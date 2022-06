Der Ticker startet um 6:00 Uhr

15:55 Selenski: EU-Mitgliedschaft der Ukraine wegweisend für Europa Wolodimir Selenski hat die Entscheidung über eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine als wegweisend für ganz Europa bezeichnet. «Eine positive Antwort auf den ukrainischen Antrag zur EU-Mitgliedschaft kann eine positive Antwort auf die Frage sein, ob es überhaupt eine Zukunft des europäischen Projekts gibt», sagte der ukrainische Präsident am Samstag. Bei der Abwehr russischen Angriffskriegs habe das ukrainische Volk «bereits einen riesigen Beitrag zur Verteidigung der gemeinsamen Freiheit geleistet». Kiew sei dankbar für das sechste Sanktionspaket gegen Russland. Aber es sei ein siebtes Sanktionspaket erforderlich, das alle russischen Beamten und Richter treffen sollte, die für den Krieg arbeiteten, forderte Selenski. Zudem müssten alle russischen Banken sanktioniert werden. Selenski sprach sich zudem für einen kompletten Verzicht der EU auf russische Energieträger sowie für ein Wiederaufbauprogramm für sein Land aus. Legende: Woldimir Selenski bei der gemeinsamen Medienkonferenz mit Ursula von der Leyen anlässlich ihrer zweiten Reise in die Ukraine und vor dem Hintergrund des Antrags für einen Beitritt zur EU. Keystone

14:53 Von der Leyen kündigt Analyse des EU-Beitrittsantrags der Ukraine an Die EU-Kommission will die Analyse des EU-Beitrittsantrags der Ukraine bis Ende nächster Woche abschliessen. Das kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Samstag in Kiew an, am Rande von Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. Sie liess dabei offen, ob die Kommission den 27 EU-Mitgliedstaaten nach der Analyse empfehlen wird, der Ukraine den Status eines Beitrittskandidaten zu geben oder nicht. Von der Leyen lobte in Kiew die parlamentarisch-präsidentielle Demokratie des Landes und die gut funktionierende Verwaltung, mahnte aber eine Modernisierung der Verwaltung und den Kampf gegen Korruption an. Auf der Grundlage der Analyse und Empfehlung der EU-Kommission entscheiden dann die EU-Mitgliedstaaten über das weitere Vorgehen. Die Ansichten gehen dabei weit auseinander. Die Ukraine hatte kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs einen Antrag auf Annahme in die EU gestellt.

13:44 Flughäfen in Südrussland bleiben bis 18. Juni geschlossen Wegen des Krieges in der Ukraine haben Russlands Behörden die Flugverbote im Süden des Landes bis zum 18. Juni verlängert. Insgesamt elf Flughäfen bleiben weiterhin gesperrt, teilt die Luftfahrtbehörde Rosawiazija mit. Unter den betroffenen Airports sind der im Schwarzmeer-Kurort Anapa, in Rostow am Don und in der Grossstadt Krasnodar. Auch für die Flughäfen von Gelendschik, Woronesch sowie in Simferopol auf der 2014 annektierten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim gelten die Luftraumbeschränkungen demnach weiter. In der bei Touristen beliebten Stadt Sotschi am Schwarzen Meer läuft der Flugbetrieb aber weiter.

12:49 Polen: Deutschland zeigt bei Panzer-Lieferung «keinen guten Willen» Polen hat der deutschen Regierung mangelndes Engagement bei der versprochenen Lieferung von Panzern vorgeworfen. «Die Gespräche sind ins Stocken geraten. Man sieht keinen guten Willen, hoffen wir, dass sich das ändert», sagte der Chef des Nationalen Sicherheitsbüros beim Präsidenten, Pawel Soloch, am Samstag dem Sender Radio rmf.fm. Man habe in Berlin darum gebeten, Panzer zu erhalten, mit denen Panzer ersetzt werden sollen, die Polen an die Ukraine abgegeben hat, sagte Soloch. «Die deutsche Militärhilfe – sei es für die Ukraine oder sei es die Unterstützung von Ländern, die diese Hilfe leisten – bleibt hinter den Erwartungen zurück.» Polen unterstützt sein Nachbarland mit Panzern des sowjetischen Typs T-72. Warschau hat bereits deutlich gemacht, dass es dafür Ausgleich von Nato-Partnern erwartet, auch von Deutschland. Ein grosser Teil des Panzerarsenals in den polnischen Streitkräften bestehe aus deutschen Panzern vom Typ Leopard.

