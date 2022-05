Der Ticker startet um 5:53 Uhr

6:18 Raketen zerstören Bahngleise im Osten der Ukraine Durch russische Raketenangriffe im Osten der Ukraine ist nach ukrainischen Angaben Infrastruktur der Eisenbahn zerstört worden. Bei vier Raketeneinschlägen im Gebiet Dnipropetrowsk seien Gleise sowie die Oberleitungen schwer beschädigt worden, teilte Gouverneur Walentyn Resnitschenko auf seinem Telegram-Kanal mit. Verletzt wurde niemand. Wann der Zugverkehr wieder aufgenommen werden könne, sei noch nicht bekannt.

5:49 Soldaten aus Kolumbien bilden Ukrainer zu Minenräumern aus Kolumbianische Soldaten werden ukrainische Militärs zu Minenräumern ausbilden. Das teilt das Verteidigungsministerium des südamerikanischen Landes mit. Kolumbien ist nach 60 Jahren bürgerkriegsähnlicher Kämpfe zwischen Militär, linken Revolutionären, paramilitärischen Milizen und Drogenkartellen nach UN-Angaben eines der Länder mit der grössten Dichte an Minenfeldern. Legende: Ein Team kolumbianischer Soldaten wird nach Europa reisen, um ihre ukrainischen Kollegen in Minenräumungstechniken zu schulen, so der Verteidigungsminister von Kolumbien, Diego Molano. Reuters

2:40 Selenski: Gefangene müssen ausgetauscht werden Die in der Hafenstadt Mariupol gefangen genommenen ukrainischen Soldaten sollen nach dem Willen von Präsident Wolodimir Selenski ausgetauscht werden. «Wir müssen sie austauschen», sagte Selenski der ukrainischen Agentur Interfax zufolge bei einer Videoschalte ins ukrainische Haus im schweizerischen Davos, wo derzeit das Weltwirtschaftsforum stattfindet. Der Austausch sei eine politische Entscheidung, die von der Unterstützung vieler Staaten abhänge. Alle UN-Mitglieder - insbesondere die, die mit solchen Angelegenheiten Erfahrung hätten - sollten sich einschalten.

2:36 Neue Ausrichtung nach China Russland soll sich beim Handel und in Wirtschaftsfragen stärker gegen Asien ausrichten, insbesondere nach China. Das sagte der russische Aussenminister Sergei Lawrow. Die Zukunft liege in der Region Eurasien, sagte Lawrow laut russischen Nachrichtenagenturen. Neben China nannte er auch Indien und Iran als wichtige Partner. Auf westliche Lieferungen solle sich Russland seiner Meinung nach nicht mehr verlassen. Vor drei Monaten hatte Russland den Angriff auf die Ukraine gestartet. In der Folge verhängten westliche Staaten Sanktionen gegen Russland, so auch die Schweiz.

2:34 Times: Selenski unter 100 einflussreichsten Menschen des Jahres 2022 Auch der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Walerij Saluschnyj, schaffte es auf die am Montag veröffentlichte Liste. «Mit Präsident Selenski haben die Menschen in der Ukraine ein Staatsoberhaupt, das ihrer Tapferkeit und ihrer Widerstandsfähigkeit würdig ist, während Bürger über das ganze Land hinweg... für ihr Zuhause und ihre Freiheit kämpfen», schreibt dazu US-Präsident Joe Biden. Im russischen Krieg gegen sein Land habe Selenski «seine Spuren in der Geschichte hinterlassen». Auf der «Time»-Liste der einflussreichsten Menschen des Jahres ist unterdessen auch Russlands Präsident Wladimir Putin zu finden, zu dem sich der inhaftierte russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny äussert. «Vielleicht ist es Wladimir Putins wahre Mission, Lehren zu erteilen. ... 2022 ist er besonders gut darin gewesen», schreibt Nawalny für das renommierte Magazin.

