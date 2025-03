Legende: Ausschnitt aus der Chatgruppe, die «The Atlantic» bei der ersten Publikation vom Sonntagabend veröffentlichte. IMAGO / Sipa USA

In den USA sorgt eine Sicherheitspanne in der Regierung für Aufsehen. Journalist Jeffrey Goldberg wurde versehentlich einem vertraulichen Gruppenchat der US-Regierung hinzugefügt, wie inzwischen auch Präsident Donald Trump einräumte. In diesem Chat auf der Signal-App haben Regierungsmitglieder wie Vizepräsident J.D. Vance, Verteidigungsminister Pete Hegseth und Aussenminister Marco Rubio hochsensible Militärpläne diskutiert – darunter konkrete Angriffspläne gegen die Huthi-Miliz im Jemen. Gegenüber NBC News sprach Trump am Montag von einem «Glitch» (zu Deutsch: einer «Panne»).