12:22 Kiew reagiert pikiert auf Äusserung von US-Präsident Biden Die politische Führung in Kiew hat verstimmt auf Äusserungen von US-Präsident Joe Biden reagiert, wonach der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski vor Kriegsbeginn die von Russland ausgehende Gefahr nicht ernst genug genommen haben soll. Bei einer Fundraiser-Veranstaltung am Freitagabend in Los Angeles hatte Biden gesagt, es habe bereits vor dem 24. Februar Beweise dafür gegeben, dass Kremlchef Wladimir Putin die Ukraine überfallen wolle. Dann fügte er hinzu: «Es gab keinen Zweifel. Und Selenski wollte es nicht hören – viele Leute wollten es nicht.» «Die Phrase ‹wollte nicht hören› bedarf sicherlich einer Erläuterung», sagte am Samstag der ukrainische Präsidentensprecher Serhij Nykyforow. Selenski habe die internationalen Partner immer wieder dazu aufgerufen, präventiv Sanktionen zu verhängen, um Russland zu einem Abzug der damals schon in der Grenzregion zur Ukraine stationierten Truppen zu zwingen, sagte Nykyforow der Onlinezeitung Liga.net. «Und hier kann man schon sagen, dass unsere Partner ‹uns nicht hören wollten›.» Legende: US-Präsident Biden bei seinem Auftritt in Los Angeles am Freitagabend. Keystone

11:56 Russland will auf Nato-Aufstockung in Polen reagieren Russland kündigt eine «proportionale und angemessene Reaktion» auf die Aufstockung von Nato-Truppen in Polen an. So sollten «potenzielle Bedrohungen der Sicherheit der Russischen Föderation neutralisiert» werden, zitiert die Nachrichtenagentur Interfax Oleg Tjapkin, der im russischen Aussenministerium für die Beziehungen zu Europa zuständig ist. Legende: Polnische Sodaten seilen sich bei einer Übung Ende Mai 2022 von einem Helikopter ab. Reuters

11:43 Selenski: Ukraine wird im Krieg Oberhand gewinnen Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski zeigt sich in einer Ansprache für eine internationale Sicherheitskonferenz in Singapur überzeugt, dass sein Land im Krieg gegen Russland «definitiv» die Oberhand gewinnen werde. Gleichzeitig warnt er die Delegierten aus 40 Ländern, dass in Afrika und Asien «eine akute und schwere Lebensmittelkrise und Hunger» drohten, wenn die Ukraine wegen der russischen Blockade nicht genügend Nahrungsmittel exportieren könne. Selenski hält seine übertragene Ansprache an das Shangri-La-Dialogforum von einem unbekannten Ort in Kiew.

11:05 Russische Pässe für Menschen in Saporischschja Russland setzt seine Versuche fort, besetzte ukrainische Gebiete enger an sich zu binden. In den von russischen Truppen kontrollierten Teilen der Region Saporischschja sollen von Samstag an russische Pässe ausgehändigt werden. Die Empfänger würden danach als vollwertige Bürger Russlands betrachtet, sagte ein Mitglied der Besatzungsbehörden, Wladimir Rogow, dem Fernsehsender Rossija-24. Ihm zufolge haben dort mehr als 70'000 Menschen Anträge gestellt. Auch in der von russischen Truppen besetzten Stadt Cherson haben Einwohner russische Reisepässe erhalten. Laut der amtlichen Nachrichtenagentur TASS erhielten 23 Einwohner während einer Zeremonie den Pass dank eines «vereinfachten Verfahren», das gemäss einem Dekret von Präsident Wladimir Putin möglich geworden ist.

