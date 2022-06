Der Ticker startet um 5:00 Uhr

20:21 Ukrainisches Militär soll 20 Ortschaften zurückerobert haben Die ukrainische Armee hat nach Militärangaben im Süden des Landes 20 besetzte Ortschaften von russischen Truppen zurückerobert. Aus diesen Dörfern im Verwaltungsgebiet Cherson sei etwa die Hälfte der Bevölkerung geflüchtet, sagte der Leiter der regionalen ukrainischen Militärverwaltung, Hennadij Lahuta, im Fernsehen. Der Angriff werde von Norden aus dem ukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk geführt, die ukrainischen Truppen rückten weiter nach Süden vor. Unabhängig überprüfbar waren die Angaben nicht. Es gibt aber seit Tagen Berichte über Vorstösse der ukrainischen Armee im Süden, während sie gleichzeitig Stellungen im Osten wegen der überlegenen russischen Feuerkraft räumen muss. Die Stadt Cherson ist bislang als einzige ukrainische Gebietshauptstadt von der russischen Armee besetzt worden. Durch die Einführung des Rubels und die Ausgabe russischer Pässe unternimmt Moskau erste Schritte, um diese Region an Russland anzugliedern.

18:15 Stoltenberg zeigt sich bezüglich Nato-Norderweiterung weiter optimistisch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg gibt sich weiter optimistisch, dass Schweden und Finnland trotz Bedenken der Türkei bald in die Nato aufgenommen werden können. «Ich bin zuversichtlich, dass wir einen Weg nach vorne finden werden», sagte Stoltenberg bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Aussenminister Antony Blinken in Washington. Es sei nicht das erste Mal, dass es in der Nato Differenzen und Meinungsverschiedenheiten gebe. «Aber wir können auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken und sind auch in der Lage, diese Differenzen zu überwinden und uns darauf zu einigen, wie wir vorankommen können.» Die Nato will Stoltenberg zufolge in den nächsten Tagen ein Treffen in Brüssel mit hochrangigen Vertretern aus Schweden, Finnland und der Türkei einberufen. Legende: Reuters

17:30 US-Aussenminister: «Ukraine wird US-Raketen nicht für Angriff auf Russland nutzen» Die Ukraine hat nach Angaben der USA versichert, die US-Raketensysteme nicht für Angriffe auf Russland zu verwenden. Das erklärt US-Aussenminister Anthony Blinken. Präsident Joe Biden hatte zuvor zugestimmt, der Ukraine fortschrittliche Langstrecken-Raketen zu liefern, die auch Ziele in Russland treffen könnten. Russland warf ihm darauf hin vor, die Lage zu eskalieren. Audio USA stellen Ukraine modernste Waffen zur Verfügung 01:13 min, aus HeuteMorgen vom 01.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.

16:27 UNO-Generalsekretär: Fortschritte bei Lösung für Lebensmittelversorgung UNO-Generalsekretär Antonio Guterres sieht Fortschritte hin zu einer Lösung der weltweiten Probleme bei der Lebensmittelversorgung vor allem armer Länder infolge des Krieges in der Ukraine. Eine Einigung sei jedoch noch in weiter Ferne, sagt er auf einer Pressekonferenz mit der schwedischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson in Stockholm. «Ich denke, dass es Fortschritte gibt, aber wir sind noch nicht so weit. Das sind komplexe Dinge, und die Tatsache, dass alles miteinander verknüpft ist, macht die Verhandlungen besonders komplex.» Durch Russlands Blockade beziehungsweise Kontrolle der ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer sind die Getreidelieferungen aus der Ukraine seit Beginn der Invasion ins Stocken geraten. Die Ukraine ist einer der wichtigsten Getreidelieferanten weltweit. 02:27 Video Im Nahen Osten fehlt der ukrainische Weizen Aus Tagesschau vom 28.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 27 Sekunden.

15:27 Kreml reagiert gelassen auf Öl-Boykott Moskau hat gelassen auf den in der EU geplanten weitreichenden Boykott von russischem Öl reagiert. Die frei werdenden Mengen würden in andere Richtungen umgeleitet, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. «Diese Sanktionen wirken sich natürlich negativ auf den gesamten Kontinent aus – auf die Europäer und auf uns und auf den gesamten globalen Energiemarkt.» Russland werde die negativen Folgen durch systematische Handlungen minimieren, sagte Peskow. Schon nach dem Öl-Embargo der USA hatte die russische Führung erklärt, dass die Mengen fast komplett auf andere Märkte umgeleitet worden seien. Die Einnahmen sprudelten, hiess es. 05:58 Video Einigung auf Kompromiss zu Öl-Embargo gegen Russland Aus Tagesschau vom 31.05.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 58 Sekunden.

