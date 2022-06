Der Ticker startet um 5:00 Uhr

15:55 52’289 Personen haben Status S erhalten In der Schweiz haben bis zum 2. Juni 55'194 geflüchtete Personen aus der Ukraine einen Antrag auf den Schutzstatus S gestellt. 52’289 Personen den Status S inzwischen erhalten, teilt das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Twitter mit.

15:16 AKW in Saporischschia: Ukraine prüft Abschaltung Die Ukraine erwägt die Abschaltung des Atomkraftwerkes Saporischschia, das in von russischen Truppen kontrolliertem Gebiet liegt. Dies gelte für den Fall, dass die ukrainischen Behörden die Kontrolle über den Betrieb des AKW verlieren sollten, zitiert die Nachrichtenagentur Interfax einen

Regierungsberater. Die Anlage liegt im Südosten der Ukraine und ist das grösste Atomkraftwerk in Europa.

14:12 Point de Presse zur Schweiz und der Ukraine Die Behörden haben über die humanitäre Hilfe, welche die Schweiz in der Ukraine leistet informiert – mehr dazu können Sie hier lesen. Die Direktorin der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza), Botschafterin Patricia Danzi, berichtete, dass die Schweiz bis Ende Jahr rund 100 Millionen Franken ausgeben kann. Die Schweiz habe vor dem Krieg vor Ort unter anderem diverse NGO und die UNO unterstützt. Seit Kriegsbeginn musste umdisponiert werden. Die Arbeit sei aber nie zum Erliegen gekommen. Was die Nachbarländer der Ukraine betrifft, so hätten einige Angst, dass bei der Hilfe Einbussen in Kauf genommen werden müssten. Aber auch im restlichen Teil der Welt habe der Ukraine-Krieg Auswirkungen. Danzi kann aber beruhigen, dass – dank dem vom Parlament bewilligten Nachtragskredit von 61 Millionen Franken – die Arbeit in Krisenregionen aufrechterhalten und jene in der Ukraine ausgebaut werden kann. Zum Schluss weist Danzi darauf hin, dass in vielen ärmeren Gegenden die russischen Touristen ausbleiben. «Das ist eine Einnahmequelle, die versiegt.» Botschafter Dominique Paravicini, Leiter Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, weist auf das langjährige Engagement der Schweiz in der Ukraine hin. «Wir sind ein eingespieltes Team», was sich in dieser Kriegssituation bewähre. Was die wirtschaftliche Situation in der Ukraine betreffe, so tue die dortige Regierung alles, um den Betrieb des Staates aufrechtzuerhalten. Die Schweiz habe für multilaterale Projekte der Weltbank 20 Millionen Franken bereitgestellt. Weitere zehn Millionen Franken seien bereits vor dem Krieg für die Ukraine geplant gewesen. Es handele sich um die Unterstützung des nichtmilitärischen Betriebs, betont Paravicini und gibt konkrete Beispiele für die Arbeit. Die Medienkonferenz ist beendet.

13:53 Russische Armee dringt weiter nach Süden vor Die russischen Truppen im Osten der Ukraine versuchen nach Angaben des Gouverneurs der Region Donezk weiter nach Süden vorzurücken. Sie wollten zu den vom ukrainischen Militär kontrollierten Städten Kramatorsk und Slowiansk vordringen – das seien die Schlüsselziele im Norden der Region Donezk. Die Fronten bei den Städten Lyman und Isjum seien die Hauptrichtungen. Kramatorsk ist seit 2014 de facto die Hauptstadt der Region Donezk. Russland kontrolliert damit derzeit etwa 20 Prozent der Ukraine. Die Frontlinie reiche über eine Länge von über 1000 Kilometern, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski im luxemburgischen Parlament per Video-Ansprache. Derzeit kämen im Osten der Ukraine gemäss Selenski täglich 100 Menschen ums Leben, 400 bis 500 würden verletzt.