22:07 Habeck rechnet mit Einigung auf Öl-Embargo in wenigen Tagen Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck geht davon aus, dass sich die EU innerhalb von wenigen Tagen auf ein Öl-Embargo gegen Russland einigen wird. Das sagt der Grünen-Politiker im ZDF-heutejournal nach Vorabbericht. Ein Embargo von Öl führe aber «nicht automatisch dazu, dass Putin geschwächt ist», erklärt er. Bei der Verkündung des US-Öl-Embargos seien die Preise global hochgegangen. Und so hätte Putin «in den letzten Wochen weniger Öl verkauft und mehr Einnahmen gehabt». Eine Überlegung auf staatlicher Ebene sei daher, in Zukunft «nicht mehr jeden Preis» für den Barrel Öl zu bezahlen und sich auf Höchstpreise zu einigen. 01:52 Video Aus dem Archiv: Wann wirken die Sanktionen? Aus Tagesschau vom 04.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 52 Sekunden.

21:52 Tamim bin Hamad Al Thani ist ein gefragter Mann Tamim bin Hamad Al Thani, Emir von Katar, ist ein gefragter Mann. Das Land am Persischen Golf ist einer der grössten Gasproduzenten der Welt. Will Europa unabhängig von russischem Gas werden, braucht es unter anderem das katarische Flüssiggas. Doch der Emir von Katar, zu Gast am Weltwirtschaftsforum in Davos, will auch etwas vom Westen: Geld – und Respekt. Legende: Keystone

21:19 Selenski: «Verhandlungen nur mit Putin und nur über Kriegsende» Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski würde sich mit seinem Amtskollegen Wladimir Putin als einzigen russischen Vertreter treffen. Dabei würde es auch nur ein einziges Thema geben, das Ende des Krieges, sagt Selenskyj per Videoschalte vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Angesichts des russischen Vorgehens gegen Zivilisten in den besetzten Teilen der Ukraine werde es jedoch immer schwieriger, irgendwie geartete Gespräche zu organisieren.

20:47 Schweiz: Persönlichkeiten unterschreiben Appell für mehr Demokratie Beim Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, stehe mehr als nur das Land und das Leben der Ukrainerinnen und Ukrainer auf dem Spiel. So der allgemeine Tenor im Westen. Es gehe ganz grundsätzlich um Demokratie, Freiheit, um Unabhängigkeit, die es zu schützen gelte. Persönlichkeiten aus der Schweizer Politik, Kultur und Wirtschaft richten einen Appell an die Öffentlichkeit, der als ein Aufstehen für die Demokratie zu verstehen ist. Arbeitgeber-Präsident Valentin Vogt ist eine der 55 Persönlichkeiten, die den Appell für mehr Demokratie unterschrieben haben, auch wegen solcher Bilder. «Es braucht, glaube ich, einen richtigen Ruck, der durch die Bevölkerung gehen sollte, dass die Demokratie nicht selbstverständlich ist und wir uns jeden Tag für sie einsetzen sollten und sie auch wieder erneuern sollten.» 01:52 Video Appell gegen den Krieg Aus Tagesschau vom 23.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 52 Sekunden.

19:47 Ukraine erhält weitere Zusagen für militärische Hilfen Die Ukraine hat nach Angaben der US-Regierung von etwa 20 Staaten Zusagen für weitere militärische Unterstützung bekommen. Dies teilte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Washington nach einer Videoschalte der neuen internationalen Ukraine-Kontaktgruppe mit. Demnach wollen beispielsweise Italien, Griechenland und Polen Artilleriesysteme liefern. Dänemark versprach weitere Raketen. Andere Staaten kündigten Unterstützung bei der Ausbildung der Streitkräfte an. Der russische Angriffskrieg gegen das Nachbarland dauert inzwischen drei Monate.