14:47 Russland berichtet über Abschuss westlicher Waffentechnik Russlands Militär hat nach eigenen Angaben mit massierten Luft- und Artillerieschlägen unter anderem westliche an die Ukraine gelieferte Waffensysteme zerstört. «Es wurden bis zu 200 Nationalisten und 24 Waffensysteme vernichtet, darunter auch eine Batterie von 155-Millimeter-Haubitzen vom Typ M777, das 203-Millimeter-Geschütz 2S7 «Pion», ein Mehrfachraketenwerfer «Grad» und zwei Munitionsdepots», sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Mittwoch. Die Ukraine hat laut Medienberichten von Australien und den USA M777-Haubitzen erhalten. Die Abschüsse wurden laut Konaschenkow von den Raketen- und Artillerietruppen erzielt. Daneben zählte er den Beschuss von Gefechtsständen, Truppenansammlungen und Militärkonvois durch die Luftwaffe auf. Zudem habe die russische Luftabwehr einen Kampfjet vom Typ Su-25 sowie einen Mi-8-Militärhubschrauber im Raum Charkiw abgeschossen. Unabhängig konnten die Angaben aus Moskau nicht überprüft werden. Legende: Eine M777-Haubitze wird in den USA für den Transport nach Europa vorbereitet. Reuters

13:56 Russland schliesst Treffen zwischen Putin und Selenski nicht aus Russland schliesst ein Treffen zwischen Präsident Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatsoberhaupt Wolodimir Selenski nicht aus. Allerdings müsse jedes Gespräch dieser Art vorbereitet werden, sagt der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, vor der Presse. Die Beratungen beider Seiten über eine Friedensvereinbarung seien vor langer Zeit eingestellt und nicht wieder aufgenommen worden. Die Menschen in den von Russland besetzten Gebieten Cherson, Saporischschja und Donbass müssten selbst über ihre Zukunft entscheiden, fügt Peskow hinzu. Die russische Regierung zweifle nicht daran, dass sie «die beste Entscheidung» treffen würden. Die Ukraine hat erklärt, dass eine Annexion der Regionen durch Russland die Friedensgespräche zwischen beiden Seiten beenden würde. Legende: Weiter sagte Dmitri Peskow, Moskau vertraue nicht darauf, dass die Ukraine von den USA gelieferte Raketen nicht auf russisches Territorium abfeuern werde. Die USA würden absichtlich Öl ins Feuer giessen. Reuters

12:31 Papst macht sich Sorgen über gestoppte Getreideexporte Papst Franziskus zeigt sich besorgt über die in Folge des russischen Angriffskriegs gestoppten Getreideexporte aus der Ukraine. «Die Blockade der Exporte von Getreide aus der Ukraine, von denen das Leben von Millionen von Menschen abhängt, besonders in den ärmsten Ländern, löst grosse Sorge aus», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche während der traditionellen Generalaudienz vor zahlreichen Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom. Es müsse alles unternommen werden, um dieses Problem zu lösen und das Menschenrecht auf Nahrung zu garantieren. «Man nutze bitte nicht das Getreide, ein Grundnahrungsmittel, als Kriegswaffe», erklärte der 85 Jahre alte Argentinier. Der mehr als drei Monate dauernde russische Angriffskrieg gegen den Getreide-Grossexporteur Ukraine hat in vielen Ländern zu Knappheit und einer Verteuerung von Lebensmitteln geführt. Die Ukraine kann kaum exportieren. Die Vereinten Nationen warnen, dass der Ukraine-Krieg Hungerprobleme auf der Welt verschlimmern könnte. Legende: Papst Franziskus verfolgt das Geschehen in der Ukraine. Reuters

11:49 Russland ist mit Hyperschall-Rakete einen Schritt weiter Russland hat nach eigenen Angaben die Tests mit einer neuen Hyperschall-Rakete beendet. Noch vor Ende des Jahres soll der Marschflugkörper des Typs Zircon auf einer Fregatte der Nordmeerflotte installiert werden, zitiert die Nachrichtenagentur Tass Flottenkommandant Alexander Moisejew. Hyperschall-Raketen sind schwer von Abwehrsystemen abzufangen, da sie relativ niedrig und sehr schnell fliegen können. Die Geschwindigkeit kann ein Vielfaches der Schallgeschwindigkeit betragen.

