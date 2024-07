Beim Einsturz eines Baugerüsts in Prilly VD sind drei Bauarbeiter ums Leben gekommen.

Acht Personen wurden verletzt, vier von ihnen schwer.

Der Unfall ereignete sich auf der Baustelle im Einkaufszentrum Malley Lumières.

Die Sicherungsarbeiten werden am Samstag fortgesetzt.

Das Unglück ereignete sich am Freitag kurz vor 09:30 Uhr. Grosse Teile des Gerüsts stürzten in die Tiefe. Mehrere Zeugen sagten der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, ein Lastenaufzug sei abgestürzt und habe das ganze Gerüst auf der Nordseite des Gebäudes mitgerissen.

Wie die Kantonspolizei Waadt mitteilte, kamen beim Einsturz drei Männer ums Leben. Es handle sich um einen 43-jährigen Schweizer, einen 35-jährigen Mann von den Kapverden und einen 30-jährigen Franzosen. Vier schwer und zwei mittelschwer verletzte Personen mussten ins Kantonsspital CHUV Lausanne gebracht und einer mit dem Helikopter ins Unispital HUG Genf geflogen werden.

Vermisste sind ums Leben gekommen

Die rund 20 beteiligten, aber unverletzten Personen sowie die Angehörigen der Unfallopfer wurden psychologisch betreut. Die Baustelle befindet sich neben der Vaudoise-Arena, dem Stadion des HC Lausanne. Diese wurde für das Publikum gesperrt. Dort wurden Verletzte und Personen versorgt, die einen Schock erlitten hatten.

Am Freitagabend war auch die Frage nach einem oder zwei Vermissten geklärt. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei der tödlich verunglückten Männer zunächst als vermisst gemeldet worden.

1 / 6 Legende: Das Bauprojekt umfasst Hochhaus aus Holz mit 96 Wohnungen auf 19 Stockwerken und einer Höhe von fast 60 Metern. rts 2 / 6 Legende: In Prilly im Kanton Waadt ist ein Baugerüst teilweise eingestürzt. Jean-Christophe Bott/Keystone 3 / 6 Legende: Das zusammengebrochene Stahlgerüst türmt sich auf der Strasse auf. rts 4 / 6 Legende: Die Polizei und Rettungskräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott 5 / 6 Legende: Das Unglück ereignete sich auf der Baustelle von «Malley Phare» in Prilly VD, westlich von Lausanne. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott 6 / 6 Legende: Mit jenem Bauprojekt soll der westliche Teil des Einkaufszentrums Malley Lumières um ein Hochhaus aus Holz erhöht werden. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Eine Angestellte einer Apotheke im Einkaufszentrum berichtete, sie habe einen lauten Krach gehört und eine riesige Staubwolke gesehen. Mehrere Zeugen, unter ihnen Bauarbeiter, sagten der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, ein Lastenaufzug sei in die Tiefe gestürzt und habe das ganze Gerüst auf der Nordseite des Gebäudes mitgerissen.

Sicherungsarbeiten im Gange

Die Behörden können die Aussagen von Zeugen noch nicht bestätigen. Sie machten zur Ursache und zum genauen Hergang des Unfalls keine Angaben. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Die Feuerwehr ist mit Spezialfirmen nun daran, das restliche Gerüst zu stabilisieren und zu sichern. Diese Arbeiten würden durch die angekündigten Gewitter erschwert, schreibt die Polizei weiter. Die Strassen rund um die Baustelle sowie die Zufahrten zu den umliegenden Gebäuden waren am Abend noch gesperrt, weil weitere Gerüstteile in die Tiefe zu stürzen drohten. Die Polizei ermahnte Neugierige, nicht vor Ort zu kommen.

Das Unglück ereignete sich auf der Baustelle von «Malley Phare» in Prilly VD, westlich von Lausanne. Mit dem Bauprojekt soll der westliche Teil des Einkaufszentrums Malley Lumières um ein Hochhaus aus Holz mit 96 Wohnungen ergänzt werden. Insgesamt ist das Gebäude 19 Stockwerke oder fast 60 Meter hoch.

Abholen der eingeschlossenen Autos

Die Halter von rund 200 in einem Parkhaus eingeschlossenen Fahrzeugen durften am Samstag ihre Autos abholen. Das Parkhaus war nach dem Unfall am Freitag geschlossen worden. Die Sicherungsarbeiten würden wohl noch das ganze Wochenende andauern, aber die Halter von Autos und Zweirädern könnten in einem Zeitfenster am Samstagmorgen ihre Fahrzeuge wegfahren, wie die Waadtländer Kantonspolizei mitteilte. Am Mittag sollte das Parkhaus wieder geschlossen werden. Die Geschäfte im Einkaufszentrum blieben am Samstag geschlossen.