10:41 Von der Leyen in Kiew eingetroffen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist zu Gesprächen über den EU-Beitrittsantrag der Ukraine in Kiew eingetroffen. Die deutsche Spitzenpolitikerin will mit Präsident Wolodimir Selenski unter anderem noch offene Punkte des Aufnahmegesuchs erörtern. Die EU-Kommission wird voraussichtlich kommenden Freitag ihre Einschätzung dazu veröffentlichen, ob der Ukraine der Status als Kandidat für einen EU-Beitritt gewährt werden sollte.

9:05 Besetzte Gebiete umgehen Sanktionen bei Getreideexporten Die Behörden in einem von russischen Truppen besetzten Teil der Ukraine sollen «raffinierte Methoden» nutzen, um westliche Sanktionen zu umgehen und Getreide nach Nordamerika, an Länder im Nahen Osten und nach Afrika zu verkaufen. Dies berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA. «Sie fürchten sich vor den Sanktionen, kaufen aber trotzdem mit Freude unser Getreide – natürlich über Zwischenhändler und mit listigen Tricks», zitierte RIA eine Aussage Wladimir Rogows, einem Mitglied der Verwaltung der südöstlichen Region Saporischschja, im russischen Fernsehen. Die Ukraine wirft Russland vor, seit seinem Angriff im Februar Getreide aus den von Moskau besetzten Gebieten zu stehlen.

8:09 Ukrainischer Militärgeheimdienst spricht von Artilleriekrieg Die schweren Kämpfe um die Industriestadt Sjewjerodonezk halten an. «Dies ist jetzt ein Artilleriekrieg», sagte Wadim Skibitski, der stellvertretende Leiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes, der britischen Zeitung «Guardian». Alles hänge nun davon ab, welche und wie viele Waffen der Westen der Ukraine liefere. Die Ukraine verfüge über ein Artilleriegeschütz gegenüber 10 bis 15 russischen Artilleriegeschützen. Auch das britische Verteidigungsministerium berichtet von anhaltenden «intensiven Strassenkämpfen» zwischen russischen und ukrainischen Truppen in Sjewjerodonezk. Auf beiden Seiten gebe es vermutlich zahlreiche Opfer, teilt das Ministerium unter Berufung auf Geheimdienst-Erkenntnisse via Twitter mit. Die um Sjewjerodonezk stationierten russischen Truppen seien seit Freitag nicht in den Süden der Stadt vorgestossen.

6:02 Bürgermeister fordert nach Cholera-Ausbruch humanitären Korridor Der Bürgermeister der von russischen Truppen kontrollierten südukrainischen Stadt Mariupol fordert die Vereinten Nationen und das Internationale Rote Kreuz auf, sich für die Einrichtung eines humanitären Korridors einzusetzen, damit die verbliebenen Einwohner die Stadt verlassen könnten. In der Stadt sei die Cholera ausgebrochen, sagt Wadim Boitschenko. «Es gibt einen Ausbruch von Dysenterie und Cholera. Der Krieg, der mehr als 20'000 Menschen das Leben gekostet hat, wird mit diesen Infektionsausbrüchen leider die Leben weiterer Tausender von Menschen in Mariupol fordern», sagte er im ukrainischen Fernsehen. Der von russischen Truppen aus Mariupol vertriebene Bürgermeister warf den Besatzern zudem vor, in der Stadt Mehrfamilienhäuser abzureissen, ohne zuvor die Leichen getöteter Bewohner zu bergen. Die Toten würden mit dem Schutt abtransportiert, schrieb Boitschenko am Freitag im Nachrichtendienst Telegram. In der Hafenstadt seien 1300 Gebäude zerstört worden und unter den mehrstöckigen Häusern würden jeweils 50 bis 100 Tote vermutet. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Ukrainische Behörden schätzten die Zahl der in Mariupol getöteten Zivilisten noch vor der Eroberung durch russische Truppen auf bis zu 20'000. Legende: Die sanitären Anlagen seien zerstört worden und Leichen verwesten in den Strassen, sagte der Bürgermeister weiter. Keystone/Archiv (25. Mai 2022)

