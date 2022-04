Der Ticker startet um 5:49 Uhr

17:24 EU: Weitere 1.5 Milliarden Militärhilfe für die Ukraine Die Europäische Union will der Ukraine weitere 1.5 Milliarden Euro an Militärhilfe zukommen lassen. Dies gibt EU-Ratspräsident Charles Michel in Kiew bekannt. Follow my press conference with President of Ukraine @ZelenskyyUa in Kyiv https://t.co/5LJfsScUJK — Charles Michel (@eucopresident) April 20, 2022

17:01 Russland testet neue Interkontinental-Rakete Russland hat inmitten seines Krieges in der Ukraine seine neue ballistische Interkontinentalrakete vom Typ Sarmat (Nato-Codename: SS-X-30 Satan 2) getestet. Die mit Atomsprengköpfen bestückbare Rakete stärke massiv das nukleare Potenzial Russlands, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Keine Rakete auf der Welt könne Ziele in einer solchen Entfernung erreichen wie diese, hiess es. Die Sarmat hat eine Reichweite von 18'000 Kilometern. Damit kann Russland sowohl über den Nord- als auch über den Südpol angreifen und Ziele weltweit erreichen. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte, dass es noch auf lange Zeit nichts geben werde auf der Welt, was der Rakete ebenbürtig sei. Das Waffensystem habe «beste taktisch-technische Eigenschaften und ist in der Lage, alle modernen Mittel der Raketenabwehr zu überwinden», sagte der Kremlchef. «Das ist eine wirklich einzigartige Waffe, die das Kampfpotenzial unserer Streitkräfte stärken wird und verlässlich die Sicherheit Russlands schützt vor äusseren Bedrohungen.»

16:14 Finnisches Parlament debattiert über Nato-Frage Auf dem Weg zu einem Beschluss für oder gegen eine Nato-Mitgliedschaft hat in Finnland eine Parlamentsdebatte über die durch den Ukraine-Krieg veränderte Sicherheitslage begonnen. Die 200 Abgeordneten des Reichstags in Helsinki nahmen am Mittwochnachmittag Diskussionen über eine sicherheitspolitische Analyse der Regierung auf, die unter anderem Vorteile und Risiken eines möglichen finnischen Nato-Beitritts benennt. Nach der mehrstündigen Debatte am Mittwoch befassen sich verschiedene Ausschüsse mit dem Bericht, ehe das Thema zurück ins Parlament geht. Dieser gesamte Prozess dürfte einige Wochen in Anspruch nehmen. Audio Finnland schafft Grundlage für Nato-Beitritt 03:42 min, aus Echo der Zeit vom 13.04.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 42 Sekunden.

15:25 500'000 Ukrainer und Ukrainerinnen nach Russland verschleppt? Russland hat nach Angaben eines führenden ukrainischen Abgeordneten rund 500'000 Menschen aus der Ukraine verschleppt. Mykyta Poturajew, der dem Ausschuss für humanitäre Fragen des Parlaments in Kiew vorsitzt, fordert das Rote Kreuz auf, mit diesen Menschen Kontakt aufzunehmen. «Eine halbe Million ukrainischer Bürgerinnen und Bürger sind aus der Ukraine in die Russische Föderation deportiert worden, ohne dass sie dem zugestimmt hätten», sagt Poturajew vor dem Europäischen Parlament in einer Video-Schaltung. Unglücklicherweise gebe es derzeit keine Möglichkeit, Kontakt zu ihnen herzustellen. Poturajew äussert sich besorgt über das Schicksal dieser Menschen. Legende: Keystone

15:00 Über 5 Milliionen Menschen aus der Ukraine geflohen Seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar sind nach Angaben der Vereinten Nationen inzwischen mehr als fünf Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR beziffert die Zahl der ukrainischen Kriegsflüchtlinge im Ausland am Mittwoch auf 5'010'971. Legende: Keystone

