Bundesrat Albert Rösti hat bei der Teilnahme am KI-Aktionsgipfel in Paris die Durchführung eines Gipfeltreffens zu künstlicher Intelligenz auch in der Schweiz in Aussicht gestellt. Ein solches KI-Gipfeltreffen in der Schweiz könnte bereits 2026 in Genf stattfinden, gab Rösti vor den Medien in der Schweizer Botschaft in Paris bekannt.

Der Bundesrat müsse aber noch darüber beraten: «Es wäre eine gute Sache, die Schweiz mit ihren Hochschulen und Unternehmen zu positionieren», sagte der Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek).

Die Organisation eines solchen Gipfels sei «ein Wettbewerb», sagte Rösti. «Wir müssen zeigen, dass wir über diese Leistungen verfügen. Es wäre eine Chance, das internationale Genf zu positionieren.» Der Bundesrat schlug eine Zusammenarbeit mit Nigeria vor, um den Gipfel gemeinsam zu organisieren.

Für Rösti ist klar, dass es Regeln für die KI brauche, aber nur so viel wie nötig: «Die Transparenz muss da sein. Die Leute müssen vertrauen und das haben sie, wenn sie wissen, wie ein Algorithmus zustande kommt und auf welcher Datenbasis, damit sie das auch einschätzen können», sagte Rösti der «Tagesschau».