19:21 Wladimir Klitschko fordert in Davos totale Isolation Russlands Der ukrainische Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko hat wegen des russischen Einmarsches in die Ukraine eine vollständige Isolation Russlands gefordert. «Der Krieg wird so lange dauern, wie die Welt Handel mit Russland treibt», sagte der 46-Jährige in einer Gesprächsrunde beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Er forderte zudem einen Ausschluss russischer Athleten von Olympischen Spielen. «Das hat nichts mit der Nationalität oder den Athleten zu tun, aber sie repräsentieren das aggressive Regime Russlands», sagte er. Zugleich betonte der Ex-Boxer, die Ukraine werde ihren Widerstand nicht aufgeben: «Wir werden so lange kämpfen, wie wir leben.» Sein ebenfalls anwesender Bruder Vitali, Bürgermeister von Kiew, sagte zum erbitterten Widerstand gegen die russischen Angreifer: «Wir Ukrainer verteidigen unsere Kinder, Familien und die Zukunft unserer Kinder – und die russischen Soldaten kämpfen für Geld.» Legende: Wladimir (links) und Vitali Klitschko nahmen an einer Gesprächsrunde am WEF in Davos teil. Keystone

19:02 55 Prominente lancieren Appel für Demokratie #StandUp4Democracy 55 Prominente aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Zivilgesellschaft, Kultur und Unterhaltung haben einen Appell für Demokratie lanciert. Sie erinnerten daran, dass freiheitliche, demokratische Errungenschaften nicht selbstverständlich seien. Dem Appell schlossen sich unter anderem acht Alt-Bundesrätinnen und -Bundesräte, sechs Parteipräsidenten, Markus und Daniel Freitag vom gleichnamigen Taschenhersteller, Sängerin Sina und Satiriker Viktor Giacobbo an, wie der Verein #StandUp4Democracy mitteilte. «Es ist jetzt unsere Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen das Verbindende zu fördern und unter Achtung der Vielfalt gegen Tyrannei einzustehen», hiess es in dem Appell. «Stehen wir auf für die Demokratie. Weil sie nicht selbstverständlich ist. Gerade jetzt.» Initiiert wurde der Appell von Politgeograf Michael Hermann und Stefanie Pfändler von der Stadtverwaltung Dübendorf. Sie hatten am Tag des Kriegsbeginns in der Ukraine spontan eine Anti-Kriegs-Kundgebung in Zürich organisiert. Ende Februar folgte eine Kundgebung mit rund 20'000 Teilnehmenden auf dem Zürcher Münsterhof. Legende: Der Appell wurde Vorabend zum 24. Mai im Stapferhaus in Lenzburg (AG) lanciert. In Anlehnung an den Speaker's Corner im Londoner Hyde Park stehen dort Podeste, auf denen Rednerinnen und Redner in kurzen Sequenzen Gedanken äussern können. Keystone / Archiv

18:49 Schweden: Gespräche mit der Türkei gehen weiter Nach dem türkischen Veto zum Start des Aufnahmeverfahrens von Schweden und Finnland in die Nato gehen die Gespräche zwischen den nordischen Ländern und der Türkei weiter. «Es ist gut, dass wir diesen Dialog fortsetzen können, aber es wird sicher etwas Zeit brauchen», sagte die schwedische Regierungschefin Magdalena Andersson der Nachrichtenagentur TT. Nach dem «guten Gespräch», das sie am Wochenende mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geführt habe, würden die bilateralen und trilateralen Gespräche in naher Zukunft fortgesetzt. Zuvor hatte der finnische Aussenminister Pekka Haavisto dem finnischen Rundfunksender Yle gesagt: «Ich bin optimistisch, dass wir eine Lösung für das Problem finden, aber es kann dauern.» Als mögliche Frist nannte Haavisto den Nato-Gipfel in Madrid Ende Juni. Die Türkei wirft Schweden unter anderem vor, «terroristische Gruppierungen» zu unterstützen. Sie bezieht sich dabei auf die Kurden-Miliz YPG in Syrien. 05:16 Video Aus dem Archiv: Nato-Norderweiterung – Türkei bleibt beim Veto Aus Tagesschau vom 19.05.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 16 Sekunden.

