen in die deutsche Bundeswehr geebnet. Die Abgeordneten stimmten mit breiter Mehrheit dafür, einen neuen Absatz in die deutsche Verfassung aufzunehmen. Es gab 567 Ja-Stimmen – 491 wären bereits ausreichend gewesen. In dem neuen Artikel wird geregelt, dass für die Bundeswehr an der Schuldenbremse vorbei Kredite in Höhe von 100 Milliarden Euro aufgenommen werden dürfen. Damit die Änderung in Kraft treten kann, muss auch der Bundesrat mit Zwei-Drittel-Mehrheit zustimmen. Mit dem Geld soll in den nächsten Jahren eine bessere Ausrüstung für die Streitkräfte angeschafft werden. Dabei geht es um Flugzeuge, Panzer und Munition, aber auch um persönliche Ausrüstung der Soldaten wie etwa Nachtsichtgeräte oder Funkgeräte. Weil das sogenannte Sondervermögen über Kredite finanziert werden und an der Schuldenbremse vorbeilaufen soll, musste das Grundgesetz geändert werden. Dafür war die Koalition auf Stimmen der Opposition angewiesen. Legende: Keystone / Archiv

17:49 Ukrainischer Parlamentspräsident drängt Deutschland zu Panzerlieferung Der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk hat die deutsche Regierung zur schnellen Lieferung der zugesagten Waffen in die Ukraine aufgefordert. «Warten und Zögern kostet Menschenleben. Ein Tag kostet um die 100 Leben der Soldaten und 500 und mehr Verwundete», sagte er nach einem Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholzin Berlin. Er forderte dringend die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern und Marder-Schützenpanzern aus Deutschland. Den Kanzler lud er ins ukrainische Parlament nach Kiew ein. Und er stellte einen Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski in Aussicht, falls sich das Kriegsgeschehen positiv für die Ukraine entwickle. Stefantschuk drängte zudem auf die Lieferung von Panzern. Das deutsche Rüstungsunternehmen Rheinmetall hat die Lieferung Waffensysteme angeboten. Nach Plänen der deutschen Regierung sollen sie aber nur für einen Ringtausch eingesetzt werden, zum Ausgleich der Lieferung sowjetischer Panzer aus Tschechien und Griechenland in die Ukraine. Legende: Bundeskanzler Olaf Scholz empfing Ruslan Stefantschuk, Präsident des ukrainischen Parlaments, in Berlin. Keystone

16:39 Entscheid über Weitergabe von schweren Waffen ans Ausland Das Departement für Verteidung (VBS) hat entschieden, wie es Anfragen aus Deutschland und Polen über die Weitergabe von Material aus Schweizer Armeebeständen beantworten will: Deutschland kann über 42 Leopard-2-Panzer frei verfügen, die bereits vor zwölf Jahren an die Firma Rheinmetall in Kiel zurückverkauft worden sind. Hier bestünden keine Auflagen mehr. Polen hingegen darf stillgelegte Leopard-2-Panzer nicht [an die Ukraine] weitergegeben. Dazu wäre eine Ausserdienststellung mit einer Botschaft und einem Beschluss des Schweizer Parlaments notwendig. Das VBS sieht eine Veräusserung der stillgelegten Panzer an Polen als nicht in nützlicher Frist realisierbar. Darüber hinaus wird die Schweiz einen Teil einer ersten Lieferung von Panzerabwehrwaffen zuerst Grossbritannien überlassen. Die schultergestützten Mehrzweckwaffen des Typs NLAW von Saab Dynamics aus Schweden dienen dazu, Panzerfahrzeuge zu bekämpfen. Der Grossteil der bestellten Systeme wird hingegen später bis Ende 2024 an die Schweiz geliefert. Bei den Anfragen europäischer Staaten ging es darum, dass einige Länder ihre eigenen Bestände wieder aufstocken wollen, nachdem sie der Ukraine militärische Systeme übergeben haben. Legende: Ein Leopard Panzer II («Panzer 87 Leopard») der Schweizer Armee auf dem Waffenplatz Bure (JU) im Übungseinsatz 2003. Keystone

15:35 Russland exportiert wieder mehr Erdöl Die Ölförderung in Russland und der Export von Öl ist im Mai wieder angestiegen. Dies nach einem deutlichen Einbruch im April, schreibt die Moskauer Wirtschaftszeitung «Wedomosti»: Unter Einberechnung von Gaskondensat habe Russland die Ölförderung um fünf Prozent auf 43.1 Millionen Tonnen gesteigert. Im Vergleich zum Vorjahr ist es aber ein Rückgang von 2.5 Prozent. Der Export sei ebenfalls gestiegen, schreibt «Wedomosti», aber ohne genau Werte anzugeben. Den stärksten Rückgang bei Produktion und Absatz verzeichnete Russland im April, nachdem die USA und Grossbritannien ein Embargo verhängt hatten. Bislang ging die Hälfte der Ölexporte aus Russland nach Europa. Um die Verluste aufzufangen, stelle Russland seine Exportrouten um. Lieferungen nach Indien könnte auf ein neues Rekordniveau von 900’000 Barrel pro Tag steigen. Auch China könnte zusätzlich 400’000 Barrel russisches Öl pro Tag kaufen, schreibt «Wedomosti». Dies auch dank starken Rabatten, die die Ölkonzerne gewähren müssen. Legende: Ein Tanker am Ölexportterminal im Hafen von Kozmino im fernen Osten Russlands bei Wladiwostok am Japanischen Meer (Ostmeer). Der Exportterminal wurde 2009 in Betrieb genommen und gilt als Tor für russische Ölexporte in die asiatischen Märkte. In Kozmino endet die Pipeline, die Rohöl aus den Ölfeldern in Ostsibirien transportiert. Keystone