2:30 Bisher offenbar etwa 10'000 ukrainische Soldaten tot Etwa 10'000 Soldaten der ukrainischen Armee sind nach Angaben eines Beraters von Präsident Wolodimir Selenski seit der russischen Invasion im Februar getötet worden. Die Zahl fiel am Freitag in einem der regelmässigen Youtube-Videointerviews des Vertrauten Olexi Arestowitsch mit dem oppositionellen Mark Feygin aus Russland. Diese Woche hatte Verteidigungsminister Olexi Resnikow gesagt, dass aktuell täglich bis zu 100 ukrainische Soldaten getötet würden. Arestowitsch sagte darüber hinaus, dass auf ukrainischer Seite auch zu Beginn des Krieges rund 100 Militärangehörige pro Tag gestorben seien. Laut Arestowitsch werden dauerhaft mehr russische als ukrainische Soldaten getötet. Am Freitag seien die Angriffe der ukrainischen Artillerie mit westlicher Munition besonders effizient gewesen, sagte er und nannte die Schätzung von rund 600 getöteten russischen Soldaten. Legende: Der Selenski-Berater Arestowitsch (rechts) appellierte zudem an den Westen, viel schneller Waffen und Munition zu liefern. Die Regierung in Kiew sei für die bisherige Hilfe aber auch sehr dankbar, ohne die die Ukraine vermutlich bereits hinter den Dnepr-Fluss zurückgedrängt worden wäre. Printscreen: FeyginLive/Youtube

22:43 Mantovani: «Russland will die Provinz Luhansk um jeden Preis einnehmen» Die Provinz Luhansk werde demnächst unter russische Kontrolle fallen, glaubt der ETH-Militärstratege Mauro Mantovani. «Russland will die Provinz Luhansk um jeden Preis einnehmen, sie ist wirtschaftlich und politisch wichtig.» Denn so könnte Russland erstmals sagen, sie hätten eine vollständige Provinz unter Kontrolle. In Mykolajiw hat die ukrainische Armee die Invasoren aktuell etwas zurückgedrängt. Doch sie könnten jederzeit zurück sein. «Das überragende Ziel der Russen ist, die Ukraine zu einem abhängigen Binnenland zu machen», erklärt Mantovani im «10 vor 10»-Interview . «Im Süden der Ukraine das Projekt Neurussland zu vollenden – mit einem Anschluss an Transnistrien.» 00:29 Video Mauro Mantovani über die Lage in Luhansk Aus 10 vor 10 vom 10.06.2022. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

22:01 Russland verlässt Welttourismusorganisation Russland hat sich aus der Welttourismusorganisation (UNWTO) verabschiedet. Eine entsprechende Anordnung der Regierung wurde in Moskau veröffentlicht. Russlands Mitgliedschaft in der Sonderorganisation der Vereinten Nationen war bereits Ende April wegen des Angriffskriegs in der Ukraine von der UNO-Generalversammlung suspendiert worden. Kurz zuvor hatte Moskau schon den Rückzug aus der UNWTO angekündigt. Begründet wurde dies mit einer «Politisierung» der Organisation. Der UNWTO mit Sitz in Madrid gehören mehr als 150 Staaten an. Erklärtes Ziel ist die Entwicklung eines verantwortlichen, nachhaltigen und allgemein zugänglichen Tourismus. Dabei soll besonderes Augenmerk auf die Interessen von Entwicklungsländern gelegt werden.

21:22 Obama ruft zu langanhaltender Unterstützung für Ukraine auf Der frühere US-Präsident Barack Obama hat zu einer langanhaltenden Unterstützung für die Ukraine aufgerufen. Man erlebe einen Krieg, der an die dunkelste Geschichte Europas erinnere, aber auch einen heldenhaften Widerstand des ukrainischen Volkes gegen die russische Aggression, sagte er auf dem Kopenhagener Demokratie-Gipfel. Wegen des Mutes der Ukrainer und der Solidarität der Welt schaffe es Russlands Präsident Wladimir Putin nicht, seine Ziele in der Ukraine und darüber hinaus zu erreichen, sagte Obama. Der Krieg sei jedoch weit von einem Ende entfernt. «Unsere Unterstützung für die Ukraine muss stark, standhaft und nachhaltig bleiben, bis dieser Konflikt gelöst ist.» Zugleich wies Obama in seiner Rede in der dänischen Hauptstadt darauf hin, dass es viele weitere Konflikte auf der Erde gebe. «Putins Gesetzlosigkeit geschieht nicht isoliert. Auf allen Kontinenten erleben wir einen demokratischen Rückfall.» Legende: Barack Obama wies in seiner Rede daraufhin, dass die Unterstützung für die Ukraine stark und nachhaltig bleiben müsse, bis der Konflikt gelöst sei. Reuters