18:02 Habeck ruft zu Kooperation in der Nahrungsmittelkrise auf – Kiew fordert sicheres Geleit für Getreideexport Der deutsche Vizekanzler Robert Habeck hat angesichts einer drohenden globalen Nahrungsmittelkrise in Folge des russischen Kriegs in der Ukraine zu internationaler Zusammenarbeit aufgerufen. «Wir werden, wenn wir keine andere Lösung finden, im nächsten Jahr einen grossen Mangel an der weltweiten Kalorienversorgung haben», sagte der Wirtschaftsminister am WEF in Davos. Diese Nahrungsmittelkrise werde spezifisch Regionen treffen, die nicht zu den reichsten oder stabilsten gehörten. «Und wenn wir darauf so antworten, dass jedes Land sich nur um sich selber kümmert, also seine eigenen Vorräte aufstockt, dann wird diese Krise eskalieren», warnte der Grünen-Politiker. Habeck sprach sich für globale Kooperation und offene Märkte aus. Derweil fordert die Ukraine von der internationalen Staatengemeinschaft sicheres Geleit zum Export von Getreide, das vor allem im Hafen von Odessa blockiert ist. «Es würde uns fünf, sechs, sieben Jahre kosten, all das Getreide über Strasse oder Schiene zu transportieren», zitiert die BBC die stellvertretende Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko. «Deshalb ist es jetzt so wichtig für uns, die Häfen freizubekommen.» Legende: Reuters / Archiv

17:20 Ukrainer stellen im ehemaligen «Russland Haus» Kriegsbilder aus Dort, wo während des Weltwirtschaftsforums üblicherweise Russinnen und Russen verkehren, werden in diesen Tagen Bilder aus dem Ukraine-Krieg gezeigt. Die «Victor Pinchuk Foundation» hat das «Russland Haus» zum «Russland Kriegsverbrechen-Haus» umbenannt. Gezeigt werden Fotos, die gemäss Angaben der Organisatoren seit Beginn des Krieges in der Ukraine bis Anfang Mai aufgenommen wurden. Es sei wichtig, «die Wahrheit zu zeigen», sagte Mediensprecherin Natalia Vovk der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Darum gehe es. Dabei könne aber nur ein Bruchteil davon gezeigt werden, was vor Ort passiere. Am Weltwirtschaftsforum (WEF) werde immer über die Zukunft diskutiert, sagte Vovk weiter. Aber in der Zukunft gehe es nicht um den Krieg, in der Zukunft gehe es um den Frieden. Wie viele andere Vertreterinnen und Vertreter aus der Ukraine betonte auch sie, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht nur die Ukraine verteidigten, sondern auch «menschliche Werte». Legende: Im «Russland Kriegsverbrechen-Haus» werden unter anderen Helga Schmidt, die Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und Anatolii Fedoruk, der Bürgermeister von Butscha, erwartet. Die «Victor Pinchuk Foundation» ist eine Stiftung mit Sitz in der Ukraine des ukrainischen Oligarchen Victor Pinchuk. Keystone

16:50 Russischer Diplomat «schämt sich für sein Land» und quittiert den Dienst Ein in Genf ansässiger russischer Diplomat, der den Krieg gegen die Ukraine ablehnt, hat seinen Rücktritt angekündigt. In einem veröffentlichten Brief behauptet er, dass er sich «noch nie» so sehr für sein Land «geschämt» habe, wie mehrere übereinstimmende Quellen berichten. Boris Bondarew, Berater der Ständigen Vertretung Russlands, schickte eine E-Mail an Diplomatenkollegen, in der er seine Entscheidung bekannt gab, die von der NGO UN Watch publiziert wurde. «In den 20 Jahren meiner diplomatischen Karriere habe ich verschiedene Wendepunkte in unserer Aussenpolitik gesehen, aber noch nie habe ich mich so sehr für mein Land geschämt wie am 24. Februar dieses Jahres», als Russland in die Ukraine einmarschierte, schrieb Bondarew. Bondarew – der im offiziellen Diplomatenverzeichnis bei den Vereinten Nationen in Genf registriert ist – arbeitete seit 2002 im russischen Aussenministerium und seit 2019 in Genf. Legende: Keystone / Archiv