13:43 Weitere Waffen und Hilfe für die Ukraine Verschiedene westliche Länder haben der Ukraine weitere Hilfe zugesichert. So stellt Schweden der Ukraine mehr militärische und wirtschaftliche Unterstützung in Aussicht. Das kündigen Finanzminister Mikael Damberg und Verteidigungsminister Peter Hultqvist an. Zur militärischen Ausrüstung gehörten Schiffabwehrraketen und weitere Panzerabwehrwaffen. Auch die Slowakei greift der Ukraine unter die Arme. Das Land hat der Ukraine die Lieferung von Radpanzerhaubitzen zugesagt. Das gab Verteidigungsminister Jaroslav Nad auf Facebook bekannt. Das Verteidigungsministerium in Bratislava habe bereits am Mittwoch einen entsprechenden Vertrag mit den ukrainischen Partnern unterzeichnet. Zunächst würden acht Stück der in der Slowakei selbst entwickelten und produzierten Haubitzen Zuzana 2 geliefert. Im Unterschied zur bereits zuvor erfolgten Lieferung des Raketenabwehrsystems S-300 handele es sich diesmal nicht um ein Geschenk, sondern um einen kommerziellen Verkauf. 02:53 Video Aus dem Archiv: Debatte zum Export Schweizer Waffen Aus Tagesschau vom 25.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 53 Sekunden.

13:02 Moskau spricht von einer Abnahme ausländischer Söldner in der Ukraine Das russische Militär hat angeblich eine Verringerung der Zahl ausländischer Söldner in den Reihen der ukrainischen Armee festgestellt. «Seit Anfang Mai ist der Zustrom von ausländischen Söldnern für die Teilnahme an den Kampfhandlungen gegen die russischen Streitkräfte versiegt», sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Igor Konaschenkow. Seinen Angaben nach ist die Gesamtzahl der ausländischen Kämpfer beim ukrainischen Militär von 6600 auf 3500 gesunken. Diese Angaben liessen sich nicht überprüfen. Hunderte Ausländer seien kurz nach ihrer Ankunft in der Ukraine noch in den Ausbildungslagern von russischen Raketen getötet worden. Noch mehr seien an der Front gefallen, sagte Konaschenkow. Der Generalmajor warnte, dass Ausländer nicht als Kombattanten behandelt würden und somit bei ihrer Gefangennahme bestenfalls auf eine lange Haftstrafe hoffen dürften. 03:11 Video Archiv: Ausländische Kämpfer reisen in die Ukraine Aus SRF News vom 03.03.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 11 Sekunden.

12:44 Selenski: «Ukraine ist schon jetzt Teil der EU» Die Ukraine betrachtet sich nach den Worten ihres Präsidenten Wolodimir Selenski schon jetzt als Teil der Europäischen Union. «Die Ukraine ist bereits de facto Mitglied der EU geworden», sagte er in einer Videoansprache vor dem luxemburgischen Parlament: «Ich glaube, dass die Ukraine bereits durch ihr Handeln zeigt, dass sie die europäischen Kriterien erfüllt.» Selenski zeigte sich überzeugt, dass sich Luxemburg dafür einsetzen werde, im Juni den offiziellen Status eines EU-Beitrittskandidaten zu erhalten und «in einem beschleunigten Verfahren EU-Mitglied zu werden». Ohne den russischen Präsidenten Wladimir Putin namentlich zu erwähnen, sagte er: «Man muss diesen einzelnen Menschen daran hindern, die europäischen Werte zu zerstören. Wenn es uns nicht gemeinsam gelingt, diesen Mann zu stoppen, dann sind dies dunkle Stunden. Dunkle Stunden, die wir bereits im Zweiten Weltkrieg erlebt haben.» Selenski forderte weitere Sanktionen der EU gegen Russland und die Lieferung von «mehr Waffen, modernen Waffen».

11:58 Schutzstatus S kann verfallen Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat die Konditionen für den Schutzstatus S überarbeitet: Geflüchtete aus der Ukraine können den Status S verlieren, wenn sie sich länger als 15 Tage pro Quartal in ihrem Heimatland aufhalten. Ausgenommen sind Personen, die belegen können, dass ihr Ukraine-Aufenthalt der Rückkehr ins Heimatland dient, wie das SEM mitteilte. Auch zwingende Gründe wie der Besuch schwer erkrankter Angehöriger können demnach angeführt werden. Ausserdem verliert den Schutzstatus S, wer nach Ansicht des SEM seinen Lebensmittelpunkt in einen Drittstaat verlegt. Das kann passieren, wenn sich Geflüchtete mehr als zwei Monate dort aufgehalten haben. Das SEM hält allerdings fest, dass Personen mit Schutzstatus S grundsätzlich in die Ukraine reisen dürfen. Wie das SEM schreibt, bleiben Geflüchtete aus der Ukraine auf Wunsch der Kantone zudem ab sofort sieben Tage länger in den Bundesasylzentren (BAZ) als bisher, bevor sie einem Kanton zugewiesen werden. Neu wurde auch festgelegt, dass binationale Paare keinen Schutzstatus S erhalten, wenn eine der beiden Personen über eine Staatsbürgerschaft in einem EU/EFTA-Land, in Grossbritannien, Kanada, den USA, Neuseeland oder Australien verfügt. Wer bereits über einen Schutzstatus in einem anderen Schengenstaat verfügt, erhält ebenfalls keinen Status S in der Schweiz.

