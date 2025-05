Israel greift Flughafen in Sanaa im Jemen an

Krieg in Nahost

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Israels Luftwaffe hat nach eigenen und jemenitischen Angaben den Flughafen von Jemens Hauptstadt angegriffen.

Der Huthi-nahe TV-Sender Al-Masirah meldete mehrere Angriffe auf den internationalen Flughafen in Sanaa.

Der Sender sprach von Angriffen Israels und der USA. Auch eine Zementfabrik und ein Kraftwerk nahe dem Flughafen seien angegriffen worden.

Die USA äusserten sich zunächst nicht.

Israels Luftwaffe habe vor Kurzem als Reaktion auf den Angriff auf den Flughafen in Tel Aviv die Infrastruktur der Huthi-Miliz auf dem Flughafen in Sanaa angegriffen und zerstört, teilte die israelische Armee mit. Der Flughafen sei vollständig lahmgelegt worden.

Getroffen wurden laut Israels Militär auch Start- und Landebahnen sowie Flugzeuge. «Ähnlich wie der gestern angegriffene Hafen von Hudaida diente der Flughafen der Huthi-Terrororganisation als zentrale Drehscheibe für den Transport von Waffen und Mitgliedern.»

Das israelische Militär habe zudem mehrere wichtige Kraftwerke im Raum Sanaa angegriffen, hiess es in der Erklärung. Die Huthi nutzten diese ebenfalls für ihre Zwecke. Ein weiteres Ziel sei eine Betonfabrik gewesen, die die Miliz etwa für den Bau von Tunneln brauche.

Israels Militär habe Massnahmen getroffen, um die Zivilbevölkerung und ihr Eigentum zu schonen, teilte die Armee ausserdem mit. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Legende: Israels Luftwaffe hat seit Ausbruch des Gaza-Kriegs bereits mehrmals im Jemen angegriffen. Keystone/ OSAMAH ABDULRAHMAN

Quellen am Flughafen bestätigten der Deutschen Presse-Agentur, dass der Flugbetrieb eingestellt wurde. Drei Flugzeuge seien zerstört worden. Insgesamt seien an dem Flughafen nur vier Maschinen im Einsatz. Eine davon habe sich zum Zeitpunkt der Angriffe in der jordanischen Hauptstadt Amman befunden und sei wegen der Angriffe zunächst nicht zurückgekehrt.

Israels Armee forderte zuvor Evakuierung des Flughafens in Sanaa

Ein Sprecher des israelischen Militärs hatte zuvor alle «Anwesenden im Bereich des internationalen Flughafens» in Sanaa dazu aufgerufen, das Flughafengelände sofort zu verlassen. Rund um den Flughafen befinden sich mehrere Wohngebiete.

Israel hatte am Montagabend bereits Dutzende Ziele der Huthi im Land angegriffen. Dabei gab es nach Angaben des von den Huthi kontrollierten Gesundheitsministeriums mindestens vier Tote und 35 Verletzte.

Eine Rakete der Huthi-Miliz war am Sonntag in der Nähe des Tel Aviver Flughafens Ben Gurion in Israel eingeschlagen. Israel drohte daraufhin mit Vergeltung.

Passend zum Thema Krieg in Nahost Nach Huthi-Angriff auf Israel: Netanjahu droht auch dem Iran

Israel griff bereits zuvor den Flughafen in Sanaa an

Das US-Militär greift bereits seit Monaten Ziele der Huthi-Miliz im Jemen an mit dem erklärten Ziel, die internationale Schifffahrt im Roten Meer zu schützen. Die Huthi greifen dort immer wieder Handels- und Militärschiffe an und wollen diese Attacken erst bei einem Ende des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der ebenfalls vom Iran unterstützten Hamas beenden.

Auch Israels Luftwaffe hat seit Ausbruch des Gaza-Kriegs bereits mehrmals im Jemen angegriffen. Ende Dezember hatte das Militär dabei schon einmal den Flughafen in Sanaa unter Beschuss genommen. Die Huthi-Miliz kontrolliert grosse Gebiete im Norden des Landes samt der Hauptstadt Sanaa und der Hafenstadt Hudaida.