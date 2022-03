Krieg in der Ukraine

Nach dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine am 24. Februar begannen die russischen Streitkräfte die südostukrainische Stadt Mariupol zu umzingeln. Die russischen Kräfte bewegten sich sowohl aus den Separatistengebieten, als auch von der besetzten Krim her auf Mariupol zu, es gab offenbar auch Landungen vom Wasser her.

Seither liefern sich die russischen Truppen und die ukrainische Armee um und in Mariupol erbitterte Kämpfe. Jüngst sind die russischen Truppen offenbar bis ins Stadtzentrum vorgedrungen. Das russische Militär hat die ukrainischen Truppen in Mariupol am Sonntag zur Aufgabe aufgefordert.

Legende: Dieses Bild zeigt eine Explosion in einem Wohnhaus. Gemäss der Bildagentur Keystone wurde es von einem Panzer der russischen Armee beschossen. Aufnahme vom 11. März. Keystone

Die Stadt mit mehr als 400'000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist seit Wochen von der russischen Truppen belagert. Gemäss den örtlichen Behörden ist die humanitäre Lage katastrophal, es fehlt sowohl an Lebensmitteln wie auch an Medikamenten. Auch die Wasserversorgung und die Heizungen funktionieren nicht mehr. Immer wieder gab es Vereinbarungen zu Fluchtkorridoren für die Zivilbevölkerung. Immer wieder liess die Sicherheitslage aber die Evakuierung nicht zu. In den letzten Tagen dann gelang es, einen Teil der Bevölkerung zu evakuieren.

Die Zerstörung in der Stadt ist gross, wie die unten stehenden Bilder zeigen. Immer wieder werden von den russischen Truppen auch zivile Infrastruktur und Wohngebäude angegriffen. Wie viele Zivilisten bei den Angriffen getötet wurden, ist unklar. Die EU hat diese Angriffe mittlerweile «ein Kriegsverbrechen» genannt. Das Büro des UNO-Menschenrechtskommissars zählt seit der russischen Invasion in der ganzen Ukraine 925 getötete Zivilisten. Zudem seien 1496 verletzt worden.

Legende: Mariupol, Aufnahme vom 13. März 2022. Keystone

Viele Gebäude in Mariupol sind zerstört, immer wieder kommt bei den Kämpfen auch zivile Infrastruktur unter Beschuss. Im Bild oben steht ein Mann vor einem durch Beschuss zerstörten Wohnblock.

Legende: Aufnahme vom 20. März. Reuters

Menschen in der belagerten Stadt Mariupol haben sich Trinkwasser besorgt. Die Wasserversorgung funktioniert seit vielen Tagen nicht mehr.

Legende: Mariupol, Aufnahme vom 13. März. Reuters

Auch in dieser Aufnahme vom 13. März ist ein zerstörtes Wohnhaus in Mariupol zu sehen.

Legende: Kinderspital Mariupol, Aufnahme vom 9. März. Reuters

Die russische Armee hat bei den Kämpfen auch ein Kinderspital in Mariupol beschossen und zerstört. Gemäss ukrainischen Angaben wurden dabei mindestens vier Personen getötet und 16 Personen verletzt. Der Angriff auf das Spital wurde auch von der UNO verurteilt.

Legende: Mariupol, Aufnahme vom 20. März. Reuters

Auch diese Aufnahme vom 20. März zeigt ein beschossenes Wohngebäude in Mariupol.

Legende: Aufnahme vom 10. März. Keystone

Eine Frau wird von der Feuerwehr gerettet, nachdem ihr Haus in Mariupol bombardiert wurde (10. März).

Legende: Mariupol, Aufnahme vom 14. März. Keystone

Dieses Satellitenbild vom 14. März zeigt brennende Gebäude im Osten der Stadt.

Legende: Mariupol, Aufnahme vom 12. März. imago images

Weiter zerstörte Wohngebäude in den Bildern vom 12. März...

Legende: Mariuopol, Aufnahme vom 18. März. Reuters

...respektive vom 18. März.