11:26 Ständeratsdebatte zur Sicherheitspolitik geprägt vom Ukraine-Krieg Als Zweitrat hat der Ständerat vom Sicherheitspolitischen Bericht des Bundesrats Kenntnis genommen. Die Kenntnisnahme als solche war in der kleinen Kammer unbestritten, ein Antrag auf Rückweisung lag nicht vor. Der Bundesrat hatte den Bericht bereits im November verabschiedet. Trotzdem sei das Papier nicht von der Aktualität überholt worden, sagte Verteidigungsministerin Viola Amherd. Denn schon damals habe man auf die Gefahr einer Eskalation im Osten Europas hingewiesen. Die verschlechterte Bedrohungslage werde in ihrem Departement schon seit Jahren in der Planung konsequent berücksichtigt, so die Verteidigungsministerin. Die bisherigen Ereignisse im Ukraine-Krieg zeigten, dass man in die richtige Richtung gedacht habe. In dem Bericht werden 9 sicherheitspolitische Ziele für die nächsten Jahre definiert, durch deren Erreichung sich die Schweiz gegen die neuen Probleme wappnen soll. Themen sind etwa ein besserer Schutz vor Cyberangriffen und eine Stärkung der Versorgungssicherheit. 01:54 Video Aus dem Archiv: Bericht zur Schweizer Sicherheitspolitik 2021 Aus Tagesschau vom 29.04.2021. abspielen. Laufzeit 1 Minute 54 Sekunden.

10:51 Raketenschläge gegen mehrere ukrainische Regionen In der Ukraine haben mehrere Regionen in der Nacht und am frühen Morgen Luft- und Raketenangriffe gemeldet. Vier feindliche Marschflugkörper seien vom Schwarzen Meer aus abgefeuert worden, bestätigte der Chef der Militärverwaltung im westukrainischen Lwiw. Demnach richtete sich der Angriff gegen Eisenbahnobjekte in den Kreisen Stryj und Sambir. Explosionen waren am Morgen auch in der Hafenstadt Odessa zu hören. Während die Militärverwaltung von Lwiw von fünf Verletzten sprach, haben die Behörden zu den Angriffen in Odessa noch keine Angaben gemacht. Im Norden haben die Behörden derartige Angaben schon veröffentlicht. So teilte der Gouverneur des Gebiets Sumy mit, dass durch Raketenbeschuss im Kreis Krasnopilja ein Wohnhaus zerstört und drei Menschen verletzt worden seien. Im benachbarten Charkiw sind gemäss Gouverneur eine Frau getötet und eine weitere Person verletzt worden. Der Beschuss habe eine Schule im Stadtteil Saltiwka getroffen. Die Angaben liessen sich nicht unabhängig prüfen. 05:31 Video Aus dem Archiv: Die Hafenstadt Odessa im Krieg Aus 10 vor 10 vom 28.03.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 31 Sekunden.

8:03 Britischer Geheimdienst meldet die wohl vollständige Eroberung Sjewjerodonezks Russland hat Grossbritannien zufolge Sjewjerodonezk grösstenteils eingenommen. Das Ufer des Flusses Siwerskji Donez zwischen der Industriestadt und ihrer Zwillingsstadt Lyssytschansk sei aber weiter unter der Kontrolle der Ukrainer, teilt das britische Verteidigungsministerium mit. In beiden Städten hätten ukrainische Truppen Brücken zerstört. Am Mittwoch hatten die Russen das Stadtzentrum eingenommen. Gefechte in den Vororten Bobrowe und Ustyniwka hätten den russischen Truppen aber keinen Erfolg gebracht, hiess es im ukrainischen Lagebericht. Dafür räumen die ukrainischen Militärs der russischen Offensive in Komyschuwacha zumindest «teilweise Erfolg» ein. Die städtische Siedlung liegt südlich der Grossstadt Lyssytschansk, dem nächsten Etappenziel der Russen. An anderen Frontabschnitten blieb es demnach vergleichsweise ruhig. Das ukrainische Militär berichtet allerdings von anhaltendem russischen Artilleriefeuer auf die Verteidigungslinien im Donbass. Unabhängig sind die Angaben nicht zu überprüfen.