15:06 52’551 Geflüchtete aus der Ukraine mit dem Schutzstatus S Die aktuellen Zahlen zur ukrainischen Flüchtlingssituation in der Schweiz: Bis zum Freitag haben 55’379 Personen in den Bundesasylzentren einen Antrag auf den Status S gestellt. 52’551 Geflüchtete aus der Ukraine haben den Schutzstatus S bislang erhalten. Das teilte das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Twitter mit.

14:11 Hackergruppe aus Polen kämpft gegen russische Desinformation Millionen Menschen sind seit Beginn des Krieges aus der Ukraine geflohen, Zehntausende wurden getötet. In Russland wird der Krieg seit dem Überfall in die Ukraine Ende Februar so dargestellt, wie es in erster Linie dem Kreml dient. Nun haben sich aber Hacker aus Polen ans Werk gemacht: Wie eine Reportage von RTS zeigt, schicken die Hacker Millionen von Nachrichten auf private Handys von Russinnen und Russen - mit dem Ziel Ihnen ein möglichst unverzerrtes Bild vom Krieg zu zeigen. Darin wird in etwa deutlich gemacht, dass es sich bei dem russischen Angriffskrieg nicht um eine «militärische Sonderoperation», sondern um Krieg handelt. Es birgt aber Risiken, sich für die Ukraine auch im digitalen Bereich zu engagieren, wie der Beitrag zeigt. 01:48 Video Die Hacker von «Squad303» kämpfen gegen die russische Propaganda Aus Tagesschau vom 03.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 48 Sekunden.

13:47 Lukaschenko macht Angebot für Transportwege – stellt aber Bedingungen Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat sich grundsätzlich offen für einen Export von ukrainischem Getreide über sein Land geäussert, aber zugleich ein Entgegenkommen bei Sanktionen gefordert. Ukrainisches Getreide könne über Belarus zu Häfen der baltischen Staaten transportiert werden, wenn auch belarussische Güter von dort aus weiterverschifft würden, sagt Lukaschenko laut der heimischen Nachrichtenagentur Belta. Darüber habe Lukaschenko auch mit UNO-Generalsekretär António Guterres bei einem Telefonat am Freitag gesprochen, hiess es weiter. Die für den Weltmarkt wichtigen Getreidelieferungen der Ukraine, die zumeist überwiegend über die Schwarzmeerhäfen laufen, werden von den russischen Streitkräften weitgehend blockiert. Belarus ist als enger Verbündeter Russlands ebenfalls schwer von den westlichen Sanktionen betroffen. Die Vereinten Nationen (UNO) haben sich eingeschaltet und verhandeln auch mit Russland, um die Getreidelieferungen möglich zu machen.

13:27 Ukrainischer Verteidigungsminister schlägt Nato enge Partnerschaft vor Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat eine Art inoffizelle Nato-Mitgliedschaft seines Landes vorgeschlagen. Die Nato sollte in Erwägung ziehen, der Ukraine eine «de facto»- und nicht eine «de jure»-Mitgliedschaft in dem westlichen Militärbündnis zu gewähren, wenn sie auf einem Gipfel im Juni ihre Strategie für die nächsten zehn Jahre erörtere, sagt Resnikow per Videoschalte auf einer Konferenz in Bratislava. «Die Ukraine wird auch Teil der Strategie sein, weil wir auch Teil der Ostflanke Europas sind, der Ostflanke der Nato-Länder, der Ostflanke der EU. Ich denke, es wird eine Win-Win-Situation für alle Länder sein», sagte Resnikow. Russland ist gegen eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine und hat darauf im Zuge des Krieges immer wieder hingewiesen. Die Ukraine hat in den Verhandlungen mit Russland nach Kriegsbeginn die Bereitschaft für eine militärische Neutralität in Aussicht gestellt. 29:47 Video Archiv: Nato – lebendig wie nie zuvor Aus #SRFglobal vom 05.05.2022. abspielen. Laufzeit 29 Minuten 47 Sekunden.

12:56 Russland hält an seinen Zielen fest Russland bekräftigt auch 100 Tage nach Kriegsbeginn, es werde seine «Militäroperation» in der Ukraine fortsetzen, bis alle Ziele erreicht seien. Eines der Hauptziele sei der Schutz der Menschen in den Regionen Donezk und Luhansk, sagt Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow mit Verweis auf die Gebiete in der Donbass-Region im Osten der Ukraine, die teilweise schon seit 2014 von pro-russischen Separatisten kontrolliert werden. «Es wurden Massnahmen ergriffen, um ihren Schutz zu gewährleisten, und es wurden bestimmte Ergebnisse erzielt.» Der Kreml und russische Medien sprechen beim Ukraine-Krieg von einer «militärischen Spezialoperation zur Entnazifizierung der Ukraine».