11:20 Russen kontrollieren 70 Prozent von Sjewjerodonezk Die ostukrainische Stadt Sjewjerodonezk ist dem Gouverneur der Region Luhansk zufolge zu 70 Prozent unter russischer Kontrolle. Einige ukrainische Truppen hätten sich zu bereits vorbereiteten Stellungen zurückgezogen, sagt Gouverneur Serhij Gaidai.

10:26 Scholz sagt Ukraine Flugabwehrsystem zu Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Ukraine die Lieferung eines modernen Flugabwehrsystems zugesagt. Ausserdem werde den ukrainischen Streitkräften ein Ortungsradar zur Verfügung gestellt, das Artillerie aufklären könne, sagte Scholz im Bundestag. Zudem wies Scholz den Vorwurf, Deutschland liefere keine schweren Waffen an die Ukraine, zurück. Er verwies auf den Ringtausch mit Verbündeten beim Schützenpanzer «Marder». Zudem würden in den kommenden Wochen zusammen mit den Niederlanden zwölf Panzerhaubitzen geliefert. Die Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland an den Geschützen werde in wenigen Tagen abgeschlossen sein. Legende: An die Adresse des russischen Präsidenten Wladimir Putin gerichtet sagt der deutsche Kanzler Olaf Scholz: «Putin darf und wird diesen Krieg nicht gewinnen.» Reuters

10:05 Russland warnt vor Eskalation Russland warnt angesichts der weiteren Militärhilfe der USA an die Ukraine vor einer Eskalation. Jede Waffenlieferung an die Ukraine erhöhe die Gefahr einer direkten Konfrontation zwischen Russland und den USA, zitiert die Nachrichtenagentur RIA den stellvertretenden Aussenminister.

9:32 Gas trotz Lieferstopp nach Dänemark Trotz des Lieferstopps von Gazprom fliesst weiterhin Gas nach Dänemark. Daten des dänischen Systembetreibers Energinet zeigen unveränderte Mengen. Es gibt keine direkte Pipeline von Russland nach Dänemark. Der russische Energieriese Gazprom bestätigt, dass er wie angekündigt dem dänischen Versorger Orsted und Shell Energy Europe den Gashahn zugedreht hat. Grund sei, dass die Firmen nicht wie von Russland gefordert in Rubel bezahlt hätten.

8:55 Nato rechnet im Donbass mit monatelangem Krieg Die Nato rechnet einem Medienbericht zufolge noch mit einem monatelangen Krieg in der Ukraine. «Während die Kämpfe im Donbass wahrscheinlich noch einige Monate andauern, ist die intensivste Phase – und Russlands beste Chance, seine erklärten Ziele kurzfristig zu erreichen – in den nächsten zwei Monaten», zitiert «Business Insider» aus einem Lagebericht der Nato von Anfang dieser Woche.

8:02 Russische Truppen setzen sich im Zentrum von Sjewjerodonezk fest Das russische Militär hat sich nach ukrainischen Angaben beim Sturm des Verwaltungszentrums Sjewjerodonezk im Stadtzentrum festgesetzt. «Der Aggressor hat Angriffe in den nördlichen, südlichen und östlichen Stadtgebieten von Sjewjerodonezk durchgeführt, mit einzelnen Einheiten Erfolg gehabt und nistet sich nun im Stadtzentrum ein», teilt der ukrainische Generalstab in seinem morgendlichen Lagebericht mit. Nach Angaben des britischen Geheimdienstes ist mehr als die Hälfte der Stadt von russischen Streitkräften besetzt. Westlich der Stadt, im Raum Bachmut, versuchten die Russen, die ukrainischen Verteidiger aus ihren Positionen bei Bilohoriwka und Wrubiwka im westlichen Rückraum von Sjewjerodonezk zu drängen. Die russischen Angriffe zielen wohl darauf ab, den Ukrainern einen geordneten Rückzug aus der früheren Grossstadt zu verwehren. Diese ist seit 2014 Verwaltungszentrum der Region Luhansk im Osten der Ukraine. Nach ukrainischen Angaben wurden neun russische Angriffe im Donbass abgewehrt und mehr als 20 Militärfahrzeuge ausser Gefecht gesetzt. Unabhängig lassen sich diese Angaben nicht überprüfen. Legende: Dieser Mann und sein Baby harren, wie viele Menschen in Sjewjerodonezk, in einem Luftschutzraum aus. Die Stadt im Donbass ist hart umkämpft. Reuters

