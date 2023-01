Der Brand im Verteidigungsministerium ist gelöscht. Und zwar gleich zweimal. Einerseits tritt Christine Lambrecht von ihrem Amt zurück – damit endet ein fast zweitägiges Vakuum, ein monatelanger politischer Brand. Die Nachricht sickerte am Freitagabend durch, das ganze Wochenende wurde spekuliert. Stimmt es? Oder nicht? Jetzt haben wir also Klarheit. Der zweite Brand gestern am Sonntag war real. In der Berliner Wohnung von Frau Lambrecht entzündete sich ein trockener Adventskranz, es brannte, 40 Feuerwehrleute auf Platz. Doch Lambrecht konnte den Brand selber löschen. Was sich also in der Wohnung Lambrechts abspielte, hatte geradezu Symbolcharakter.

Nun geht es an die Nachfolge. Noch ist unklar, ob die Personalie heute Montag schon bekannt wird – Kanzler Scholz jedenfalls ist nicht in Berlin. Am Mittag besucht er eine Brauerei in Ulm. Man darf gespannt sein. Dennoch werden Favoriten und Favoritinnen gehandelt. Mögliches Szenario: Arbeitsminister Hubertus Heil wird Lambrecht-Nachfolger im Verteidigungsministerium – und die SPD-Frau Katarina Barley, derzeit eine der Vizepräsidentinnen des Europäischen Parlaments, übernimmt das Ministerium von Heil.

Und es eilt: Schon diese Woche stehen wichtige Entscheidungen zu möglichen Kampfpanzer-Lieferungen an – am Freitag treffen sich auf der US-Basis Ramstein die Gruppe der Ukraine-Unterstützerstaaten aus Nato und EU zur Beschlussfassung. Bis dahin spätestens sollten die internationalen Partner wissen, wen sie in Berlin anrufen können.