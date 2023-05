Seit einem Monat kämpfen im Sudan zwei rivalisierende Fraktionen der Armee gegeneinander. Hunderttausende Menschen mussten die Flucht ergreifen. Nun keimt Hoffnung auf: Vermittelt durch die USA und Saudi-Arabien haben sich die Konfliktparteien auf eine siebentägige Waffenruhe geeinigt und die Vereinbarung mit Unterschriften besiegelt. Der UNO-Sonderbeauftragte Volker Perthes befindet sich in der Hafenstadt Port Sudan und erklärt, was es für eine stabile politische Lösung des Konflikts braucht.

Volker Perthes UNO-Sonderbeauftragter für Sudan Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der Sonderbeauftragte der UNO für den Sudan ist seit Anfang 2021 im Amt. Perthes führt die UNO-Mission UNITAMS, welche den Sudan beim Übergang zu Wahlen und Demokratie unterstützen soll. Zuvor war er Direktor der deutschen «Stiftung Wissenschaft und Politik» SWP.

SRF News: Als Chef der UNO-Mission im Sudan (Unitams) hätten Sie das Land beim Übergang zur Demokratie unterstützen sollen. Doch nun herrscht Krieg. Wieso ist die Transition gescheitert?

Volker Perthes: Letztlich scheiterte sie an den Differenzen der Generäle untereinander. Und nicht, wie man befürchtet hatte, an Uneinigkeiten zwischen der Zivilgesellschaft und dem Militär.

Es gab monatelange Verhandlungen über die Zukunft des Landes, begleitet vom Westen und auch von Ihnen als UNO-Sondergesandter. Was lief falsch?

Was die UNO falsch gemacht hat, müssen Journalisten beurteilen. Die Vereinten Nationen haben den Prozess begleitet und unterstützt, zusammen mit der Afrikanischen Union und der IGAD (nordostafrikanisches Staatenbündnis). Wir haben uns eingebracht, aber den Prozess nicht geführt. Es ist einfach, die Ausländer für das Scheitern verantwortlich zu machen.

Nach einem Militärputsch können Sie diejenigen, die an der Macht sind, nicht einfach ignorieren.

Die Zivilgesellschaft warf dem Westen stets vor, es sei falsch, mit den Generälen zu verhandeln. War das ein Fehler?

Diese Vorwürfe muss man ernsthaft anschauen. Allerdings hat auch der grösste Teil der zivilen Akteure mit dem Militär verhandelt. Nach einem Militärputsch können Sie diejenigen, die an der Macht sind, nicht einfach ignorieren. Die Verhandlungen liefen, bis sich das Militär selbst entzweit hat.

Legende: Nach Luftangriffen steigt Rauch in Sudans Hauptstadt Khartum auf. Am Abend des 22. Mai soll die Waffenruhe in Kraft treten. (Bild vom 1. Mai 2023) Reuters/Mohamed Noureddine Abdullah

Nun kämpfen zwei Armeefraktionen um die Vorherrschaft im Sudan. Auf der einen Seite General Abdel Fattah al-Burhan mit der nationalen Armee, auf der anderen Seite Mohammed Hamdan Dagalo, der Anführer der paramilitärischen Rapid Support Forces. Sie sind mit beiden im Kontakt. Was sagen die Generäle?

Beide sagen, dass sie für den Sudan kämpfen, für eine politische Zukunft des Landes in Frieden. Beide beschuldigen sich gegenseitig, den Krieg ausgelöst zu haben. Wir müssen sie immer wieder daran erinnern, dass es ihre Aufgabe ist, die Bevölkerung zu schützen. Schliesslich erheben beide Seiten den Anspruch, die legitime Armee des Staates zu sein.

Die Spitäler funktionieren nicht mehr. Die Versorgung der Bevölkerung in Khartum funktioniert nicht mehr, und die Militärs nehmen wenig Rücksicht.

Doch wer in diesem Konflikt leidet, wer hier stirbt, sind in erster Linie die Zivilisten. Die Spitäler funktionieren nicht mehr. Die Versorgung der Bevölkerung in Khartum funktioniert nicht mehr, und die Militärs nehmen wenig Rücksicht.

Die Generäle haben schon vor der durch die USA und Saudi-Arabien vermittelte Waffenruhe Feuerpausen verkündet. Sie wurden aber stets wieder gebrochen. Glauben Sie den Generälen noch?

Darum geht es nicht. Wir müssen versuchen, das Vertrauen wiederherzustellen. Insofern ist es wichtig, dass die beiden Seiten etwa in Saudi-Arabien miteinander sprechen.

Gefechte kurz vor vereinbarter Waffenruhe Box aufklappen Box zuklappen Nur Stunden vor einer am Montagabend in Kraft tretenden Waffenruhe im Sudan ist es in der Hauptstadt Khartum zu schweren Gefechten gekommen. Am Montagvormittag sei Artilleriebeschuss zu hören gewesen, berichtete ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur. Medienberichten zufolge soll es auch am Sonntagabend zu Luftangriffen gekommen sein.

Ist eine dauerhafte Waffenruhe realistisch?

Natürlich. Wenn die Anführer beschliessen, die Kämpfe einzustellen, dann können sie das innert zwei Stunden tun. Dies ist kein Bürgerkrieg, sondern ein Kampf zwischen zwei Armeen.

Es gab schon Verhandlungen und Ankündigungen von diversen Seiten: von Südsudan, von den USA – nun wurde in Saudi-Arabien verhandelt. Bisher hat nichts gefruchtet. Von aussen betrachtet agierte die internationale Diplomatie unkoordiniert. Wie sieht es von innen aus?

Es gibt ein Stück Koordination durch die Afrikanische Union. Aber wie immer in solchen Auseinandersetzungen bieten viele regionale und internationale Akteure ihre guten Dienste an. Die Koordination geht immer nur so weit, wie einzelne Staaten und deren Führer es erlauben. Eines unserer Ziele ist in der Tat, die regionale und internationale Diplomatie zu einem kohärenten Auftreten zu bewegen.

Wie es zum Krieg im Sudan gekommen ist Box aufklappen Box zuklappen Nach Protesten in der Bevölkerung gegen das Regime von Omar al-Baschir wurde der Langzeitherrscher Sudans von der Armee im April 2019 gestürzt. Die Zivilisten wehrten sich auf der Strasse gegen Versuche der Generäle, eine Militärregierung einzurichten. Es kam zu einer Übergangsregierung, bestehend aus Zivilisten und Militärs. Im Oktober 2021 putschte das Militär den zivilen Übergangspremierminister Abdalla Hamdok aus dem Amt. Erneut waren Proteste die Folge. Nach langen Verhandlungen sollte im April 2023 endlich eine zivile Regierung die Führung des Staates übernehmen. Bei der Diskussion über die Zusammenführung zweier Fraktionen der Armee kam es zum Streit. Dieser führte zu einem offenen Krieg zwischen der staatlichen Armee unter General Abdel Fattah al-Burhan und den paramilitärischen Rapid Support Forces von General Mohammed Hamdan Dagalo.

Ist ein stabiler Sudan und eine politische Lösung des Konflikts möglich?

Ja. Das hängt aber davon ab, ob genügend politischer Wille und Druck vorhanden sind. Nach unserer Ansicht will der überwiegende Teil der sudanesischen Gesellschaft ein sofortiges Ende der Kämpfe. Erst dann ist es möglich, mehr humanitäre Hilfe ins Land zu bringen und Sudan wiederaufzubauen.

Das Gespräch führte Samuel Burri.