7:31 Merkel nennt Angriff Russlands auf Ukraine «tiefgreifende Zäsur» In ihrer ersten öffentlichen Rede seit rund einem halben Jahr hat die frühere deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel den russischen Angriff auf die Ukraine als «tiefgreifende Zäsur» bezeichnet. Sie wolle als Bundeskanzlerin ausser Dienst keine Einschätzungen von der Seitenlinie abgeben, sagte Merkel in Berlin. Doch zu sehr markiere Russlands Einmarsch in sein Nachbarland einen eklatanten Bruch des Völkerrechts in der Geschichte Europas nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie unterstütze alle entsprechenden Anstrengungen der Bundesregierung, der EU, der USA, der Nato, der G7 und der Uno, «dass diesem barbarischen Angriffskrieg Russlands Einhalt geboten wird». Nach monatelanger öffentlicher Zurückhaltung hielt Merkel beim Abschied des langjährigen Chefs des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, vor mehr als 200 Gästen die Laudatio. Meine Solidarität gilt der von Russland angegriffenen, überfallenen Ukraine und der Unterstützung ihres Rechts auf Selbstverteidigung.

6:50 Friedensnobelpreisträger Muratow versteigert Medaille für Ukrainer Der russische Journalist Dmitri Muratow lässt die Medaille seines Friedensnobelpreises zugunsten von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine versteigern. Gebote würden seit Mittwoch und bis zum 20. Juni online angenommen, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions im texanischen Dallas mit. Der Erlös solle über das UN-Kinderhilfswerk Unicef Flüchtlingen aus dem von Russland angegriffenen Land zugute kommen. Muratow, Chefredakteur der kremlkritischen Zeitung «Nowaja Gaseta», hatte bereits im März angekündigt, seine Alfred-Nobel-Medaille versteigern lassen zu wollen. Der 60-Jährige hatte im vergangenen Jahr zusammen mit der philippinischen Journalistin Maria Ressa den Friedensnobelpreis bekommen. Damit verbunden war auch ein Preisgeld von mehr als 960'000 Euro. Muratow spendete seinen Anteil für soziale Zwecke. 01:55 Video Aus dem Archiv: Friedensnobelpreis für zwei Journalisten Aus Tagesschau vom 08.10.2021. abspielen. Laufzeit 1 Minute 55 Sekunden.

6:25 Ungarn-Veto bremst Sanktionen gegen Moskau Das neue EU-Sanktionspaket gegen Russland wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine kann wegen eines weiteren Einspruchs aus Ungarn nicht in Kraft treten. Die Regierung in Budapest verlangt, die geplanten Strafmassnahmen gegen Patriarch Kirill, das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, zu streichen. Das bestätigten mehrere Diplomaten in Brüssel der Deutschen Presse-Agentur. Der Ausweg aus dieser diplomatischen Blockade ist bislang unklar. Die Bedenken Ungarns sind dem Sprecher von Ministerpräsident Viktor Orban zufolge seit langem bekannt. Ungarn werde sich aber an die Anfang der Woche beim EU-Gipfel unterzeichneten Abmachungen zu Sanktionen halten, zitiert die staatliche Nachrichtenagentur MTI Chef-Sprecher Bertalan Havasi. Audio Aus dem Archiv: Wer ist Patriarch Kyrill? 05:38 min, aus SRF 4 News aktuell vom 12.02.2016. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 38 Sekunden.

4:24 Laut Selenski mindestens 689 Kinder zu Schaden gekommen In fast 100 Tagen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind nach Worten von Präsident Wolodimir Selenski mindestens 689 Kinder zu Schaden gekommen. 243 Kinder seien getötet worden, sagte Selenski in seiner Videoansprache in der Nacht zum Donnerstag. Mindestens 446 Kinder seien verletzt worden, 139 Kinder würden vermisst. Es gebe keine Informationen aus den von russischen Truppen besetzten Gebieten, so Selenski. Nach Moskauer Militärangaben vom Mittwoch sind seit Februar knapp 1.6 Millionen Menschen aus den umkämpften Gebieten der Ukraine und den prorussischen Separatistenrepubliken nach Russland gebracht worden. Dazu zählten knapp 260'000 Kinder. Legende: Selenski erinnerte auch daran, dass weit über 200'000 Kinder aus der Ukraine nach Russland gebracht worden seien. Er sprach von Deportation und einem «niederträchtigen Kriegsverbrechen». Keystone/Archiv