16:33 Starbucks zieht sich vollständig aus Russland zurück Die weltgrösste Café-Kette Starbucks will sich angesichts des Krieges gegen die Ukraine nach rund 15 Jahren komplett aus Russland zurückziehen. Der Konzern kündigte an, seine Geschäfte in dem Land dauerhaft zu schliessen und seine Markenpräsenz dort aufzugeben. Starbucks hatte den Betrieb in Russland bereits im März aus Protest gegen den Einmarsch in die Ukraine ausgesetzt. Die Kette ist seit 2007 in Russland vertreten und hatte dort zuletzt rund 130 Filialen mit etwa 2000 Mitarbeitern. Die Beschäftigten will Starbucks nach eigenen Angaben für sechs Monate weiterbezahlen und sie bei der Suche nach neuen Jobs unterstützen. Zum konkreten Zeitplan und Ablauf des Rückzugs aus Russland sowie zu den finanziellen Details machte der Konzern zunächst keine Angaben. Legende: Keystone / Archiv

16:19 Vier EU-Länder wollen Ukraine mit russischem Vermögen wieder aufbauen Die drei baltischen Staaten Lettland, Estland und Litauen sowie die Slowakei fordern die Beschlagnahmung der von der EU eingefrorenen russischen Vermögenswerte, um den Wiederaufbau der Ukraine nach einem Ende des Krieges zu finanzieren. Dies geht aus einem Schreiben der vier Länder hervor, in welches die Nachrichtenagentur Reuters Einblick hatte. Am 3. Mai habe die Ukraine den Finanzbedarf für den Wiederaufbau nach der von Russland verursachten Zerstörung auf rund 600 Milliarden Dollar geschätzt. Da der Krieg aber immer noch in vollem Gange sei, dürfte die Summe stark gestiegen sein, heisst es. «Ein wesentlicher Teil der Kosten für den Wiederaufbau der Ukraine, einschliesslich der Entschädigung für die Opfer der russischen Militäraggression, muss von Russland getragen werden», heisst es in dem Papier, das den EU-Finanzministern am Dienstag vorgelegt werden soll. Zudem soll die Europäische Union neue Sanktionen gegen Russland vorbereiten. Legende: Schon jetzt schätzen ukrainische Behörden den Finanzbedarf für den Wiederaufbau auf rund 600 Milliarden Dollar. Keystone / Archiv

15:38 Habeck verlangt von Ungarn ein Ende der Blockade des Öl-Embargos Im Ringen um ein Öl-Embargo der EU gegen Russland hat der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck Ungarn vor einer weiteren Blockade gewarnt. Einige Staaten verhinderten Solidarität in der EU, sagte der Grünen-Politiker beim Weltwirtschaftsforum in Davos. «Es gibt verschiedene Lösungen für verschiedene Länder». Er könne sich auch Ausnahme-Regelungen für Ungarn oder andere vorstellen. Die Debatte müsse aber in einer gemeinsamen Position der EU münden. «Ich erwarte von jedem, auch von Ungarn, dass sie an einer Lösung arbeiten.» Es könne nicht sein, dass sich jemand zurücklehne und auf sein Abkommen mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin setze. «Das wichtigste ist, zusammenzubleiben.» Seit Wochen versucht die EU, ein Öl-Embargo gegen Russland auf den Weg zu bringen. Die Kommission hatte einen abgestuften Verzicht bis Ende des Jahres für die meisten Länder vorgeschlagen und längere Fristen für Ungarn und andere Staaten in Aussicht gestellt. Ungarn hat dies bislang jedoch abgelehnt und auf die engen Beziehungen sowie die Abhängigkeit von Russland verwiesen. Ein Embargo kann nur einstimmig in der EU beschlossen werden. 01:46 Video Die Schweiz konnte sich in Sachen Energie-Sicherheit mit Deutschland einigen Aus Tagesschau vom 23.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 46 Sekunden.