14:14 Untergang der «Moskwa» ist weiterhin ein Rätsel Auch eine Woche nach dem weltweit beachteten Untergang des russischen Raketenkreuzers «Moskwa» gibt es weiter widersprüchliche Angaben zu den Ursachen eines Brandes an Bord. Rätselhaft ist vor allem der Verbleib der Matrosen. Suchende Angehörige melden sich in sozialen Netzwerken zu Wort, berichten von Toten, Verletzten und Vermissten. Dabei hatte das russische Verteidigungsministerium behauptet, die «gesamte Besatzung» sei gerettet. Doch an der Darstellung gibt es viele Zweifel. «Alle Informationen in dieser Hinsicht gibt das Verteidigungsministerium. Wir sind hier nicht befugt, irgendetwas mitzuteilen», meinte Kremlsprecher Dmitri Peskow kühl. Kiew feiert weiterhin das versenkte Schiff als Triumph im Krieg gegen Moskau. Eine Briefmarke, die einen ukrainischen Soldaten mit erhobenem Stinkefinger an der Küste mit Blick auf die «Moskwa» zeigt, findet nun reissenden Absatz. Und ein schon zuvor dem Kreuzer gewidmeter Funkspruch: «Russki wojenny korabl, idi na chui!» – (auf Deutsch etwa: «Russisches Kriegsschiff, verpiss dich!») ist ein geflügeltes Wort in dem Land. Die Ukraine geht von vielen Toten auf der «Moskwa» aus. Das Interesse an dem Fall ist auch in Russland enorm – und die Wut darüber, dass das auf seine Kriegsflotte so stolze Riesenreich nun sein Vorzeigeschiff verlor. «Ich bin rasend vor Wut», schimpfte zur Freude der Ukrainer sogar der Kremlpropagandist Wladimir Solowjow in einer Show. «Erklärt bitte, wie man sie verlieren konnte.» Wie «zum Teufel» donnerte der vom Westen mit Sanktionen belegte Staatsmedien-Vertreter. Solowjow fragte, wie es sein könne, dass ein Raketenkreuzer keine Raketen abfangen könne. Legende: Die «Moskwa» war der Stolz der russischen Schwarzmeerflotte. Reuters / Archiv

13:45 Über 37'400 Flüchtlinge aus der Ukraine in der Schweiz registriert 37'435 Flüchtlinge aus der Ukraine haben sich inzwischen in der Schweiz registriert. Von ihnen haben 30'551 den Schutzstatus S erhalten, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Twitter mitteilte. Somit sind seit Dienstag weitere 947 Menschen aus der Ukraine in der Schweiz registriert worden, 730 weitere haben den Schutzstatus S erhalten. Nach Angaben des UNO-Hochkommissariats für Flüchtlinge (UNHCR) sind seit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 5'034'439 Menschen aus dem Land geflüchtet. Der Grossteil – 2.8 Millionen – flüchtete zuerst nach Polen. Nach UNHCR-Angaben haben in den vergangenen fast acht Wochen auch beinahe 550'000 Menschen aus der Ukraine die Grenzen nach Russland überquert.

12:54 Russland: Ukraine hält Zusagen bei Gesprächen nicht ein Russland hat nach eigenen Angaben der Ukraine ein schriftliches Angebot für eine Verhandlungslösung im Krieg übergeben. «Jetzt wurde der ukrainischen Seite unser Entwurf des Dokuments übergeben, der absolut klare und ausgefeilte Formulierungen beinhaltet», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. Details zum Inhalt der russischen Vorschläge machte er nicht. Peskow erklärte, es gebe zwar keine Frist, bis wann Kiew auf das Angebot antworten müsse. Doch zugleich machte er deutlich, dass Moskau mit dem bisherigen Verhandlungstempo unzufrieden sei. «Wir haben schon mehrmals gesagt, dass die Dynamik der Arbeit der ukrainischen Seite zu wünschen übriglässt», sagte Peskow. Nun sei «der Ball auf der Seite» der Ukrainer. Zuvor hatte die Sprecherin des Aussenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa, erklärt, Russland habe kein Vertrauen in die ukrainischen Unterhändler mehr. Diese änderten ständig ihren Standpunkt und hielten sich nicht an ausgehandelte Abmachungen, behauptete sie. Legende: Dmitri Peskow beschuldigt Kiew. Reuters / Archiv

12:19 Norwegen liefert Flugabwehrraketen an die Ukraine Norwegen liefert der Ukraine weitere Verteidigungswaffen, darunter knapp 100 Flugabwehrraketen vom Typ «Mistral» aus den Beständen des norwegischen Militärs. Es sei ein Luftverteidigungssystem, das die norwegischen Streitkräfte ersetzen wollten. Damit habe die Waffenlieferung an die Ukraine keine grösseren Auswirkungen auf die eigenen Einsatzfähigkeiten, teilt das Verteidigungsministerium mit. Die Waffen sind demnach bereits ausser Landes gebracht worden. Bereits in den vergangenen Wochen hatte sich das skandinavische Land entschlossen, der Ukraine unter anderem 4000 Panzerabwehrraketen und Schutzausrüstung zu schicken. Legende: Ein Flugzeugabwehrsystem «Mistral» im Einsatz bei der französischen Armee im Libanon 2009. Reuters

