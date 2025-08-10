Mitte Juli hat die französische Regierung verkündet, sie wolle zwei Feiertage streichen.

Es ist eine von einer ganzen Reihe von Massnahmen, um Frankreichs immensen Schuldenberg abzubauen.

Nun zeigt eine Rechnung: Zwei Feiertage weniger sollen den Haushalt um 4.2 Milliarden Euro (knapp 4 Milliarden Schweizer Franken) entlasten.

Das heisst es in einem Papier, aus dem die Nachrichtenagentur AFP zitiert. Die französische Regierung schlägt vor, dass künftig am Ostermontag und am 8. Mai gearbeitet wird. Am 8. Mai feiert Frankreich jeweils das Ende des Zweiten Weltkriegs.

Bayrou argumentierte unter anderem, der Mai sei ein regelrechter löchriger Käse wegen der vielen Feiertage. Es könne aber noch diskutiert werden, welche Tage effektiv von der Liste der Feiertage gestrichen würden.

Ein Strauss an Massnahmen gegen die roten Zahlen

Schon Mitte Juli hatte der französische Premierminister François Bayrou Pläne vorgestellt, um die Schulden des Landes zu verkleinern. Zum einen soll die jährliche Neuverschuldung schrittweise gesenkt werden. Zugleich plant Bayrou für 2026 ein Sparpaket von rund 44 Milliarden Euro.

Legende: Nicht mehr frei am 8. Mai? Der Feiertag wurde zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs eingeführt. REUTERS / Stephanie Lecocq

Die Streichung von zwei Feiertagen sind eine Massnahme von vielen, die das Land etwas aus den roten Zahlen holen soll. Weitere Sparvorschläge sind etwa ein Abbau bei den Staatsbeamtinnen und -beamten und die Abschaffung von «unproduktiven» Behörden. Eine weitere Massnahme sorgt für besonders viele Diskussionen im Land: 2026 sollen unter anderem Sozialleistungen und Renten nicht der Teuerung angepasst, sondern auf dem Niveau von 2025 eingefroren werden.

Frankreichs Parlament stimmt im Herbst über das neue Budget ab. Um es durchzubringen, braucht es die Unterstützung vom linken und rechten Lager. Jedoch gab es schon von beiden Seiten Kritik zu den Sparmassnahmen.