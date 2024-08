Zwei Tote bei Hoteleinsturz in Deutschland – Menschen geborgen

Im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz ist ein Hotel in der Nacht teilweise eingestürzt.

Bei dem Unglück in Kröv an der Mosel sind zwei Menschen getötet worden. Es handelt sich um eine Frau und einen Mann, wie die Einsatzkräfte bei einer Pressekonferenz mitteilten.

Vier Menschen waren zuvor aus den Trümmern geborgen worden: ein zwei Jahre altes Kind sowie zwei Frauen und einen Mann. Ihr Zustand war zunächst unklar.

Weitere drei Menschen seien noch im Gebäude eingeklemmt und teils schwer verletzt.

Beim Teileinsturz des Hotels in der Ortschaft Kröv wurden nach Angaben der Polizei mehrere Menschen eingeschlossen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sollen es 14 Personen gewesen sein, wie der deutsche Südwestrundfunk (SWR) berichtet. Fünf hätten sich bereits nach dem Unglück unverletzt aus dem Haus retten können.

Laut der Polizei ist Dienstagnacht um 23 Uhr ein Stockwerk des Gebäudes eingebrochen. 31 Anwohner aus der unmittelbaren Nachbarschaft mussten evakuiert werden. Auf Bildern vom Unglücksort ist zu sehen, dass Teile des mehrstöckigen Fachwerkgebäudes eingestürzt sind. Betontrümmer liegen auf dem Boden, die Rettungskräfte rückten mit mehreren Einsatzfahrzeugen an.

1 / 5 Legende: Trümmerteile nach dem Einsturz des Hotels. KEYSTONE/DPA/Christian Schulz 2 / 5 Legende: Feuerwehrleute arbeiten am Unglücksort. KEYSTONE/DPA/Christian Schulz 3 / 5 Legende: Die Rettungskräfte müssen das einsturzgefährdete Gebäude zuerst sichern, bevor sie es betreten können. KEYSTONE/DPA/Florian Blaes 4 / 5 Legende: Am Morgen hat sich das Ausmass der Zerstörung noch deutlicher gezeigt. KEYSTONE/DPA/Florian Blaes 5 / 5 Legende: KEYSTONE/DPA/Florian Blaes

«Aufgrund des Schadensbildes handelt es sich um einen extrem anspruchsvollen Einsatz, da das Gebäude nur unter grösster Vorsicht von den Einsatzkräften betreten werden kann», heisst es in einer Polizeimeldung. Laut dem SWR versuchten die Einsatzkräfte am Morgen, das Gebäude zu stabilisieren. Am Hotel seien zudem Messpunkte angebracht worden, um weitere Bewegungen festzustellen.

Rund 250 Helferinnen und Helfer – unter anderem von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) – seien vor Ort, darunter Spezialkräfte und eine Rettungshundestaffel. Auch mit Drohnen wird der Unglücksort abgesucht. Wie es zu dem Einsturz des Gebäudes kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Anwohner hatten laut Polizei am späten Abend den Notruf gewählt.