12:11 Mariupol: Fluchtkorridor für Zivilisten Kiew und Moskau haben nach ukrainischen Angaben für Zivilisten in der umkämpften Hafenstadt Mariupol einen Fluchtkorridor ausgehandelt. «Uns ist es vorläufig gelungen, einen humanitären Korridor für Frauen, Kinder und ältere Menschen zu vereinbaren», teilte die ukrainische Vizeregierungschefin Irina Wereschtschuk im Nachrichtenkanal Telegram mit. Ab 14 Uhr Ortszeit (13 Uhr MESZ) könnten Zivilisten aus Mariupol hinausgelangen. Danach solle eine Fahrzeugkolonne über Berdjansk ins rund 200 Kilometer entfernte Saporischschja fahren. Tags zuvor hatte die russische Armeeführung erneut eine Waffenruhe und den freien Abzug von Zivilisten in Aussicht gestellt, die sich in dem von ukrainischen Kämpfern gehaltenen Stahlwerk Asowstal aufhalten. Zudem wurden die dort verbliebenen ukrainischen Soldaten aufgefordert, sich zu ergeben.

11:25 Medien: Keine Tennisprofis aus Russland und Belarus in Wimbledon Beim Rasen-Klassiker in Wimbledon sollen in diesem Jahr nach übereinstimmenden Medienberichten keine Tennisprofis aus Russland und Belarus zugelassen werden. Die Veranstalter reagieren damit auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, wie unter anderem die «New York Times» und die «Times» berichteten. Ein Ausschluss würde zum Beispiel den Weltranglisten-Zweiten Daniil Medwedew aus Russland und die zweimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin Victoria Asarenka aus Belarus treffen. Das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres findet vom 27. Juni bis 10. Juli statt. Wimbledon wäre das erste Event, das Tennisprofis wegen der russischen Invasion in die Ukraine ausschliesst. Von den Organisatoren gab es zunächst keine Stellungnahme zu den Berichten. Unter diesem Link wissen unsere Kollegen von SRF Sport mehr dazu. Legende: Daniil Medwedew darf in Wimbledon wohl nicht spielen. Keystone / Archiv

11:15 Russland setzt Luftangriffe in der Ukraine fort Die russischen Luftstreitkräfte haben nach eigenen Angaben in der Nacht 73 militärische Ziele in der Ukraine bombardiert. «Durch den Einschlag hochpräziser Raketen im Gebiet Nowoworonzowka und Kiseliwka wurden bis zu 40 Soldaten der ukrainischen Truppen sowie sieben gepanzerte Fahrzeuge vernichtet», erklärte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow. Von unabhängiger Seite konnten diese Angaben nicht bestätigt werden. Seinen Angaben nach richteten sich die Angriffe vor allem gegen taktische Ziele. Neben den Angriffen der Luftstreitkräfte hätten die russischen Raketenstreitkräfte und Artillerie auch 1053 Militärobjekte beschossen, teilte er in seinem täglichen Morgenbriefing mit. Angaben zur russischen Bodenoffensive machte der Militärsprecher nicht. Auch liess er offen, ob ukrainische Ortschaften eingenommen wurden.

10:59 Russischer Milliardär prangert Massaker in der Ukraine an Der russische Milliardär Oleg Tinkow hat auf Instagram scharfe Kritik an dem von Präsident Wladimir Putin begonnenen Krieg gegen die Ukraine geübt – und erntet dafür grosse Zustimmung. Es gebe niemanden, der von dem Krieg profitiere. «Die Generäle, aus ihrem Rausch aufgewacht, haben erkannt, dass sie eine Scheissarmee haben», schrieb Tinkow in dem sozialen Netzwerk. Aber die Armee könne nicht gut sein, wenn das ganze Land im Dreck stecke, «in Vetternwirtschaft, Speichelleckerei und Unterwürfigkeit», kritisierte Tinkow. Den Krieg nannte der Milliardär «sinnlos». Es würden unschuldige Zivilisten und Soldaten sterben. «90 Prozent der Russen sind gegen den Krieg», behauptete er. Zugleich forderte er vom Westen, Putin eine gesichtswahrende Möglichkeit zu geben, aus dem Krieg auszusteigen. Nur so könne das «Massaker» beendet werden, meinte er. Zum Milliardär wurde Tinkow durch die Gründung der Internetbank Tinkoff. Diese äusserte sich nicht zu der wortreichen Kritik ihres Grossaktionärs an Putins Krieg. Der Unternehmensgründer sei kein Mitarbeiter der Bank mehr und schon lange nicht mehr in Russland gewesen. Überdies habe er in den letzten Jahren gesundheitliche Probleme gehabt. Tinkow lebt nach einer Leukämie-Erkrankung seit einigen Jahren hauptsächlich im Ausland. Er war einer der ersten unter Russlands Superreichen, die den Krieg gegen die Ukraine kritisierten. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Oleg Tinkov (@olegtinkov)

