Zur Person

Catherine Marchi-Uhel begann als Jugendrichterin in Frankreich. Doch seit Jahrzehnten wirkt sie auf der internationalen Bühne: am UNO-Sondertribunal in Kambodscha, Liberia und Kosovo. Als UNO-Ombudsfrau musste sie auch beurteilen, ob Namen zu Unrecht auf die Terrorliste gelangt waren. So unauffällig sie erscheint, so hartnäckig ist Marchi-Uhel.