20:34 Deutschland beginnt direkte Medizin-Hilfe für die Ukraine Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat der Ukraine umfassende Hilfe bei der Versorgung von Kriegsopfern zugesagt. «Wir werden alles tun, was wir können, um Sie zu unterstützen in diesem ungerechtfertigten, unmenschlichen und barbarischen Krieg», sagte Lauterbach bei einem Besuch in der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg). Dafür sollen auch Traumazentren für Verletzte sowie Werkstätten zur Herstellung von Prothesen eingerichtet werden. Zudem hätten sich 200 Chirurgen und Notfallmediziner für einen Einsatz in der Ukraine angeboten, so Lauterbach. Das Unfallkrankenhaus Berlin bilde ukrainische Ärzte und Ärztinnen für die Behandlung von Verbrennungswunden aus. Der Besuch Lauterbachs fand zeitgleich mit einer Reise von Agrarminister Cem Özdemir statt. «Wir machen hier eine humanitäre Initiative im Namen der gesamten Bundesregierung», sagte Lauterbach der ARD. Empfangen worden war Lauterbach von seinem ukrainischen Amtskollegen Viktor Ljaschko, mit dem er an einer Geberkonferenz für den Aufbau eines Reha-Zentrums für Kriegsversehrte teilnahm. Legende: Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, besucht das Burn Center of the St. Luke s Hospital, Multidisciplinary Clinical Hospital for Intensive Care and Emergency in Lwiw. imago images

20:29 Elfter Gefangenenaustausch auf beiden Seiten Nach ukrainischen Angaben haben beide Seiten zum elften Mal seit Anfang des Krieges Gefangene ausgetauscht. Vier Russen und fünf Ukrainer seien an ihre Heimatländer übergeben worden, schreibt ein ukrainischer Gouverneur auf dem Messenger-Dienst Telegram. Einer der freigelassenen Ukrainer sei der Bürgermeister Oleh Pylypenko, der am 10. März von russischen Streitkräften entführt worden.

19:46 Bund unterstützt Tessin bei der internationalen Ukraine-Konferenz Für die Ukraine-Wiederaufbaukonferenz am 4. und 5. Juli in Lugano (TI) bietet der Bundesrat bis zu 1600 Armeeangehörige auf. Zudem stellt die Schweizer Luftwaffe den Luftpolizeidienst sicher. Schliesslich beteiligt sich der Bund mit 80 Prozent an den Sicherheitskosten, die für den Kanton Tessin anfallen, wie der Bundesrat am Freitag beschlossen hat. Die Angehörigen der Armee übernehmen den Schutz von Standorten und stellen Material und Fahrzeuge sowie Mittel zur Überwachung und für den Lufttransport zur Verfügung. Wie jeweils während des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos wird auch der Luftraum über Lugano teilweise gesperrt. Die Finanzierung des Armeeeinsatzes wird im Rahmen des ordentlichen Armeebudgets geregelt. Die Kantonspolizei Tessin wird von polizeilichen Einsatzkräften der Kantone und des Bundes, des Grenzwachtkorps und der Armee unterstützt. In Lugano werden hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus rund vierzig Ländern und von zwanzig internationalen Organisationen erwartet. Noch offen ist, ob der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski anreisen wird. Stadtpräsident Michele Foletti freut sich, dass die Ukraine-Konferenz in Lugano stattfindet. Audio Bund stemmt Sicherheitskosten für Ukraine-Konferenz 03:07 min, aus Rendez-vous vom 10.06.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 7 Sekunden.