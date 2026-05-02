Die inhaftierte iranische Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi ist am Freitagabend wegen akuter Herzprobleme in ein Spital gebracht worden.

Nach Angaben ihres Anwalts Mostafa Nili leidet sie seit längerem an Herzrhythmusstörungen, am Freitag sei sie plötzlich zusammengebrochen.

Das Friedensnobelpreiskomitee verlangt von den iranischen Behörden, Mohammadi an deren Ärzteteam zu übergeben.

Der Gesundheitszustand von Mohammadi habe sich «erheblich verschlechtert», schreibt die Nachrichtenagentur Reuters am Samstag und zitiert den Sprecher Joergen Watne Frydnes unter Berufung auf Mohammadis Familie und ihren Anwalt.

Familie kritisiert medizinische Versorgung im Gefängnis

«Sie hatte starke Schmerzen im Brustbereich, und ihr Zustand hat sich dann kritisch verschlechtert», schrieb Anwalt Nili am Freitagabend auf X. Die 54‐Jährige sei daraufhin in ein Spital in der Stadt Sandschan im Nordwesten des Irans gebracht worden.

Angesichts der Schwere ihrer Erkrankung benötige sie jedoch die Behandlung durch ihre eigenen Fachärzte, so ihr Anwalt.

Legende: Der Gesunheitszustand von Narges Mohammadi hat sich verschlechtert. Keystone/Nooshin Jafari

Bereits im vergangenen Monat hatte ihr Bruder Hamid-Reza Mohammadi über den besorgniserregenden Gesundheitszustand seiner Schwester berichtet. Sie sei nach einem Herzinfarkt Ende März stark geschwächt und habe deutlich an Gewicht verloren. Die Familie äusserte daraufhin grosse Sorgen, insbesondere, da die medizinische Versorgung im Gefängnis unzureichend sei.

Mohammadi, die 2023 für ihren Einsatz gegen die Unterdrückung von Frauen und gegen die Todesstrafe im Iran mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden ist, ist im Zentralgefängnis von Sandschan inhaftiert. Anfang Februar wurde sie laut ihrem Anwalt erneut zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Zudem gilt für sie ein zweijähriges Ausreiseverbot.