3:14 Offenbar russischer Raketenangriff auf die Westukraine In der Westukraine sind mutmasslich mehrere russische Raketen eingeschlagen. Ziel des Angriffs sei die Verkehrsinfrastruktur im Kreis Stryj gewesen, teilte der Chef der Militärverwaltung im Gebiet Lwiw, Maxym Kosyzkyj, gemäss der Nachrichtenagentur SDA auf Telegram mit. Nach ersten Berichten seien zwei Menschen verletzt worden, Angaben über Tote habe es zunächst nicht gegeben. In allen Teilen der Ukraine wurde Luftalarm wegen befürchteter russischer Raketenangriffe ausgelöst. Bei Beschuss auf die Stadt Mykolajiw im Süden waren früher am Tag zwei Menschen getötet und zwei verletzt worden.

22:47 Dänemark will EU-Verteidigungsvorbehalt abschaffen Dänemark hat sich vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine mit klarer Mehrheit für eine Abschaffung seines EU-Verteidigungsvorbehaltes ausgesprochen. Nach Auszählung fast aller bei einer Volksabstimmung abgegebenen Stimmen lag das Ja-Lager am späten Mittwochabend bei knapp 67 Prozent, die Gegenseite bei rund 33 Prozent. Die EU-weit einzigartige Sonderregelung bedeutet, dass sich das Land bislang zwar an zivilen, nicht aber an militärischen Missionen der EU und auch nicht an der gemeinsamen Entwicklung etwa von Waffensystemen beteiligen konnte. Eine überwältigende Mehrheit der Dänen habe dafür gestimmt, den Vorbehalt abzuschaffen, sagte die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen vor Parteifreunden in Kopenhagen. Dies bedeute, dass sich Dänemark nun an der europäischen Zusammenarbeit bei der Verteidigung und Sicherheit beteiligen könne.

22:03 US-Raketensysteme sind bereits in Europa Die US-Regierung will der Ukraine in einer ersten Tranche vier Mehrfachraketenwerfer-Systeme vom Typ Himars liefern und rechnet mit deren Einsatz im Kriegsgebiet in wenigen Wochen. «Wir haben die Systeme bereits in Europa vorpositioniert, sodass sie zügig geliefert werden können», sagte der Pentagon-Spitzenbeamte Colin Kahl in Washington. «Wir gehen von drei Wochen aus, in denen die Ukrainer in der Bedienung des Systems geschult werden. Es wird noch einige zusätzliche Schulungen für die Wartung geben. Irgendwann in diesem Zeitrahmen kann man also damit beginnen, die Systeme in den Kampf zu schicken.» Kahl wollte keine konkreten Angaben dazu machen, wieviele weitere Himars-Systeme die USA noch liefern könnten. «Wir haben sicherlich noch Spielraum nach oben», sagte er. Kahl beschrieb die Gefechte im Osten der Ukraine als «konzentriertes Artillerie-Duell» zwischen ukrainischen und russischen Truppen. «Wir denken, dass diese Systeme sehr nützlich sein werden.» Die gelenkten Raketen mit einer relativ grossen Reichweite von rund 80 Kilometern könnten dafür sorgen, «einigen Druck von ukrainischen Truppen an der Front zu nehmen». Legende: Solche Mehrfachraketenwerfer-Systeme vom Typ Himars wie hier bei einer US-Übung auf den Philippinen werden an die Ukraine geliefert. Reuters

21:53 Novartis nimmt Geschäft in der Ukraine wieder auf Der schweizerische Pharmakonzern Novartis will den Betrieb in der Ukraine langsam wieder aufnehmen. Nach Prüfung der aktuellen Sicherheitssituation im Land habe man damit begonnen, den Geschäftsbetrieb aus der Ferne wieder aufzunehmen, heisst es in einer Mitteilung . Dabei handle man auch auf Empfehlungen und Ratschläge, die regelmässig überprüft würden. Novartis wolle damit dem vom Krieg gezeichneten Land bei der Wiederherstellung grundlegender und kritischer Geschäftsprozesse helfen, schreibt der Konzern weiter. Das Team in der Ukraine freue sich darauf, an seine Arbeit zurückzukehren. «Die Sicherheit unserer Mitarbeiter bleibt unser oberstes Ziel», betont Novartis weiter. Man werde entsprechend die Situation und die Geschäftsabläufe ständig überprüfen. Legende: Keystone