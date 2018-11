Der syrische Geheimdienst hatte im Frühjahr 2011 eine Gruppe von Schülern in Daraa festgenommen und gefoltert. Sie hatten regierungsfeindliche Graffiti an Wände gesprüht. Nach den Festnahmen kam es in der Stadt zu Protesten, gegen die die Regierung mit Gewalt vorging. Die Proteste weiteten sich danach zu einem landesweiten Bürgerkrieg aus.