10:39 EU-Ratspräsident Charles Michel in Kiew EU-Ratschef Charles Michel ist zu einem Besuch in die ukrainische Hauptstadt gereist. «Heute in Kiew», schrieb der Belgier am Mittwochmorgen auf Twitter. «Im Herz des freien und demokratischen Europas.» Dazu postete er ein Foto, das ihn mit Baseball-Kappe am Bahnsteig zeigt, wie er von der ukrainischen Vize-Premierministerin Olga Stefanischina zur Begrüssung umarmt wird. Im Laufe des Tages will Michel zudem den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski treffen, wie es aus EU-Kreisen hiess. Weitere Details zum Programm des Ratschefs wurden aus Sicherheitsgründen nicht genannt. Seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine am 24. Februar haben bereits mehrere Staats- und Regierungschefs Selenski in Kiew besucht. So reiste zum Beispiel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bereits vor knapp zwei Wochen nach Kiew.

9:16 Moskau droht moldauischer Präsidentin nach Verbot von Kriegssymbolen Der russische Senator Alexej Puschkow hat scharf auf das Verbot von prorussischer Kriegssymbolik in der ehemaligen Sowjetrepublik Moldau reagiert. Er drohte der Präsidentin der Republik, Maia Sandu, sie könne im «Mülleimer der Geschichte» landen. «Sie sollte sich vorsichtiger gegenüber Russland und seinen Symbolen äussern, umso mehr da Chisinau nicht für russisches Gas zahlen kann», schrieb Puschkow auf seinem Telegram-Kanal. Die Republik Moldau, zwischen der Ukraine und Rumänien gelegen, bemüht sich im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine um die EU-Mitgliedschaft. Chisinau hat Kiew humanitäre, aber keine militärische Hilfe gegen Russland gewährt. In dem Konflikt selbst erklärte sich die Republik Moldau neutral und hat sich auch nicht an den Sanktionen gegen Russland beteiligt. Anfang der Woche allerdings verbot Chisinau die Symbole Z und V, mit der die russischen Truppen beim Angriff auf die Ukraine markiert sind, sowie das St.-Georgs-Band, welches als Kennzeichen der Unterstützer von Kremlchef Wladimir Putin, aber auch der prorussischen Separatisten in der Ukraine gilt. Sandu begründete das Verbot damit, dass die Symbole die Gesellschaft spalteten. Ihr Platz sei auf der «Müllhalde der Geschichte», sagte sie. Puschkows Antwort schliesst daran an. Der Senator gilt als einer der Lautsprecher der russischen Aussenpolitik. Legende: Maia Sandu hatte Anfang der Woche die russischen Kriegssymbole verboten. Sie gehörten auf die «Müllhalde der Geschichte». Diesen Begriff nahm dann Puschkow auf. Keystone / Archiv

8:47 Britischer Geheimdienst: Russland verstärkt Truppen nahe Ost-Ukraine weiter Die Kämpfe in der ostukrainischen Donbass-Region nehmen britischen Angaben zufolge weiter zu. Die russischen Streitkräfte versuchten dort, die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen, teilt der britische Militärgeheimdienst in einem neuen Lagebericht mit. Zudem verstärke Russland seine Truppen an der Ostgrenze der Ukraine weiter. Auch bestehe weiter die Gefahr russischer Luftangriffe auf Ziele in der gesamten Ukraine. Russland versuche so, die Verstärkung der ukrainischen Streitkräfte mit Truppen und Waffen im Osten des Landes zu stören. In der Nord-Ukraine dürfte es aber nach dem Rückzug aus der Hauptstadtregion Kiew weiterhin weniger russische Luftangriffe geben.