7:19 Finma verlängert Schutzmassnahmen bei Sberbank Schweiz Die Finanzmarktaufsicht Finma hat sogenannte Schutzmassnahmen bei der russischen Sberbank (Switzerland) bis Anfang August verlängert. Diese wurden wegen des Ukraine-Kriegs zum Schutz der Gläubiger angeordnet. Aufgrund des internationalen Sanktionsumfelds und der in der Folge weiter bestehenden Risiken für die Liquiditätssituation der Bank blieben die Massnahmen bis am 2. August 2022 bestehen, heisst es in einer Mitteilung der Finma. Damit untersteht die Bank weiterhin einem weitgehenden Auszahlungs- und Transaktionsverbot. Sie darf ohne Zustimmung der Finma keine Auszahlungen oder Transaktionen tätigen, die nicht für den operativen Betrieb als Bank nötig sind. Anfang März hatte die Finma erstmals Schutzmassnahmen ergriffen.

5:58 Russische Atom-Streitkräfte halten Militärübungen ab Die russischen Atom-Streitkräfte führen nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax in der nordöstlich von Moskau gelegenen Provinz Iwanowo Truppenübungen durch. Etwa 1000 Soldaten würden umfangreiche Manöver mit über 100 Einsatzfahrzeugen abhalten, darunter auch Trägerraketen für ballistische Interkontinentalraketen vom Typ Jars, berichtet Interfax unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Der Bericht kann bislang nicht unabhängig überprüft werden.

2:14 Fünf Millionen Kinder aus der Ukraine brauchen humanitäre Hilfe Mehr als fünf Millionen Kinder aus der Ukraine sind nach Angaben des Kinderhilfswerks Unicef wegen des Krieges in ihrem Heimatland auf humanitäre Hilfe angewiesen. In der Ukraine selbst bräuchten nach dem russischen Angriff etwa drei Millionen Kinder Unterstützung, teilte die UN-Organisation am Mittwoch in New York mit. Hinzu kämen etwa 2.2 Millionen Kinder, die inzwischen in andere Länder geflohen seien. Unicef zufolge wurden seit Beginn des Kriegs am 24. Februar mindestens 262 Kinder getötet. Hunderte Schulen seien beschädigt. Der 1. Juni sei eigentlich der internationale Tag zum Schutz von Kindern, sagte Unicef-Direktorin Catherine Russell. «Doch anstatt diesen Tag zu feiern, nähern wir uns dem 100. Tag eines Krieges, der das Leben von Millionen Kindern erschüttert. Ohne einen sofortigen Waffenstillstand und einen ausgehandelten Frieden werden die Kinder weiter leiden.» Legende: Durch den Krieg in der Ukraine sei das Leben von Millionen von Kindern erschüttert, so Unicef. Keystone

2:05 Biden: USA liefern moderne Raketensysteme in die Ukraine Die US-Regierung wird der Ukraine als Folge des russischen Angriffskriegs nach Angaben von Präsident Joe Biden moderne Raketensysteme liefern. Biden schrieb in einem am Dienstagabend (Ortszeit) veröffentlichten Gastbeitrag für die «New York Times», damit solle das angegriffene Land in der Lage versetzt werden, «wichtige Ziele auf dem Schlachtfeld in der Ukraine» präziser zu treffen. Biden machte keine Angaben dazu, um welche Systeme es sich konkret handelt. Davor hatte die US-Regierung mitgeteilt, sie erwäge die Lieferung der in den USA hergestellten Artilleriesysteme MLRS und HIMARS. Die ukrainische Führung hatte um solche Waffen gebeten, um den russischen Vormarsch im Osten der Ukraine aufhalten zu können. Laut Angaben von US-Regierungsbeamten werden die USA Raketen mittlerer Reichweite liefern. Sie würden eine Entfernung von bis zu 80 Kilometer erreichen. Die hochmodernen Waffen werden im Rahmen eines 700 Millionen schweren Waffenpakets an die Ukraine geliefert. Die ukrainische Seite habe versichert, die Raketen würden nur zur Abwehr benutzt und nicht in Russland eingesetzt, heisst es weiter.