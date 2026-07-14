Ein T-Rex-Skelett, Maria-Toastbrot und Captain Kirks Nierenstein – auf Auktionen findet man fast alles.

Das Auktionshaus Sotheby's hat ein beinahe komplettes, restauriertes Skelett eines Tyrannosaurus Rex für rund 50 Millionen US-Dollar (rund 40.5 Millionen Franken) verkauft. Das Skelett des Dinosauriers «Gus» ist eines der grössten und vollständigsten seiner Art und hat ein Alter von rund 67 Millionen Jahren. Wer über das nötige Kleingeld verfügt, kann sich an Auktionen so manche kuriose Objekte sichern. Eine Auswahl.

Legende: Mit insgesamt 183 erhaltenen Knochen zählt «Gus» zu den vollständigsten Fossilien seiner Art. REUTERS / Jordan Tovin

John Lennons Zahn

Eine Haushälterin, die in den 60er-Jahren für den berühmten Beatles-Musiker John Lennon gearbeitet hatte, verkaufte dessen Backenzahn. Der Zahn wechselte 2011 für 19'500 Pfund, also rund 21'000 Franken, den Besitzer.

Captain Kirks Nierenstein

Der Schauspieler William Shatner, vor allem bekannt durch seine Rolle als Captain Kirk in Star Trek, verkaufte seinen Nierenstein. Dieser erzielte bei einer Auktion 25'000 Dollar (rund 20'000 Franken). Das Geld spendete Shatner für wohltätige Zwecke.

Legende: Der kanadische Schauspieler wurde vor allem durch seine Rolle als Captain Kirk in der Reihe Star Trek berühmt. Jordan Strauss / Invision / AP

Stift von Apollo 11

Neben dem T-Rex versteigerte das Auktionshaus Sotheby’s auch ein unscheinbares Objekt von grosser historischer Bedeutung: den Filzstift, mit dem Apollo-11-Astronaut Buzz Aldrin 1969 einen entscheidenden Moment der Mondmission rettete. Während des Aufenthalts auf dem Mond war ein wichtiger Schalter der Mondlandefähre abgebrochen. Ohne diesen Schalter wäre ein Start vom Mond aus nicht mehr möglich gewesen. Aldrin nutzte daraufhin den Filzstift, um den Schalter zu betätigen – und ermöglichte so den sicheren Rückflug.

Die Jefferson-Flaschen

Das Auktionshaus Christie’s versteigerte in den 80er-Jahren Weinflaschen aus dem Privatbesitz des US-Präsidenten Thomas Jefferson. Die Flaschen waren aus dem späten 18. Jahrhundert und wiesen eingeritzt die Initialen Th. J. auf. Eine Flasche erreichte einen Betrag von 160'000 Dollar (rund 130'000 Franken). Verschiedene Ungereimtheiten liessen jedoch Zweifel an der Authentizität entstehen. Heute ist man sich unter Fachleuten weitgehend einig, dass die Flaschen Fälschungen waren.

Legende: In den Flaschen sollte sich angeblich Wein des Weinguts Château Lafite (Heute Lafite Rothschild) befinden. Dieser gehört zu den teuersten Weinen der Welt. Keystone / EPA / YM YIK

Banksys «Girl with Balloon»

In einer Auktion von Sotheby's wurde das berühmte Bild «Girl with Balloon» des Strassenkünstlers Banksy für 1.4 Millionen Dollar (über 1.1 Millionen Franken) in einer Live-Auktion verkauft. Während der Auktion schredderte sich das Bild vor den Augen aller Anwesenden durch den Rahmen in Stücke.

Maria-Toast

2004 erzielte ein Stück Toast auf der Auktionsplattform Ebay einen Verkaufspreis von 28'000 Dollar (rund 22'500 Franken). Der Grund: Auf dem Toastbrot war das angebliche Antlitz der Jungfrau Maria zu erkennen.

Legende: Das Stück Toast wurde von einem US-amerikanischen Casino für Promozwecke erworben. Ramin Talaie / Corbis via Getty Images

Die Banane «Comedian»

Die Bananen-Installation ist das Werk des Konzeptkünstlers Maurizio Cattelan und trägt den Namen «Comedian». Es besteht aus einer Banane, die mit Klebeband in 1.6 Metern Höhe an eine Wand geklebt ist. Die Banane wurde 2024 für 6.2 Millionen US-Dollar (knapp 5.5 Millionen Franken) versteigert.

Passend zum Thema Absurde Kunst-Auktion 6.2 Millionen Dollar für eine an die Wand geklebte Banane

Statue «Io Sono» von Salvatore Garau

Die Skulptur des Künstlers Salvatore Garau erntete bei einer Auktion in Mailand einen soliden Preis von 15'000 Euro, also rund 17'000 Franken. Der Künstler erntete einen Sturm der Entrüstung. Die Leute bezeichneten Garau als Dieb, aber auch als Genie. Denn das wirklich Besondere an der Skulptur: Sie ist unsichtbar – oder wie Garau es gegenüber der «Süddeutschen Zeitung» sagte: immateriell. Der Käufer bekam lediglich ein Zertifikat mit Garaus Siegel.