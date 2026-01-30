Kurz vor einem möglichen Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte haben sich Demokraten und Republikaner im Streit um die Verabschiedung des Haushalts auf eine Übergangslösung verständigt.

Das schreibt US-Präsident Donald Trump auf der Plattform Truth Social.

Auch führende Demokraten bestätigen die Einigung, wie unter anderem der TV-Sender CNN und die «New York Times» berichten.

Der Republikaner Trump schreibt, man sei aufeinander zugegangen und er hoffe, dass im Parlament mit Ja gestimmt werde. Die aktuelle Übergangslösung für den Haushalt läuft in der Nacht auf Samstag aus. Der Senat soll heute ab 17 Uhr Schweizer Zeit wieder zusammentreten – in der Hoffnung, den Haushalt noch vor Mitternacht zu beschliessen.

Legende: Der bislang längste Teilstillstand der Regierungsgeschäfte in der Geschichte der USA war erst im November zu Ende gegangen. Keystone/JOSE LUIS MAGANA

Die Demokraten hatten zuvor angekündigt, die Haushaltsgesetze im Senat aus Protest gegen die rigorose Abschiebe-Politik der Regierung in US-Städten zu blockieren. Sie wollen Änderungen am Budget des Heimatschutzministeriums durchsetzen, das federführend für die Einsätze verantwortlich ist.

Kritik nach tödlichen Schüssen

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei US-Bürger in Minneapolis fordern die Demokraten unter anderem, dass Bundesbeamte bei den Einsätzen gegen Migranten nicht mehr vermummt auftreten dürfen und auch Kameras am Körper tragen sollen, sogenannte Bodycams.

Zu den Forderungen gibt es noch keine Einigung mit den Republikanern, die in beiden Kammern des US-Kongresses eine knappe Mehrheit haben. Im Senat sind sie aus Verfahrensgründen aber auch auf die Zustimmung einiger Demokraten angewiesen.

Umstrittener Etat auf Eis gelegt

Das ist die Lösung des Haushaltsstreits, die sich nun laut übereinstimmenden Medienberichten andeutet: Fünf Gesetze zur Finanzierung des Haushalts werden verabschiedet und der umstrittene Etat des Heimatschutzministeriums wird erst einmal aus dem Paket herausgelöst. Es soll für das Ministerium zunächst eine Zwei-Wochen-Übergangsfinanzierung geben, um Zeit für Verhandlungen zu lassen, das Gesetz nachzuschärfen.