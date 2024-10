Legende:

Mirjana Spoljaric ist seit zwei Jahren an der Spitze des IKRK. Mit Kriegen in der Ukraine, Nahost und Sudan ist die humanitäre Not in der Welt gross wie selten. Doch die Arbeit des IKRK in den Krisen- und Konfliktregionen wird massiv erschwert.

Keystone/Salvatore di Nolfi