8:19 Weiche Böden verhindern Vorrücken russischer Panzer Russland hat wie erwartet den Grossangriff im Osten des Landes mit massiven Artillerieangriffen begonnen. Christian Wehrschütz, Leiter des ORF-Büros in Kiew, spricht von einer «zweiten Phase» des Krieges. Es gebe nicht nur Artillerieangriffe an der Frontlinie. «Die russische Armee versucht weiter, alles, was an wichtiger Infrastruktur da ist, vom Öllager bis zum Waffenlager, zu zerstören.» Da komme ihr zugute, dass sie die weitgehende Luftüberlegenheit habe. «An der Frontlinie selbst ist es so, dass ebenfalls massiv mit Artilleriefeuer versucht wird, das Vorrücken vorzubereiten, um die Ukraine einerseits niederzuhalten, aber auch zu verhindern, dass sie eine massive Gegenwehr leisten können.» Die ukrainische Seite habe sich «sehr gut eingegraben, im wahrsten Sinne des Wortes», so Wehrschütz. Man versuche weiterhin, den Vormarsch zu verzögern – auch durch kleine Einheiten, die daran seien, durch Hinterhalte Truppen und Panzer zu zerstören. «Ausserdem gibt es die Front bei Charkiw, wo man versucht, in die Flanke der Russen zu wirken.» Der Ukraine komme in der derzeitigen Phase das Wetter etwas entgegen: «Es hat stark geregnet, daher sind die Böden teilweise aufgeweicht und die Russen können nicht auf breiter Front vorrücken.» Audio Christian Wehrschütz vom ORF: «Zweite Phase des Krieges» 05:10 min, aus SRF 4 News aktuell vom 20.04.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 10 Sekunden.

7:27 Erfolglose russische Angriffe in Luhansk? Der ukrainische Generalstab hat von erfolglosen russischen Versuchen berichtet, die Städte Rubischne und Sjewjerodonezk im ostukrainischen Gebiet Luhansk zu stürmen. «Nach den Erstürmungsversuchen der russischen Okkupanten in Rubischne und Sjewjerodonezk wurden 130 verletzte Soldaten des Gegners in das örtliche Krankenhaus von Nowoajdar eingeliefert», teilte der Generalstab in seinem Lagebericht mit. Darüber hinaus berichtete die ukrainische Militärführung von russischen Angriffsbemühungen nahe der Kleinstadt Isjum im Gebiet Charkiw und schweren Gefechten um Marjinka, Popasna, Torske, Selena Dolyna und Kreminna. Die prorussischen Separatisten hatten zuvor mitgeteilt, die Kontrolle über Kreminna erlangt zu haben. Von unabhängiger Seite lassen sich die Berichte nicht überprüfen.

6:35 Ukrainische Truppen in Mariupol bitten um Evakuierung in Drittstaat In einem dramatischen Appell hat der ukrainische Kommandant der verbliebenen Marineinfanteristen in der schwer umkämpften Hafenstadt Mariupol um eine Evakuierung in einen Drittstaat gebeten. «Der Feind ist uns 10 zu 1 überlegen», sagte Serhij Wolyna, Kommandant der ukrainischen 36. Marineinfanteriebrigade, in einer Facebook veröffentlichten einminütigen Videobotschaft. «Wir appellieren an alle führenden Politiker der Welt, uns zu helfen.» Russland habe Vorteile in der Luft, bei der Artillerie, den Bodentruppen, bei Ausrüstung und Panzern, sagt Wolyna weiter. Die ukrainische Seite verteidige nur ein Objekt, das Stahlwerk Asowstal, wo sich ausser Militärs noch Zivilisten befänden. Wolyna bittet, das «Verfahren der Extraktion» anzuwenden und alle – das Militär der Mariupol-Garnison, mehr als 500 verwundete Kämpfer und Hunderte Zivilisten – auf dem Territorium eines Drittlandes in Sicherheit zu bringen. «Das ist unser Appell an die Welt», sagte Wolyna. «Das könnte der letzte Appell unseres Lebens sein.» Zum TV-Sender CNN sagte Wolyna, eine Evakuierung könne etwa per Schiff oder per Helikopter erfolgen. Auch eine internationale humanitäre Mission sei eine Möglichkeit. Zur Frage, wie viele ukrainische Militärs sich auf dem Gelände des Stahlwerks aufhielten, machte er keine Angaben. Legende: Das Stahlwerk Asowstal in Mariupol ist hart umkämpft. Keystone / Archiv